Аман Тулеев. Фото: РИА Новости

1 июля 2017 года исполнилось 20 лет, как Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область. На самом деле впервые он стал главным в Кузбассе еще в 1990 году, когда не только избрался в Верховный совет РСФСР, но и стал главой Облисполкома (переводя с советского языка, губернатором) Кемеровской области.

Страна же узнала о нем в ходе первых выборов президента России, на которых он набрал чуть меньше 7%. Во время августовского путча Тулеев поддержал ГКЧП, за что Ельцин снял его с должности главы облисполкома. Вражда между Тулеевым и первым президентом России продолжалась вплоть до прихода к власти Путина.

Ельцин назначил губернатором Кузбасса Михаила Кислюка, но Тулеев с политической сцены не исчез. В октябре 1993 года он поддержал Верховный совет, в том же году избрался в Совет Федерации (75,5 % голосов), а в 1994 году стал спикером Кемеровской думы (его блок «Народовластие» набрал 63 %). В 1995-м Тулеев прошел в Госдуму по спискам КПРФ, но отказался от мандата, чтобы остаться в Кузбассе. На следующий год он снова баллотировался в президенты России, но под конец снял свою кандидатуру в пользу Зюганова.

В 1997 году Ельцин из-за непопулярности Кислюка и угрозы волнений в регионе сдал назад и назначил Тулеева губернатором.

«Если бы он не поддержал ГКЧП, то мог бы уже 27 лет быть [губернатором], то есть старейшим (на данный момент дольше всех из губернаторов у власти находится белгородский губернатор Евгений Савченко — Ред.).

«У него невероятное политическое чутье — так, он отказался получить от Ельцина Орден почета в 1999 году, но через год принял его от Путина...»

Если бы думал, что тот временщик, то мог бы продолжать гнуть свою линию», — рассказывает мне кемеровский политолог Александр Коновалов (доверенное лицо президента Путина на выборах 2012 года ). Он не исключает, что если бы не казахское происхождение Тулеева, тот мог бы стать президентом России.

— Каким бы президентом был Тулеев? — уточняю я у соратника губернатора, мэра Кемерово Ильи Середюка.

— Уверен, что находясь на любом посту, он бы проповедовал человеческие ценности, к которым сам относится очень трепетно.

— То есть упустили россияне шанс жить хорошо?

Середюк вместо ответа как-то неловко усмехается.