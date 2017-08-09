Живило и другие олигархи

Металлургическая инвестиционная компания (МИКОМ), главой которой был предприниматель Михаил Живило, в конце 90-х контролировала в Кузбассе немало активов — например, Кузнецкий металлургический комбинат, угольный разрез «Черниговец» и Новокузнецкий алюминиевый завод.

Однако отношения Живило с Тулеевым не сложились. По словам самого Живило, дело было в нежелании МИКОМа перечислять деньги в «фонд риска», созданный администрацией (прообраз модели социально-экономического партнерства). В результате непродолжительной борьбы Живило потерял бизнес.

«На разрез «Черниговец», флагман Кемеровской области, зашел ОМОН, и у Живило его тупо забрали. Против автоматов не попрешь», —

описывает те события Учватов. Живило для верности обвинили в попытке убить Тулеева, после чего он эмигрировал во Францию.

Разрез, по словам Учватова, отдали бывшему начальнику службы снабжения РЖД Владимиру Гридину. Тулеев работал с ним еще в 80-е, когда был начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги. «У Гридина был партнер Михаил Федяев, и они быстро стали продавать уголь в Швейцарию ниже себестоимости, чтобы потом перепродавать», — говорит Учватов. Журнал Smart Money рассказывал эту историю по-другому, объясняя успех новых владельцев «Черниговца» особыми тарифами на железнодорожные перевозки.

Федяев и Гридин в середине 2000-х создали холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС), который в разное время занимался не только углем, но и наружной рекламой, алкоголем, машиностроением и строительным бизнесом. «Все с использованием админресурса, ведь Федяев — почетный гражданин Кемеровской области, а Гридин был депутатом Госдумы», — говорит Учватов. По его данным, на операцию в Германию Тулеев летал за счет СДС.

Оппозиционер утверждает, что вокруг Тулеева сложился «олигархический клан», который «делает, что хочет, налоги местами не платит, и их никто не проверяет». Учватов перечисляет олигархов: СДС, холдинг «Стройсервис», УГМК, СУЭК, «Евраз».

«Кто дружит с Тулеевым, тот выкапывает уголь. Они продают его в офшоры за 2 копейки, чтобы экспортный налог меньше платить, а уже за рубежом продают уголь по рыночной цене...»

«В Кузбассе деньги никто не берет, и за руку их не поймаешь, но говорят, что у самого Тулеева есть офшоры, оформленные на третьих лиц», — говорит член ОНФ.

С неугодными же бизнесменами вроде Живило разбираются разными способами, например, с помощью Ростехнадзора. «Это меч для любого промышленника в Кузбассе. Вот бизнесмен Тимур Цориев раньше дружил с Тулеевым, а потом кошка пробежала между ними. У него разрез дает 1,5–2 миллиона тонн угля в год, а в 2016 году он добыл всего 186 тысяч. Почему? А заходят Ростехнадзор, Росприроднадзор, говорят, что на разрезе угольная пыль, и на три месяца останавливают работу, потом повторяют этот фокус. Если разрез стоит, то деньги брать неоткуда, и таким образом происходит отъем предприятия», — рассказывает Учватов.