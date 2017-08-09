Курорт Шерегеш. Туристы отдыхают у йети-бара. Фото: РИА Новости

В 2010 году на юге Кузбасса впервые праздновали День Снежного человека. За год до этого администрация Кемеровской области объявила, что в районе Азасской пещеры в 500 километрах от Кемерово, поблизости от горного курорта Шерегеш местные охотники видели высоких человекообразных существ, покрытых шерстью.

Тулеев объявил премию в 1 миллион рублей для того, кто найдет в кузбасской тайге снежного человека. Чтобы получить деньги, йети нужно было убедить прийти к губернатору на чай.

Увы, за семь лет йети так никто и не встретил, зато число туристов в Шерегеше выросло. «Власти прекрасно понимают, что нужно от угольной зависимости уходить. Есть туризм, например. В Шерегеш больше миллиона туристов в год приезжают», — рассказывает Доронгов и признает, что объявление о йети было лишь приманкой.