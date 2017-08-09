Независимый альянс

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Со свободными медиа в Кузбассе проблемы. Как выразился в беседе со мной спикер Синицын, это потому, что в Кемеровской области «нет полянки для оппозиционных СМИ». Некоторые считают независимым популярный сайт Vse42.ru, которым владеет холдинг «Кузнецкий альянс», вообще-то специализирующийся на строительных материалах, моющих средствах, спецодежде, противопожарном оборудовании и бытовой химии.

При входе в главный офис «Кузнецкого альянса» висит советский вымпел «Победителю в социалистическом соревновании» и табличка:

«Этот вымпел «помог» нам задать вопрос президенту В. В. Путину!!!»

Вопрос на большой пресс-конференции президента в 2016 году журналист издания задал про объездную дорогу вокруг Кемерово (сейчас все автомобили, в том числе грузовики, едут через город). Гендиректор холдинга Михаил Шкуропатский рассказывает, что раньше сайт политики почти не касался, но после вопроса про дорогу отношения с администрацией испортились.

По словам Шкуропатского, который решительно запретил мне записывать нашу беседу на диктофон, администрации области не понравилось и то, что его СМИ «подняли волну про болезнь» губернатора. Он признается, что бизнесом заниматься в Кузбассе тяжело, «так как находишься между молотом и наковальней». Шкуропатский даже сравнивает регион с Чечней по способу управления и считает, что ситуация в экономике плачевная.