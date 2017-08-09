Кузбассбаши

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Несмотря на то что Тулееву уже 73 года, и он серьезно нездоров, уходить на покой он явно не торопится. «Он к этому привык и, скорее всего, не видит себя не губернатором. Передача власти — это не история Тулеева. Когда он шел на новый срок в 2015 году, то сказал, что в сложной ситуации не может все бросить и передать регион другому. Он не лукавит, он сроднился со своей должностью, своей миссией», — считает пресс-секретарь Тулеева Алексей Доронгов.

Политолог Коновалов уверен, что на нежелании Тулеева уходить сказывается восточный менталитет и уверенность, что только он может привести свою модель до какого-то логического конца. «Хотя самый приемлемый вариант был бы татарстанский, где бывший президент Шаймиев имеет статус советника и по-прежнему находится в центре публичной политики», — считает Коновалов.

Отец Тулеева — казах по национальности, а родился будущий бессменный лидер Кемеровской области в Туркменской ССР, в городе Красноводске, который сейчас называется Туркменбаши.

Возможно, происхождение отложило на Тулеева известный отпечаток. Может быть, поэтому в Кузбассе, говорит политолог Коновалов, действует «ручной режим управления».

«Система управления в области — авторитарная, и эту характеристику в здании администрации разделяют. Она заточена под первое лицо, и в результате сейчас некому брать на себя ответственность», — продолжает он.

Пример действия «ручного режима» приводит координатор штаба Навального Будников: «Года три назад у нас стоял вопрос об инвестиционной привлекательности, и Тулеев отправлял своих людей в районные центры, чтобы они приходили к мэрам и представлялись инвесторами. Потом оценивалось, кто как встретил, у кого нашлось время поговорить».

Мэр Новокузнецка Кузнецов ничего зазорного в «умеренном авторитаризме» Тулеева не видит: «Вы знаете историю? Как командовал Николай I, и как ему на смену пришел Александр II? Тот очень резко дал свободу людям и не подготовился. Не сказал бы, что у нас губернатор радикален, как Николай I, с ним можно вполне демократично решать вопросы, но жесткая дисциплина и безупречная работа не оставляет места какой-либо ошибке или свободе, которая может стать ошибкой. Это не авторитарное правление Каддафи или Хуссейна, это просто такой стиль правления человека, который вышел из Советского союза», — говорит Кузнецов.

Сергей Кузнецов. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Мэр уверен, что если бы в 90-х Тулеев не проявил жесткость, то «люди в Кузбассе так и сидели бы на рельсах, жгли костерчики и пили в бараках».

Как и среднеазиатских автократов, губернатора Кузбасса как отца нации, похоже, любит народ. Удивительно, но даже критикующий губернатора за авторитарность бизнесмен Семенов признается: «Тулеев, безусловно, очень харизматичный человек, очень много отдает себя, он умеет последовательно действовать и доводить до конца начатые дела, его управленческие свойства очень мощные. Когда он говорит про тебя, то складывается впечатление, что он тебя знает всю жизнь, мурашки по коже идут. Он однажды про меня сказал хорошие слова, и у меня было впечатление, что я могу теперь к нему в любой момент прийти в приемную».