Инициатива Тулеева

Именные скамейки у здания кемеровской администрации. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В Кемерово и по всему Кузбассу на объектах культурного интереса — церквях, памятниках, лавочках (их тут называют парковыми диванами) — крепят таблички: «Построено по инициативе Тулеева» и «Подарок от семьи губернатора».

Особенно комично это смотрится в кемеровском аэропорту. Здесь стоит стенд с фотографиями космонавта Алексея Леонова со следующим текстом: «Аэропорт Алексей Леонов назван в честь знаменитого кузбассовца, летчика-космонавта, первого в мире совершившего выход в открытый космос по инициативе Губернатора Амана Тулеева». Местные смеются, что даже подпрыгнуть в Кузбассе можно только по инициативе губернатора.

В 2000-х годах в Кузбассе на автобусах и трамваях было написано, что это подарок от губернатора. «Потом приехал Путин и сделал замечание: «Ты что на свои бабки, что ли, купил?» За сутки переклеили весь автопарк Кемерово.

У нас везде пишут, что построено на деньги семьи Тулеева, но чтобы все это построить, нужно до хрена денег, а официальный доход у него 4–5 миллионов», — возмущается оппозиционер Учватов.

— Не слишком ли много проектов по инициативе губернатора в Кузбассе? — спрашиваю я у мэра Кемерово Середюка.

— В Кузбассе принято говорить об инициативе, если кто-то вышел с идеей или финансами. Многие идеи принадлежат самому губернатору. У нас вообще повсеместно развито увековечивание имени. У нас больницы носят имена великих врачей, школы — имена педагогов, в Лесной поляне проспект назван в честь бывшего мэра Кемерово Михайлова. Назван по инициативе губернатора.