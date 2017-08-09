Парламент без дискуссий
Глава Малой кемеровской энциклопедии Ильи Азара
Илья Азарспецкор «Новой газеты»
На заседании Совета народных депутатов Кемеровской области 12 июля ожидали чуть ли не представления нового губернатора. Местные накануне судачили, что в Новосибирск уже заехали угольщики из Нижнего Тагила и ждут представления своего мэра Сергея Носова.
Однако на самой сессии не произошло ничего интересного — нескольким избранным жителям области вручили ордена, депутаты прослушали стоя гимн Кемеровской области и единогласно проголосовали за все пункты повестки.
— Вам самому-то не скучно? — уточняю я у спикера Синицына после заседания.
— Вы же слышали вопросы. Там есть поле для обсуждения?
— Парламент не место для дискуссий?
— Место, когда есть вопрос, который требует [дискуссии]. А когда вопрос технический, то и обсуждать нечего. Большинство вопросов, которые отнесены к компетенции региональных заксобраний, — технические. Если в других парламентах есть соревнование фракций, кто громче покричит, то у нас, конечно, этого нет.
Какие уж тут дискуссии, если в парламенте 44 из 46 мест принадлежит представителям «Единой России», а роль главного несогласного играет депутат от ЛДПР Игорь Украинцев.
«Абсолютная бесконфликтность, политическая жизнь здесь спокойная и находится в застое», — констатирует политолог Коновалов. При этом он опасается, что после ухода Тулеева регион может взорваться.
Вот и получается, что главным оппозиционером в области стал член ОНФ Максим Учватов. «Это уникальная особенность Тулеева консолидировать элиту — вот и нет никаких внутренних конфликтов», — объясняет мне молодой улыбчивый спикер парламента Синицын. Раньше он был адвокатом Тулеева, а с 2015 года возглавляет облсовет.
Успехи «Единой России» на региональных выборах адвокат-спикер объясняет просто: «Колоссальное уважение жителей области к губернатору, который является членом высшего совета партии «Единая Россия», чей рейтинг тесно связан с рейтингом Тулеева. Выборы носят характер референдума».