Малый бизнес, большая политика
Глава Малой кемеровской энциклопедии Ильи Азара
Илья Азарспецкор «Новой газеты»
«Будущее Кузбасса за малым бизнесом, мы на 5–7 лет ставим задачу, чтобы появилась альтернатива угольной промышленности. Мы погружаемся поглубже», — заверил меня и. о. губернатора Чернов.
Пока администрация ограничивается красивыми словами, в суровой кемеровской политике неожиданно всплыл местный бизнесмен Олег Мальцев, который на всех углах кричит, что придумал, как сделать малый бизнес основой экономики Кузбасса. Он утверждает, что в Кузбассе на социальные программы тратится 30 миллиардов рублей, а на малый бизнес — 7 миллионов (на самом деле только из областного бюджета на эти цели в 2014-2019 годах выделено 164 миллиона).
«У меня есть ряд предложений, которые будут являться толчковыми! Во-первых, во всем мире развитие малого бизнеса идет тогда, когда государство делает для него предоплату. А во-вторых, нужно 10% добытого угля оставлять на внутреннюю переработку. Сейчас малый бизнес стоит в очереди, чтобы перерабатывать уголь, а он весь увозится», — рассказывает Мальцев и вручает мне свою программу «Региональная программа развития «Кузбасс 2020». Стратегия обновления».
— В Кузбассе опасно вести политическую деятельность, — говорит мне Мальцев, офис которого расположен в жилом доме в непосредственной близости от администрации Новокузнецка.
— Убьют?
— Физически, может, не убьют, но будут вставлять палки в колеса. В Новосибирске человека с конструктивными предложениями выслушивают, а у нас нет. Я же просто хочу, чтобы в Кузбасс заходили инвестиции, и здесь занимались не только углем, — говорит Мальцев и рассказывает, как его занесло в политику.
Он руководит стратегическим развитием российской компании «КапиталЭнергоПроект», которая, по его словам, в основном «занимается интеллектуальным трудом». «Но тут у нас появился проект строительства завода «Сибшина». Сумма инвестиций 26 миллиардов. Мы предложили его построить в городе Юрга, на что в администрации области нас попросили показать деньги. Мы сказали, что в бизнесе так не бывает, и если мы покажем деньги, то только после того, как нам дадут кусок земли. Мы честные парни, мы хотим работать, но мне земли не дали, начали палки в колеса вставлять и просто сказали: «Паренек, иди пасись дальше», — рассказывает бизнесмен.
Пастись Мальцев пошел в интернет. Он записал несколько видео, дал интервью РБК-Новосибирск, после чего якобы стал очень популярен.
«Народная волна пошла, чтобы сделать Мальцева губернатором. Обыкновенный маленький предприниматель вышел со своими идеями, но народ меня поддержал! Если в «Яндексе» забьете слова «Мальцев» и «Кузбасс», то первая страница будет полностью обо мне! И это народ пишет!» — как ребенок радуется бизнесмен.
Пикантности истории Мальцева добавляет то, что он с 2007 года состоял в «Единой России», а тут вдруг прямым текстом предложил отправить Тулеева в отставку.
Такой наглости бизнесмену простить не смогли — 14 июля его из партии власти исключили. «Чуть ли не Медведев вместе с Неверовым принимали решение, чтобы меня исключить руками местной ячейки. Официально отчислили меня за то, что я мало принимал участия в деятельности партии, хотя на самом деле за то, что я в интервью якобы выражаю поддержку Навальному, хотя они просто неправильно услышали», — рассказывает Мальцев.
Расстроился бизнесмен, впрочем, не сильно, ведь, по его мнению, рейтинг у «Единой России» очень низкий, а всюду, где он говорил про свое членство в партии, он «получал плевок».
— У вас губернаторские амбиции не появились?
— Я пока затрудняюсь ответить на этот вопрос. Пока меня не исключили из партии, у меня таких амбиций не было, и я сам просился в команду Тулеева, чтобы развивать Кузбасс. Но теперь я задумаюсь. Тулеев же и в апрельских, и майских интервью и стоит, и говорит еле-еле. Нам хотят сказать, что после реабилитации к нам выйдет молодой человек? Нет, выйдет тот же старенький губернатор. Вообще, несменяемость приводит только к вакууму власти. Без демократических принципов перспектив у Кузбасса нет.
— Вы поговорите с жителями Кузбасса. Они не все хотят демократии.
— Как только у таких людей закончится возможность покупать продукты и одежду, это первые, кто выйдет на улицы и снесет власти!