Конкуренты

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Как и большинство других автократов, Тулеев последовательно избавлялся от всех потенциальных соперников в своем окружении.

«Система лизоблюдства очень развитая, и если затесался какой-то умный, творческий активный человек, то губернатор его в сторону отодвигает», —

констатирует координатор штаба Навального в Кемерово Павел Будников. Так, потеряли свои посты и канули в неизвестность популярные замгубернатора Александр Наумов и Константин Шипачев, вспоминает политолог Коновалов.

С теми, кто проявляет самостоятельность, поступают еще жестче. Бывший глава «Кузбассразрезугля» Анатолий Приставка был успешным и известным в области менеджером, получил от Тулеева орден «Почетный гражданин Кемеровской области» и медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени, но совершил фатальную ошибку — выдвинулся в Госдуму без одобрения губернатора. Тулеев сказал, что Приставке «там делать нечего», и того начали «мочить» региональные СМИ.

Выборы менеджер проиграл, с поста гендиректора «Кузбассразрезугля» его уволили, а затем лишили и наград. Аналогично наказали и популярного бывшего депутата Госдумы от КПРФ Нину Останину, которая также рассорилась с Тулеевым.