Кузбассбаши и аномальные цифры. Малая кемеровская энциклопедия

от редакции

1 июля 2017 года исполнилось 20 лет, как Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область. На самом деле впервые он стал главным в Кузбассе еще в 1990 году, когда стал главой Облисполкома Кемеровской области.

В 2015 году, на последних выборах губернатора, Тулеев получил 96,69% голосов (местные видят в этой цифре символизм инь-янь). Явка на выборах 2015 года составила немыслимые 92,13%, а на парламентских выборах в 2016 году — 86,80%. Цифры, которых не устыдились бы ни в Чечне, ни в Средней Азии.

На Кузбасс приходится около 60 % отечественного угольного производства, там находится около 120 шахт и разрезов. В советские годы добывали более 100 миллионов тонн угля в год, а в 2016 году уже почти 230 миллионов тонн.

Двадцатую годовщину своего правления Тулеев отметил в больнице, и хорошо, если в сознании (слухи о том, что Тулеев в коме, активно ходят по Кузбассу). Еще 22 мая губернатор ушел в официальный отпуск и пока из него не вышел. В июне стало известно, что губернатору в Германии сделали операцию на позвоночнике.

Сейчас Кузбасс живет без Тулеева, хотя и его сторонники, и даже оппоненты не сомневаются, что если «есть малейший шанс хотя бы на ограниченное функционирование», то губернатор, считающий себя прямым потомком Чингисхана, досидит в кресле до конца срока, истекающего в 2020 году.

Спецкор «Новой» Илья Азар отправился на Кузбасс, где поговорил с командой губернатора, его возможными преемниками, единственным в области оппозиционером, сторонниками Навального, владельцами хипстерского кафе и бельгийцем, открывшем в Кемерове фирменный паб. Малая кемеровская энциклопедия — о том, как работает «тулеевский социализм» и что придет ему на смену.

Алексей Полухин, шеф-редактор «Новой газеты»