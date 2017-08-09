Малый бизнес, большая политика

Бизнесмен Олег Мальцев. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

«Будущее Кузбасса за малым бизнесом, мы на 5–7 лет ставим задачу, чтобы появилась альтернатива угольной промышленности. Мы погружаемся поглубже», — заверил меня и. о. губернатора Чернов.

Пока администрация ограничивается красивыми словами, в суровой кемеровской политике неожиданно всплыл местный бизнесмен Олег Мальцев, который на всех углах кричит, что придумал, как сделать малый бизнес основой экономики Кузбасса. Он утверждает, что в Кузбассе на социальные программы тратится 30 миллиардов рублей, а на малый бизнес — 7 миллионов (на самом деле только из областного бюджета на эти цели в 2014-2019 годах выделено 164 миллиона).

«У меня есть ряд предложений, которые будут являться толчковыми! Во-первых, во всем мире развитие малого бизнеса идет тогда, когда государство делает для него предоплату. А во-вторых, нужно 10% добытого угля оставлять на внутреннюю переработку. Сейчас малый бизнес стоит в очереди, чтобы перерабатывать уголь, а он весь увозится», — рассказывает Мальцев и вручает мне свою программу «Региональная программа развития «Кузбасс 2020». Стратегия обновления».

— В Кузбассе опасно вести политическую деятельность, — говорит мне Мальцев, офис которого расположен в жилом доме в непосредственной близости от администрации Новокузнецка.

— Убьют?

— Физически, может, не убьют, но будут вставлять палки в колеса. В Новосибирске человека с конструктивными предложениями выслушивают, а у нас нет. Я же просто хочу, чтобы в Кузбасс заходили инвестиции, и здесь занимались не только углем, — говорит Мальцев и рассказывает, как его занесло в политику.

Он руководит стратегическим развитием российской компании «КапиталЭнергоПроект», которая, по его словам, в основном «занимается интеллектуальным трудом». «Но тут у нас появился проект строительства завода «Сибшина». Сумма инвестиций 26 миллиардов. Мы предложили его построить в городе Юрга, на что в администрации области нас попросили показать деньги. Мы сказали, что в бизнесе так не бывает, и если мы покажем деньги, то только после того, как нам дадут кусок земли. Мы честные парни, мы хотим работать, но мне земли не дали, начали палки в колеса вставлять и просто сказали: «Паренек, иди пасись дальше», — рассказывает бизнесмен.

Пастись Мальцев пошел в интернет. Он записал несколько видео, дал интервью РБК-Новосибирск, после чего якобы стал очень популярен.

«Народная волна пошла, чтобы сделать Мальцева губернатором. Обыкновенный маленький предприниматель вышел со своими идеями, но народ меня поддержал! Если в «Яндексе» забьете слова «Мальцев» и «Кузбасс», то первая страница будет полностью обо мне! И это народ пишет!» — как ребенок радуется бизнесмен.

Пикантности истории Мальцева добавляет то, что он с 2007 года состоял в «Единой России», а тут вдруг прямым текстом предложил отправить Тулеева в отставку.

Такой наглости бизнесмену простить не смогли — 14 июля его из партии власти исключили. «Чуть ли не Медведев вместе с Неверовым принимали решение, чтобы меня исключить руками местной ячейки. Официально отчислили меня за то, что я мало принимал участия в деятельности партии, хотя на самом деле за то, что я в интервью якобы выражаю поддержку Навальному, хотя они просто неправильно услышали», — рассказывает Мальцев.

Расстроился бизнесмен, впрочем, не сильно, ведь, по его мнению, рейтинг у «Единой России» очень низкий, а всюду, где он говорил про свое членство в партии, он «получал плевок».

— У вас губернаторские амбиции не появились?

— Я пока затрудняюсь ответить на этот вопрос. Пока меня не исключили из партии, у меня таких амбиций не было, и я сам просился в команду Тулеева, чтобы развивать Кузбасс. Но теперь я задумаюсь. Тулеев же и в апрельских, и майских интервью и стоит, и говорит еле-еле. Нам хотят сказать, что после реабилитации к нам выйдет молодой человек? Нет, выйдет тот же старенький губернатор. Вообще, несменяемость приводит только к вакууму власти. Без демократических принципов перспектив у Кузбасса нет.

— Вы поговорите с жителями Кузбасса. Они не все хотят демократии.

— Как только у таких людей закончится возможность покупать продукты и одежду, это первые, кто выйдет на улицы и снесет власти!