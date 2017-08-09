Аномальные цифры

В 2015 году, на последних выборах губернатора Кемеровской области Тулеев получил 96,69 % голосов (на предыдущих, еще в 2001 году — 93,54 %). Явка на выборах 2015-го года составила немыслимые 92,13 %, а на парламентских выборах в 2016 году — 86,80 %. Цифры, которых не устыдились бы ни в Чечне, ни в Средней Азии.

«Про 96% за губернатора и 83 % явки было известно еще за два месяца до выборов. На выборы здесь вообще никто не ходит, потому что смысла нет. Перед выборами 2015 года Тулеев собрал всех на совещание, куда проходили через металлодетектор, чтобы не пронесли диктофон. Но я знаю из кулуарных источников, что у него тряслись руки и губы, и он сказал:

«Если меня не выберут, вам всем ****** [будет худо]», —

рассказывает кузбасский оппозиционер Максим Учватов.

В такую высокую явку в республике мало кто верит. Те, кто по должности не могут сказать правду, разводят руками или многозначительно молчат. Чиновник администрации Тулеева нехотя (и на условиях анонимности) признает, что реальная посещаемость выборов не такая фантастическая, но уверяет меня, что большинство жителей области губернатора поддерживают.

«Тулеев хочет быть первым, причем не просто первым, но именно с такими феноменальными впечатляющими результатами. Люди тут инь-янь в цифре 96,69% видят. Уровень принятия Тулеева населением действительно близок к 100%, особенно если брать сельские территории и малые города. Что касается явки, то это, конечно, советские результаты, но точно, что те, кто пришли на выборы, все поддержали Тулеева», — уверяет меня Коновалов, который не скрывает, что знаком с губернатором и очень уважительно к нему относится.

Спикер областного парламента Алексей Синицын объясняет поразительно высокую явку тем, что Тулеев восстановил советские традиции, и люди снова идут на выборы как на большое государственное мероприятие. «На участках проходят ярмарки со сниженными ценами на продукцию, и, несмотря на отсутствие интереса к результату голосования, люди хотят поучаствовать в празднике», — говорит глава областного совета депутатов.

В рамках курса на возрождение советских традиций руководителей предприятий заставляют «работать со своими коллективами», рассказывает мне новокузнецкий бизнесмен Андрей Семенов (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника). «Когда проходят выборы, мне звонит замглавы города по строительству и спрашивает, сколько человек из моего коллектива проголосовало. Я не отчитываюсь, конечно, говорю, что я на огороде», — говорит Семенов. Звонки он объясняет тем, что хоть цифры на выборах в Кузбассе и рисуют, но телеканалам все-таки нужно показывать заполненные участки.

— Такая высокая явка и результаты Тулеева — это реальные цифры? — спрашиваю я у первого зама губернатора, исполняющего его обязанности, — Владимира Чернова.

— Я считаю, что реальные, и губернатор заслуживает этого. Я думаю, и у президента Путина будет рейтинг из года в год расти. Все зависит от личности. Вот даже когда губернатора нет, я чувствую [уважительное] отношение бизнеса и людей к нему. Тут единицы тех, кто его критикует.