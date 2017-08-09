Кулаки Карпунькина

Пока руки Тулеева ослабли, дает сбои и «ручное управление» Кемеровской областью.

Так, глава департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин 25 июня подрался на даче с соседями, которые жаловались на громкую музыку. Чиновник, по словам соседей, сломал руку 74-летнему пенсионеру, избил его дочь и ударил в голову внучку. 12 июля суд оштрафовал Карпунькина на 10 тысяч рублей по административному делу, а еще два уголовных дела против него пока расследуются.

11 июля в городе Тайга в воде обнаружилось троекратное превышение содержания марганца и железа, после чего там ввели режим чрезвычайной ситуации. 24 июля на шахте «Анжерско-Южная» произошел взрыв, один шахтер погиб.