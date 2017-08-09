Бомба для чекистов

В феврале 2015 года в кемеровском УФСБ сменился начальник — дела принял полковник Валерий Белицкий.

Оппозиционер Учватов, который склонен раздавать нелестные характеристики всем вокруг, Белицкого хвалит. «Судебная власть сейчас начала дистанцироваться от исполнительной, хотя в области 20 лет все так выстраивалось, что все спят под одним большим одеялом. В наведении порядка — отдельная заслуга Белицкого, который начал в ФСБ всех вздрачивать, вычистил дедушек засидевшихся, незамаранный молодняк отправил на повышение, поувольнял людей за бизнес и лоббирование интересов. Белицкий работает с семи утра до двух ночи, а подчиненные ночуют на работе», — говорит Учватов.

Чтобы наглядно описать методы нового начальника УФСБ, Учватов рассказывает характерную историю. По его словам,

утром 31 декабря 2015 года Белицкий собрал у себя заместителей и других руководителей и объявил: «Ну что, коллеги, вы все мертвы».

«Замы в недоумении, а Белицкий повел их в соседний кабинет, где стоит коробка. Открыли ее, а внутри — муляж бомбы. Они опешили все. Оказывается, Белицкий заслал на территорию УФСБ своего чувака, который перелез через забор, затихарился, потом прошел через служебную дверь в здании, поставил в кабинет коробку и, накинув капюшон, со словами «Пацаны, пока» спокойно вышел через главный вход. Всем ***** [все равно] вообще было, они ответили «пока!» — рассказывает и громко ржет Учватов.

По словам оппозиционера, Белицкий поинтересовался у подчиненных, почему на заборе не сработала лазерная сигнализация, а ему ответили: «Птички летают, срабатывает часто». Начальника караула после этого якобы уволили.

Учватов утверждает, что теперь силовые органы консолидируются против ФСБ, потому что «многих ментов, следаков пересажали, прокурорских дрочат». «Вот и Следственный комитет начал работать. Когда я написал про многодетную мать, которой подарили дом, зная, что у нее рак, и после ее смерти дом отобрали, а детей по детдомам рассовали, СК быстро прилетел и начал всех драть», — говорит довольный Учватов.