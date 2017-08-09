Парламент без дискуссий

На заседании Совета народных депутатов Кемеровской области 12 июля ожидали чуть ли не представления нового губернатора. Местные накануне судачили, что в Новосибирск уже заехали угольщики из Нижнего Тагила и ждут представления своего мэра Сергея Носова.

Однако на самой сессии не произошло ничего интересного — нескольким избранным жителям области вручили ордена, депутаты прослушали стоя гимн Кемеровской области и единогласно проголосовали за все пункты повестки.

— Вам самому-то не скучно? — уточняю я у спикера Синицына после заседания.

— Вы же слышали вопросы. Там есть поле для обсуждения?

— Парламент не место для дискуссий?

— Место, когда есть вопрос, который требует [дискуссии]. А когда вопрос технический, то и обсуждать нечего. Большинство вопросов, которые отнесены к компетенции региональных заксобраний, — технические. Если в других парламентах есть соревнование фракций, кто громче покричит, то у нас, конечно, этого нет.

Какие уж тут дискуссии, если в парламенте 44 из 46 мест принадлежит представителям «Единой России», а роль главного несогласного играет депутат от ЛДПР Игорь Украинцев.

«Абсолютная бесконфликтность, политическая жизнь здесь спокойная и находится в застое», — констатирует политолог Коновалов. При этом он опасается, что после ухода Тулеева регион может взорваться.

Вот и получается, что главным оппозиционером в области стал член ОНФ Максим Учватов. «Это уникальная особенность Тулеева консолидировать элиту — вот и нет никаких внутренних конфликтов», — объясняет мне молодой улыбчивый спикер парламента Синицын. Раньше он был адвокатом Тулеева, а с 2015 года возглавляет облсовет.

Успехи «Единой России» на региональных выборах адвокат-спикер объясняет просто: «Колоссальное уважение жителей области к губернатору, который является членом высшего совета партии «Единая Россия», чей рейтинг тесно связан с рейтингом Тулеева. Выборы носят характер референдума».