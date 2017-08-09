Мусор по рублю

1992 год. Городская свалка в Кемерово. Фото: РИА Новости

Ноу-хау Тулеева по завоеванию народной любви раскрывает новокузнецкий бизнесмен Семенов. Местный бизнесмен Георгий Лаврик в 2008 году построил новый мусороперерабатывающий завод и установил тариф на услуги — 3 рубля с одного квадратного метра жилья. До этого, рассказывает Семенов, тариф был 1-2 рубля, но весь мусор везли на свалку, которая дымила и воняла на весь город.

«Но тогда был предвыборный момент, и Тулеев на какой-то встрече сказал: «Нечего тут, тариф будет 1 рубль. Запомните, Марь Иванна!» Все похлопали — Аман Гумирович молодец. Но он-то понимает, что Лаврик работать за 1 рубль не будет, поэтому оставшиеся 2 рубля заставил доплачивать ему из городского бюджета с налогов. То есть люди те же самые деньги платят, но Тулеев — молодец и такой социальный», — объясняет фокус Семенов.

По его словам, губернатор и в целом власти Кузбасса любят присваивать себе чужие заслуги. «На открытие объекта, если ты частник и построил что-то более менее значимое, нельзя не пригласить губернатора. В администрации пользуются этим. Ты построил на свои деньги, а они потом скажут: «Это мы построили» Они сознательно тех, кто действительно что-то делают, принижают. Везде говорят, что это мы и уголь добываем, и садики строим», — жалуется бизнесмен.

Похожую историю про пиар губернатора за счет областного бюджета рассказывает и оппозиционер Учватов. «Говорят, что в Кузбассе самые низкие тарифы ЖКХ. Фикция абсолютная. Вот в Новосибирске стоимость тепла составляет 1110 рублей за гигокалорию, а у нас на правом берегу Кемерово тариф 2666 тариф. А почему пиарятся, что дешевый? Да потому, что они выпадающими доходами из бюджета компенсируют 2000 рублей, и человеку выходит 600 рублей, но бюджету-то нагрузка!»