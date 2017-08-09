Про День шахтера когда-то пела в песне «Акутагава-сан» группа «Иван-кайф», а в Кузбассе это, оказывается, до сих пор главный государственный праздник. «У нас он отмечается на широкую ногу. В течение года деньги из муниципального и областного бюджетов, а также средства компаний соединяются в одном городе, где красят фасады, выполняют другие крупные проекты. Вся область, передовики производства приезжают в этот город и там отмечают. Это позволило облагородить многие города Кемеровской области», — рассказывает политолог Коновалов.

В 2017 году столицей Дня шахтера станет Междуреченск. К концу августа, когда отмечают праздник, в городе обновят 54 фасада, облагородят 47 дворов, а также отремонтируют педиатрию центральной горбольницы, школу, три детских сада, спорткомплекс «Кристалл», ДК «Распадский», проспект Строителей и магистральный водопровод.

«Весь бизнес консолидирует усилия, средства собираются в один котел и выливаются на один город. Меняется город, и у самих жителей что-то меняется в голове, и то, что ремонтируется, они уже не ломают. Я предлагал угольным компаниям в бюджет платить эти деньги, но они не хотят отказываться от традиции. Они часто сами предлагают что-нибудь сделать, построить», — говорит и. о. губернатора Владимир Чернов. Он подчеркивает, что идея так отмечать День шахтера принадлежит губернатору, а главы городов уже давно тиражируют ее у себя на уровень районов.