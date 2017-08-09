Гости свадьбы на кемеровской набережной. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Так жители прозвали большое водохранилище рядом с городом Белово. Его соорудили в 1964 году как технический водоем для Беловской ГРЭС, но с тех пор на его берегах появились пляжи и пионерские лагеря, куда взрослые и дети летом ездят купаться со всего Кузбасса. «Это любимое место отдыха у тысяч кузбассовцев. Сейчас не все могут позволить себе поехать на море, а это наше Беловское море. Тут рыбалка, детские лагеря, турбазы, даже яхтенный спорт», — с гордостью рассказывает депутат Госдумы, бывший пресс-секретарь Тулеева Антон Горелкин.

Однако жителям Кузбасса, похоже, пора начинать копить на билеты в Турцию. Почти на самом берегу Беловского моря собрались копать разрез, а загорать, покрываясь угольной пылью, вряд ли кто-то захочет.