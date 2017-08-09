Две столицы

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В 2018 году сразу два главных города Кемеровской области будут праздновать круглые даты: столичному Кемерово исполняется 100 лет, а Новокузнецк отмечает 400-летие. В обоих городах живут по 550 тысяч человек, хотя в Новокузнецке любят говорить про 1 миллион 300 тысяч жителей Новокузнецкой агломерации.

Новокузнечане вообще не очень любят Кемерово, потому что считают, что именно их город — настоящая столица Кузбасса. «В Новокузнецке популярны настроения, что Кемерово тянет из их города бюджет. Они считают, что лучше бы столицей Кузбасса был Новокузнецк, а еще лучше, чтобы Кузбасс разделился на Кемеровскую и Новокузнецкую области. Тогда бы Кемерово, по их мнению, вообще копыта отбросил, а Новокузнецк процветал», — рассказывает Доронгов.

Правда, петицию к Владимиру Путину за перенос столицы в Новокузнецк в прошлом году подписали менее 1500 человек. Зато, чтобы поддеть жителей Кемерово, новокузнечане называют столицу Щегловкой, по имени деревни, которая была в 1917 году преобразована в город. Тогда обсуждались варианты «Углеград» и «Золото», но в итоге остановились на «Кемерово» по названию еще одной деревни, вошедшей в состав нового города.

Мэр Кемерово Середюк в интервью попытался сгладить острые углы: «Кемеровчане спокойно относятся [к этому вопросу], эту карту пытаются разыграть, но на самом деле мы коллеги. За пределами области мы выступаем единым фронтом».

Впрочем, его новокузнецкий коллега Кузнецов далеко не так дипломатичен. «Мы, новокузнечане, вообще другие люди, вы не заметили? Мы считаем себя самыми лучшими, и мы живем в самом лучшем городе мира», — говорит он.

— То есть соревнование с Кемерово есть?

— Оно незримое такое, но мы Кемерово не считаем за противника.

— Но ревнуете же?

— Конечно, нам обидно, что иногда в Кемерово решаются вопросы из-за того, что там областные учреждения. Вот и все штрафы, которые платят в городах по линии Ростехнадзора, Росприроднадзора, остаются в Кемерово.

— Вы бы перенесли столицу в Новокузнецк, будь вы губернатором?

— Элементы столичного города нужно переносить сюда, нужно делать принцип двух столиц и балансировать между двумя городами.

«Вообще, у нас кемеровчан не любят, — неожиданно продолжает Кузнецов еще более откровенно. — Здесь каждую четвертую рюмку поднимают за Новокузнецк и кричат: «Какой у нас самый красивый город в России? Новокузнецк! Какие у нас самые лучшие люди? Новокузнечане! Какой у нас самый фиговый город? Кемерово! Кто в этом Кемерово живет?» Ответ на последний вопрос мэр Новокузнецка произнести вслух отказывается: «Как я потом буду к кемеровчанам ездить?»