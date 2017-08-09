Фото: страница антикафе «Кот да Винчи» / ВКонтакте

Кузбасс не назовешь избалованным культурными событиями регионом. Не слишком приветствуют тут и творческую инициативу жителей, жалуются основатели кемеровского антикафе «Кот да Винчи» Ольга Васильева и Михаил Дорф.

Васильева профессионально играет на электроскрипке и рассказывает, что выступала на первой инаугурации Тулеева. «Мне тогда позвонили и сказали, что Тулеев только проснулся, и первый его вопрос был: «А скрипачка будет?» Ему это все нравилось...»

«Но потом я поняла, что я просто играю пошлую музычку на приемах, а рядом говорят хвалебные тосты Тулееву, и я решила больше никогда на губернаторских приемах не выступать...»

«А меня за это внесли в черный список по всей области», — рассказывает Ольга. После этого она уехала в Москву.

Васильева и Дорф вернулись в Кемерово в 2012 году и открыли антикафе «Кот да Винчи» под девизом: «Мы несем бред в массы». Почти каждый день они проводят какие-то мероприятия. Например, в антикафе вручают антипремию «Кто-то где-то года». «В номинации «Человек-паук года» как-то выдвинули Тулеева, это попало в фоторепортаж, и журналисту потом дали по голове», — смеется Васильева.

Кафе быстро стало центром притяжения творческих людей города, но постоянно находится на грани закрытия из-за низкой рентабельности. Власти «Коту да Винчи» не помогают. «Не понимаю, что у нас со стратегическим развитием. Они хотят здесь и сейчас, а когда им говоришь про будущее, то невозможно найти общий язык. Что они планируют через 10–25 лет, к чему они идут? Повторение этих советских штампов, и все», — ворчит Васильева.

В июне в Кемерово прошел второй фестиваль «Детализация», который они организуют. «У нас все ориентируется на бабушек, чтобы в городе было тихо, спокойно, и ничего не происходило. Вот и в ходе фестиваля кто-то пожаловался на громкую музыку, и уличных музыкантов с виолончелью среди бела дня прогнала полиция. Не представляю, чтобы такое случилось в Белграде или Барселоне», — жалуется Васильева.

Хотя мэр Кемерово Середюк приходил на фестиваль, а потом хвалил организаторов за его проведение, по словам Васильевой, «все самое оригинальное» чиновники запрещают. «Читать стихи в арке — нельзя, ведь там живут пенсионеры. Плитку расписать, как шашечки такси — нельзя, ведь у бабушки будет расфокусировка зрения, и она может упасть. Чиновники хотят принимать все решения о том, что, где и какого цвета будет», — продолжает основательница антикафе.