Мэр Кемерово

Илья Середюк. Фото: a42.ru

Глава города Кемерово Илья Середюк раньше был заместителем Тулеева, сменив на этом посту Валерия Ермакова, который до этого тоже был заместителем губернатора (Ермаков на выборах набрал 91 %, а Середюк — почти 80 %). Мэром, по мнению многих граждан Кемерово, Ермаков был отвратительным, и Середюк на его фоне пока смотрится выигрышно.

Середюк разговаривает тяжелыми неживыми формулировками чиновника: «Работа в городе Кемерово носит плановый характер, те хозяйственные планы, которые мы выполняем в летний период, создавались еще осенью и зимой. Как правило, мы строим работу самостоятельно, а вопросы стратегического толка мы согласовывали с Тулеевым».

— Преемником вы себя видите?

— Если увлеченно читать все интернет-источники, то фантазий очень много. Я не вижу относительно себя или других кандидатур достоверной информации, чтобы можно было сделать умозаключение, что это правда. Мы избрали губернатора до 2020 года, и рано задумываться над этим вопросом, так как мы полагаем, что губернатор — сильная фигура не только в моральном, но и в физическом плане, чтобы в ближайшее время вернуться к работе.

Цицероном мэра не назовешь, но зато на столе у Середюка в кабинете лежит книга «Город для пешеходов» американского урбаниста Джефа Спека. Демонстрирует он мне и подшивку журнала Urban Report.

— А что-нибудь уже реализовали в городе?

— Мы каждый год создаем или реконструируем 10 скверов в городе. И вот в Urban Report написали про строительство Ботанического сада в Лесной Поляне в Кемерово.