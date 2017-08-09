Болезнь первого лица

Двадцатую годовщину своего правления Тулеев отметил в больнице, и хорошо, если в сознании (слухи о том, что Тулеев в коме, активно ходят по Кузбассу). Еще 22 мая губернатор ушел в официальный отпуск и пока из него не вышел. В июне стало известно, что губернатору в Германии сделали операцию на позвоночнике.

«Мы не знаем, в каком состоянии находится губернатор, так как он за два с половиной месяца никак не выразил свое отношение к происходящему, не успокоил общественность...»

«...Последнее его появление [на публике] было на Пасху. Но зная Тулеева, могу сказать, что это человек с невероятной волей, и если есть малейший шанс хотя бы на ограниченное функционирование, [то он выкарабкается]», — уверен политолог Коновалов.

Алексей Доронгов. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Пресс-секретарь Тулеева Алексей Доронгов уверяет меня, что губернатор идет на поправку, и все «важные темы с Тулеевым согласуются, хотя мелочами его стараются не беспокоить». Мэр Кемерово Середюк и другие чиновники рассказывают, что последний раз общались с Тулеевым кто в мае, кто в июне, но уверяют, что при необходимости точно смогут с губернатором оперативно связаться.

Когда мы вместе с Доронговым возвращались в Кемерово из поездки в Новокузнецк (там на Дне металлурга детям вручили тысячу бесплатных велосипедов), пресс-секретарь вдруг потребовал остановить машину прямо на трассе и выскочил разговаривать по мобильному.

— Тулеев звонил, — взволнованно сообщил пресс-секретарь, вернувшись на свое место.

— Что сказал? — спросил я с придыханием.

— Спрашивал, как прошел праздник. Интересовался, вручили ли велосипеды.

— Ну а как его самочувствие?

— Голос бодрый, — сухо ответил Доронгов.

Если Тулеев, и правда, звонит подчиненным из больницы, то явно не всем. Оппозиционер Учватов утверждает, что чиновники и олигархи уже не один месяц «сидят на чемоданах, готовые валить». В области ходят разные слухи о состоянии губернатора — например, поговаривают, что при выходе из комы мозг Тулеева «форматнулся», и он никого не узнает.