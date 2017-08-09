Овцы, куры, велосипеды и четыре тонны угля

Евгения Сергиенко и ее дочь Даша. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Мать-одиночка Евгения Сергиенко из Ленинск-Кузнецка обнимает дочь и смотрит, как самосвал высыпает на дорогу около ее дома 4 тонны угля. «Как у меня муж умер пять лет назад, так я получаю уголь. С осени до весны хватает на дом и баню», — рассказывает Евгения. На кучу угля взбирается дымчатый котенок.

Уголь (1 тонна угля стоит около 1700 рублей) для отопления домов в частном секторе малообеспеченным семьям и пенсионерам выделяет областное правительство, городские власти обеспечивают доставку (обходится еще в 1-2 тысячи).

— К губернатору у меня, конечно, хорошее отношение, голосую за него, потому что помогает. Я же на работу не могу ходить, на мне два ребенка, один в первый класс пойдет только, — говорит мне Евгения.

— С работой у вас как в городе?

— Не платят нигде. Я на хлебзаводе раньше работала, так там по два-три месяца не платят, потом кинут проценты, чтобы с голода не померли.

Едем дальше по Ленинск-Кузнецку к малоимущей пенсионерке и останавливаемся около небольшого аккуратного домика.

Наталья Гурьевна с открыткой от губернатора. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Вот Наталья Гурьевна, малообеспеченный пенсионер, она обратилась к нам, мы рассмотрели ее обращение на попечительском совете при администрации города и выделили уголь, — произносит вступительную речь представительница администрации и после паузы обращается к Наталье Гурьевне. — Что-нибудь скажете?

— Большое спасибо, что нам помогаете. Не бросаете нас, — говорит пенсионерка и начинает плакать. — А то пенсия 7 тысяч. Как хочешь, так и живи на эту пенсию.

— Не расстраивайтесь, не надо, — дежурно говорит чиновница и поворачивается ко мне. — Она отработала всю жизнь в горбольнице буфетчиком, сами понимаете, очень маленькая пенсия. Таким людям мы и помогаем.

Самосвал выгружает уголь на дорогу. Администрация области не только обеспечивает Наталью Гурьевну углем, но и платит надбавку около 1 тысячи 300 рублей— такую, чтобы пенсия была не меньше прожиточного минимума — 8127 рублей.

— Что думаете про губернатора?

— Мы голосуем за него, ведь он нам помогает хорошо.

— Перемен не хотите?

— Перемен бы хотелось в лучшую сторону, если бы кто-то пришел. Но не знаю, возможно ли это.

Подаренный уголь. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Водитель самосвала подбегает к Наталье Гурьевне и сует ей прилагающуюся к четырем тоннам угля поздравительную открытку. В ней губернатор пишет: «Пусть выделенная помощь станет для Вас важным подспорьем в период сибирских холодов, позволит хоть немного сэкономить семейный бюджет».

Рядом с текстом обильно тиражируемое на плакатах изречение Тулеева: «Люди — вот истинное сокровище, которым богат наш край» и его фотография, на которой не самое худое лицо губернатора сжато как минимум вдвое.

Бедным в Кемеровской области раздают далеко не только уголь — пенсионерам дарят скандинавские палки для ходьбы, овец, куриц, овощные наборы и другие товары.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Так, 14 июля в Новокузнецке отмечают День металлурга, в честь чего назначена акция «1000 велосипедов — детям Кузбасса». Дарят их как малоимущим, так и отличившимся в учебе или волонтерской деятельности. В 11 утра на широкой площади около торгового центра «Колизей» стоят сотни новеньких велосипедов. Накрапывает дождь, но детей, жадно смотрящих на байки, этим не смутишь.

— Хорошее поощрение ребенку. Почему нет? Нам нравится, — хвалит акцию мама одного из отличников. Она стоит за забором и ждет, когда сыну дадут велосипед.

— Как к губернатору относитесь? — Нормально, без положительных или отрицательных моментов. Спасибо ему за велосипед говорим, но какой-то большой любви нет.

— В прошлый раз голосовали?

— Да, но не за него.

— А ведь он 94 % получил.

— Не в той мы стране живем, чтобы разговаривать про честные выборы.

Наконец, велосипеды отдают детям, и они разъезжаются с площади (поговаривают, что их потом активно продают на «Авито»). Останавливаю одну из мам, которая просто светится от счастья.

— Ой, это не выразить вообще, мы очень довольны, потому что самой мне это не купить. Мы как малообеспеченные это получили, у нас папа погиб, и губернатор такой нам сделал подарок. Безумно рады. Он так о нас заботится! — эмоционально говорит Галина Геннадьевна.

— Хорошо, в общем, относитесь к губернатору?

— Я лично да. Потому что у меня мама бесплатно ездит на транспорте плюс как малообеспеченным доплачивают 520 рублей. Жилищные субсидии у меня очень хорошие, я плачу за квартиру и раз в полгода собираю документы, и нам возвращают 2600 рублей. Мне нравится. Мы, вообще, любим свой Кузбасс, мы коренные новокузнечане. У сына 9 июля день рождения был, 13 лет — и такой подарок. Разве плохо?