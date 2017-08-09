Кузбассбаши и аномальные цифры. Малая кемеровская энциклопедия
Все, что нужно знать о «тулеевском социализме» — в спецпроекте Ильи Азара
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
от редакции
1 июля 2017 года исполнилось 20 лет, как Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область. На самом деле впервые он стал главным в Кузбассе еще в 1990 году, когда стал главой Облисполкома Кемеровской области.
В 2015 году, на последних выборах губернатора, Тулеев получил 96,69% голосов (местные видят в этой цифре символизм инь-янь). Явка на выборах 2015 года составила немыслимые 92,13%, а на парламентских выборах в 2016 году — 86,80%. Цифры, которых не устыдились бы ни в Чечне, ни в Средней Азии.
На Кузбасс приходится около 60 % отечественного угольного производства, там находится около 120 шахт и разрезов. В советские годы добывали более 100 миллионов тонн угля в год, а в 2016 году уже почти 230 миллионов тонн.
Двадцатую годовщину своего правления Тулеев отметил в больнице, и хорошо, если в сознании (слухи о том, что Тулеев в коме, активно ходят по Кузбассу). Еще 22 мая губернатор ушел в официальный отпуск и пока из него не вышел. В июне стало известно, что губернатору в Германии сделали операцию на позвоночнике.
Сейчас Кузбасс живет без Тулеева, хотя и его сторонники, и даже оппоненты не сомневаются, что если «есть малейший шанс хотя бы на ограниченное функционирование», то губернатор, считающий себя прямым потомком Чингисхана, досидит в кресле до конца срока, истекающего в 2020 году.
Спецкор «Новой» Илья Азар отправился на Кузбасс, где поговорил с командой губернатора, его возможными преемниками, единственным в области оппозиционером, сторонниками Навального, владельцами хипстерского кафе и бельгийцем, открывшем в Кемерове фирменный паб. Малая кемеровская энциклопедия — о том, как работает «тулеевский социализм» и что придет ему на смену.
Алексей Полухин, шеф-редактор «Новой газеты»
Малая кемеровская энциклопедия
Все, что нужно знать о Кузбассе и «тулеевском социализме». Содержание
- Аман Тулеев
- Аномальные цифры
- Беловское море
- Болезнь первого лица
- Бомба для чекистов
- Две столицы
- День шахтера
- Живило и другие олигархи
- Инициатива Тулеева
- И. о. губернатора
- Йети
- Конкуренты
- Кот да Винчи
- Кузбасский Навальный
- Кузбассбаши
- Кулаки Карпунькина
- Лесная поляна
- Малый бизнес, большая политика
- Менчереп
- «Мужик хороший, работы нет»
- Мусор по рублю
- Мэр Кемерово
- Народный губернатор
- Независимый альянс
- Новокузнецкий сюрреализм
- Овцы, куры, велосипеды и четыре тонны угля
- Ордена и медали
- Паб в Пхеньяне
- Парламент без дискуссий
- Покушения и заложники
- Преемники
- Проблемы экологии
- Разрезы Киселевска
- Разрез «Инской» и коррупция
- Рост госдолга
- Социально-экономическое партнерство
- Сторонники Навального
- Тулеевский социализм
- Угольная зависимость
- Чингисхан
- Что дальше