Кузбасский Навальный

Максим Учватов. Фото: ВКонтакте

Главный (и, по сути, единственный) публичный оппозиционер Кемеровской области — это глава проекта «Открытый город» Максим Учватов. Еще он состоит в Общероссийском народном фронте (ОНФ) и совершенно этого не стесняется. Скромность ему вообще не свойственна.

«Мне предложили вступить, и я сказал: «Не вопрос». Мне хотели так рот прикрыть, но я, как в ОНФ вступил, начал с удвоенной силой всех дрочить. Это же статус дает определенный», — хвалится Учватов. Интервью он назначил мне на 11 утра в своей квартире в новом доме на окраине Кемерово. То, что разговор предстоит откровенный, я почувствовал сразу — Учватов встретил меня в шортах и с порога налил самогона.

«Тулеев требовал меня остудить, успокоить, но они на меня повлиять не могут. Я сразу сказал, что никакой дискредитации тут нет. «Открытый город» — это мое частное мнение, и я ***** [мочу] кого хочу на раз-два, а в ОНФ я прихожу и конструктивно разговариваю», — объясняет Учватов, и мы выпиваем по первой рюмке.

«Я занимаюсь бабушками, социалкой, чиновниками, госзакупками и антикоррупционной деятельностью», — описывает область своих интересов Учватов.

Хотя в Кемерово оппонировать Тулееву опасно как минимум для карьеры, Учватова почему-то не трогают. Он бравирует тем, что никого не боится, а секретом успеха называет свою финансовую независимость: «У меня есть клуб IT-директоров, и он территориально не привязан к офису, то есть я зарабатываю деньги в интернете, поэтому у меня отжимать-то нечего».

«Ходят слухи, что я беру деньги за публикации на «Открытом городе», и мне действительно предлагают иногда 100-200 тысяч, чтобы загасить того или другого, но я так не делаю. Недавно один чиновник приезжал и предложил за деньги замгубернатора бабахнуть, а я сказал: «Слышь, брат, если там реально кто-то ворует, то дай документы, и я его в тюрьму посажу», — объясняет Учватов.

Он рассказывает, что прессовали его только за долг по ипотеке. «Больше на меня ничего не нашли, но с банком я расплатился, и говорю то, что я хочу и как я хочу», — говорит Учватов. 4 миллиона рублей долга он, кстати, принес приставам наличными.

Оппозиционер из ОНФ угощает меня пиццей собственного приготовления, а бутылка самогона тем временем постепенно пустеет. Учватов хвалится, что уже выиграл несколько судов у чиновников — в частности, у замгубернатора Анатолия Лазарева, который назвал Учватова «настоящим аферистом».

Пока мы закусываем, Учватову постоянно кто-то звонит. «Ну, давай ментов уволим, чо. Или комитетчиков, какая разница. Ты подсветить хочешь или чо? Присылай — подсветим. Подъезжай вечером — не вопрос», — говорит Учватов одному из собеседников.

По словам оппозиционера, областные чиновники его опасаются, и чуть ли не на каждом совещании всплывает его фамилия. «Замы уже в кулуарах жалуются: «Блин, как у нас раньше все было круто, мы так делали все, и к нам в поклоне ноги целовали, а теперь времена поменялись, и Учватов этот [мешает]», — рассказывает Учватов, — Ко мне и бывшие замгубернаторы, и мэры действующие приезжают совета спрашивать. Я помогаю, где-то инвесторов даю. Я абсолютно честный, открытый и прозрачный». Действительно, Учватов, когда мы выходим на балкон, даже специально уточняет, не забыл ли я забрать из комнаты диктофон.

«У меня есть кодекс этики, — продолжает Учватов. — Я тут был в гостях с друзьями у мэра города Белово. Я до этого нашел, что у его брата бизнес и ******** [написал] жесткую статью. И вот я вышел куда-то, а он им говорит: «Я не могу себя заставить при нем говорить». Ну, я еще поанализирую и уголовку на него заведу. Кофе кофем, но в тюрьме будет сидеть, если я докажу. Я в этих вопросах абсолютно принципиален».

По его словам, в местных СМИ запрещено упоминать его фамилию. «Меня кузбасским Навальным же называют. Я же громкий достаточно. Но суть в другом. Вот обратилась ко мне бабушка с проблемой, я пошел и решил проблему бабушки. Она мне огурцов принесла. Меня даже соседи подкармливают, с дачи пакет помидор привозят. Если я не могу решить проблему, то эта проблема нерешаемая. А у Навального видео покажут, пошумят, но проблему-то они не решают», — рассказывает Учватов.

— Бабушка — это одно, а Медведев — другое, — веско замечаю я.

— Да я половину области пересажал, о чем мы говорим?

Самогон закончился, а я замечаю на столе у Учватова агитационную листовку Навального. «Это ко мне приезжал с пивом начальник их штаба. Сказал: «Петрович, научи, чего делать надо», — говорит Учватов и добавляет, что сам бы штаб Навального в Кемерово возглавить отказался (хотя ему и не предлагали).

«Я вне политики, хотя меня КПРФ звала в списки, а ЛДПР предлагала 3,5 миллиона за то, чтобы я в их майке ходил. Я в прошлом году попробовал на праймериз «Единой России» выйти, но мне последнее место нарисовали по распоряжению понятно кого, и бюллетени за меня в мешках выносили. Я победил, если чо», — говорит Учватов.

Оппозиционер ставит мне свою песню «Стена».

«Виновных нет, это значит — виноваты здесь все

Машина работает, мы в колесе.

Свобода — это мечта, которой здесь нет

Шпалы, решетка, волчий билет…»

Текст и манера исполнения отдаленно напоминают группу «Кино», хочется подпевать. От употребления второй бутылки самогона мужественно отказываюсь.

Выясняется, что Учватов не только сам поет, но и ассоциирует себя с героем песни Бориса Гребенщикова «Человек из Кемерово».

Это тот, который «скуп на слова, как Де Ниро, с ним спорит только больной, его не проведешь на мякине, он знает ходы под землей, и если небо рухнет на землю, и уже не растет трава, он придет и молча поправит все».

О том, что человек из Кемерово — это он, Учватов уведомил даже Путина на встрече с активом ОНФ.

«Теперь в ОНФ московском перезапускают проект «За честные закупки» и предложили мне вести антикоррупционную программу «Человек из Кемерово» на всю страну», — хвастается Учватов, которого алкоголь, похоже, вообще не берет.