Ордена и медали

«Наградная система Кузбасса — уникальная. Даже в национальных республиках нет такого разнообразия. Причем ордена из драгоценных металлов делаются, да и материальные блага дают. Например, почетному гражданину области полагается ежемесячная пенсия в 25 тысяч рублей», — с гордостью информирует меня политолог Коновалов.

Оппозиционер Учватов все равно недоволен: «Они неустанно всем раздают медали. Когда Тулеев начал потихоньку отходить, его замы начали раздавать медали своим родственникам. Женщина может быть ни о чем, но мама какого-то чиновника, и ей бах — почетного гражданина и пенсию». Коновалов заочно возражает: «Среди награжденных не только чиновники, но и рядовые учителя, врачи. Все это позиционируется как идея социальной справедливости в действии».

Ключ дружбы

Орденов действительно немало, и дают их в том числе и гостям Кемеровской области. Местные журналисты шутили, что был бы здоров Тулеев, какую-нибудь медаль выписали бы и мне. Нагрудный знак «Почетный гражданин Кемеровской области» из серебра 925-й пробы, надбавку к пенсии и компенсацию проезда в общественном транспорте получили, например, телеведущая Елена Малышева, Патриарх Кирилл и пианист Денис Мацуев. Орден «Ключ дружбы» из золота, сапфиров и бриллиантов получили Софи Лорен, Зураб Церетели, Эльдар Рязанов и тот же Патриарх Кирилл.

«Герой Кузбасса»

«Почетный гражданин Кемеровской области»

Впрочем, бизнесмен Семенов рассказывает, что любовь Тулеева к награждениям настолько велика, что траты на менее серьезные медали и грамоты ложатся грузом на глав предприятий. «Почти все мероприятия традиционно сопровождаются награждениями. Допустим, на заселении жилого дома награждают 10 строителей и еще 10 сотрудников от администрации. Из департамента строительства приходит разнарядка, и в зависимости от стажа работы люди получают областные медали, областные грамоты или городские грамоты.

За очень редким исключением награждают рабочий класс — штукатуров, каменщиков. К каждой награде прилагается конверт с премией, а их наполнение ложится на руководителя предприятия. Хотя эти 100–200 тысяч нахожу я, вслух говорят: «Это вам премия от губернатора». К тому же, если приедет губернатор, то будет праздник, и всей свите обеды оплатит. Такая вот повинность», — рассказывает он.