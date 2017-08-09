Мэр Кемерово
Глава Малой кемеровской энциклопедии Ильи Азара
Илья Азарспецкор «Новой газеты»
Глава города Кемерово Илья Середюк раньше был заместителем Тулеева, сменив на этом посту Валерия Ермакова, который до этого тоже был заместителем губернатора (Ермаков на выборах набрал 91 %, а Середюк — почти 80 %). Мэром, по мнению многих граждан Кемерово, Ермаков был отвратительным, и Середюк на его фоне пока смотрится выигрышно.
Середюк разговаривает тяжелыми неживыми формулировками чиновника: «Работа в городе Кемерово носит плановый характер, те хозяйственные планы, которые мы выполняем в летний период, создавались еще осенью и зимой. Как правило, мы строим работу самостоятельно, а вопросы стратегического толка мы согласовывали с Тулеевым».
— Преемником вы себя видите?
— Если увлеченно читать все интернет-источники, то фантазий очень много. Я не вижу относительно себя или других кандидатур достоверной информации, чтобы можно было сделать умозаключение, что это правда. Мы избрали губернатора до 2020 года, и рано задумываться над этим вопросом, так как мы полагаем, что губернатор — сильная фигура не только в моральном, но и в физическом плане, чтобы в ближайшее время вернуться к работе.
Цицероном мэра не назовешь, но зато на столе у Середюка в кабинете лежит книга «Город для пешеходов» американского урбаниста Джефа Спека. Демонстрирует он мне и подшивку журнала Urban Report.
— А что-нибудь уже реализовали в городе?
— Мы каждый год создаем или реконструируем 10 скверов в городе. И вот в Urban Report написали про строительство Ботанического сада в Лесной Поляне в Кемерово.