Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Предмет особой гордости кемеровских чиновников — новый микрорайон «Лесная поляна» (они предпочитают называть его городом-спутником). Он находится в 12 километрах от столицы области в экологически чистой местности (что особенно важно для Кузбасса), доехать до него можно по новому шоссе. «Мы постарались сохранить природный ландшафт, жилье находит баланс между природой и отдыхом, жилье соответствует мировому уровню, никто не боится оставлять во дворе коляски и велосипеды», — взахлеб расхваливает «Лесную поляну» помощница мэра Кемерово Середюка.

Район действительно производит приятное впечатление. Застройка здесь малоэтажная: четырех-пятиэтажные дома и коттеджи (плотность населения 200 человек на один гектар), есть школы, детские сады, велодорожки, магазины, кофейни. Здесь живут многие чиновники, например спикер областного парламента Синицын. «Отличие от других таких мест в том, что это не элитная застройка. Квартиры здесь стоят, как в Кемерово», — говорит спикер, сам проживающий в коттедже.

Хотя в кофейне продается кофе «Для богемы» (с кедровыми орешками), а в магазине — дорогие колбасы, замглавы района Евгений Романов тоже уверяет меня, что здесь покупают жилье не только богатые. «Цены на квартиры невысокие, порядка 2 миллионов, а в «Роза-Хуторе», например, 37 миллионов. К тому же люди льготную ипотеку берут. Но есть и коттеджи, в том числе под частную застройку, так что есть районы для разных категорий». По словам, Романова, с 2007 года, когда началось строительство, проект реализован на 30%, и все, что построено, заселено. Всего «Лесная поляна» рассчитана на 40 тысяч, а сейчас живут 12 тысяч. «30-35 человек ежедневно заселяются», — уверяет меня Романов.

Напоследок заходим в открывшуюся всего год назад цифровую школу №85. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Инна Антипина (имеет медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса») проводит экскурсию, показывает большой бассейн, оборудованные всем необходимым кабинеты физики и труда, а также огромный актовый зал. «Когда в прошлом году открывали школу, и Тулеев вел награждение, я вышла первая на сцену, и вся школа зааплодировала. А он мне говорит: «Вас, наверное, любит вся школа», — рассказывает Антипина.

— Так это не вам, а ему аплодировали, — предполагает другой сотрудник школы.

— А! Может быть! — отвечает удивленная завуч.

Помещение бассейна школы №85. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Впрочем, не все так радужно. На сайте «Открытый город» Учватова 28 июля вышла публикация о серьезных просчетах при строительстве жилых домов.

Но так ли это важно, если в центре района стоят высокие часы “Биг-бен”, на которых висит табличка с именами основателей микрорайона, в том числе губернатора Тулеева. «Мечта каждого строителя — построить свой город солнца Кампанеллы, и вот мы ее реализуем», — говорит помощница мэра Кемерово Середюка.