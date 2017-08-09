Покушения и заложники

Тулеева не назовешь серым, незаметным губернатором — он часто оказывался на первых страницах газет, особенно в 90-х, когда имел федеральные амбиции.

Так, его «фишкой» стали переговоры с террористами, в ходе которых он освобождал заложников. Делал он это как минимум трижды. В первый раз в ходе кампании по выборам президента 1991 года Тулеев оказался в командировке в Москве и, как пишет газета «Спецназ», «вышел из гостиницы «Россия» как раз в тот момент, когда преступник захватил автобус». «Тулеев зашел в автобус и сказал: «Не делай глупостей, парень! Опусти нож, видишь, ребенок боится. Ты ведь не убийца. Не порть жизнь себе и людям, деньги того не стоят». Странно, но преступник послушался и опустил нож, — и тут же четко сработали бойцы «Альфы», — писали в газете.

Оппозиционер Учватов, ссылаясь на первого губернатора Кузбасса Михаила Кислюка, утверждает, что Тулеев оказался на месте захвата заложников неслучайно.

«Все было подстроено, мне рассказали, как нашли полудурка со справкой и с гранатой туда запустили. Кислюк говорил, что он только узнал о захвате, а Тулеев уже заходил обезвреживать под прицелом телекамер», — говорит Учватов. В Кузбассе Тулеев еще дважды уговаривал преступников освободить невинных людей в 1995 и 2001 годах.

Кроме того, громкую известность получили попытки покушений на Тулеева, которых тоже было несколько. В 2000 году заказ на губернатора якобы поступил от главы группы МИКОМ Михаила Живило, а участвовал в поиске киллера известный советский биатлонист Александр Тихонов. Уже на суде брат Тихонова Виктор заявил, что дал показания на брата, чтобы «отомстить», а на самом деле в 2000 году ему «предложили заработать денег, создав видимость подготовки убийства Амана Тулеева».

Учватов, похоже, просто пересказывает версию Кислюка, с которым дружит, о том, что были и другие инсценированные покушения на Тулеева. По словами оппозиционера, «сфабриковали еще покушение, когда Тулеев жил в 9-этажном доме в спальном микрорайоне, и его охранник Кудешкин выстрелил в дверь и ушел. Самый анекдот в том, что эфэсбэшники сняли дверь и отправили в Москву на экспертизу, но потеряли».