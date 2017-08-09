Народный губернатор

Аман Тулеев, 2010 год. Фото: РИА Новости

В 2011 году, вспоминает политолог Коновалов, у губернатора тоже были проблемы со здоровьем, и ему делали операцию в Германии. Тогда «на основании обращений жителей Кемеровской области и по просьбам трудящихся, которые единодушно одобряют созидательную, направленную на благо Кузбасса и его жителей деятельность» Тулееву было присвоено звание «народного губернатора». Кемеровский парламент принял по этому поводу специальный закон.

Во-первых, согласно этому удивительному документу Тулееву «в торжественной обстановке» вручается орден, причем не простой, а «восьмиконечная звезда диаметром 95 миллиметров, состоящая из трех уровней: на нижнем уровне — звезда, выполненная из белого золота; на среднем уровне — четыре луча звезды из желтого золота, украшенные бриллиантами; в центре ордена — круглый медальон из белого золота, обрамленный лавровым венком из желтого золота».

Во-вторых, награжденному из бюджета области «устанавливается пожизненная ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей без учета налога на доходы физических лиц» с ежегодной индексацией. Остальные бонусы Тулеев получит уже после выхода в отставку — личного помощника, служебный кабинет в здании администрации с доступом ко всем государственным базам, а также охраняемое жилое помещение, предоставляемое в «пожизненное и безвозмездное пользование».

Единственное, чего статус «народного губернатора» не дает, так это неприкосновенности перед законом.