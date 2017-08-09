И. о. губернатора

Игорь Чернов

Пока Тулеев болеет, его обязанности исполняет первый зам. Владимир Чернов. По карьерной лестнице в администрации области он продвигается рекордными темпами. В сентябре 2016 года тогдашний мэр Анжеро-Судженска занял созданную под него новую должность — заместителя главы области по инвестициям. Через три месяца он стал уже первым заместителем, сев на место арестованного по делу разреза «Инского» Александра Данильченко.

— Как вам работается без предводителя?

— Как работали, так и работаем. Некий дискомфорт ощущается, но в основном при взаимодействии с федералами, чисто в плане общения. Где-то не хватает связей. Но с угольными компаниями, бизнесом диалог на региональном уровне выстроен. В плане принятия решений дискомфорта нет. Понятна величина, фигура [Тулеева], но губернатор команде доверял и доверяет, и мы работаем.

— То есть губернатор вам особенно и не нужен?

— Нет, ну (усмехается), вопрос такой интересный… Внешние вопросы — это задача губернатора. У нас свой уровень, у него свой. Губернатор есть губернатор, и мы надеемся, что он выйдет [из отпуска], и мы продолжим работать вместе.

— А когда он выйдет?

— У губернатора стабильное состояние, касательно анализов. Никакой угрозы для здоровья нет, просто нужен период реабилитации. Он прошел непростой курс лечения — на позвоночной системе.

С апреля губернатор ни разу не показывался на публике. «В ближайшее время, я не сомневаюсь, он выйдет в эфир. Мы стараемся работать лучше, чем когда губернатор здесь, потому что нам его планку ронять точно нельзя», — успокаивает меня Чернов.

— Вы себя преемником видите?

— (после паузы) Честно говорю: Нет.

— Почему?

— (после еще одной паузы) Мне сложно ответить, но я думаю, здесь должна быть другая фигура. У меня есть свое видение, но я уверен, что губернатор еще поработает. Первому лицу нужно [самому] определиться с преемственностью.

Тут Чернов, видимо, вспоминает, что ответить на вопрос про работу без губернатора надо было по-другому, и рассказывает: «У меня было два учителя. Первый — Виктор Ившин, в чьи ежовые рукавицы я попал, когда студентом пришел на Анжерский машиностроительный завод. От него я перенял, что любое принятое решение лучше непринятого. Второй учитель — это губернатор. Работать [с ним] непросто, но интересно, и ты себя начинаешь тоже ощущать личностью определенного масштаба. Я работаю по принципу: умей принимать решения независимо от сложности ситуации. Губернатор меня так учил».

— Все ожидали, что могут назначить кого-то не из региона. Вы поддерживаете такой вариант?

— Должен быть человек, который знает регион изнутри, знает, чем живут люди, чем дышит регион, знает проблемы бизнеса, знает, где у региона слабые места и что нужно исправлять. И я уверен, что такие люди есть.

— Вот вы, например, регион точно знаете!

«Я думаю, что по некоторым показателям, возможно, не соответствую требованиям. Я, возможно, слишком демократичен для главы региона»

Уже пожав мне на прощание руку, Чернов говорит: «Суть в том, что я лично горжусь нашим губернатором и думаю, что 90% жителей Кузбасса на 100%, железно поддерживают губернатора».