Хотя соратники Тулеева уверяют общественность, что губернатор идет на поправку и вот-вот вернется к исполнению своих обязанностей чуть ли не с удвоенными силами, в такой сценарий верят далеко не все.

Газета «Коммерсант» еще 7 июля со ссылкой на источники в администрации президента Путина очертила круг вероятных преемников: первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов. Назывались также фамилии секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова и мэра Кемерово Ильи Середюка.

Михаил Шкуропатский

Кемеровское издание VSE42.ru среди претендентов на кресло губернатора указало еще и своего собственника — Михаила Шкуропатского.

«Шкуропатский известен тем, что сумел создать собственную бизнес-империю с нуля, самостоятельно выстроив все процессы в ней и добившись весьма положительных результатов… К достоинствам Шкуропатского можно отнести тот факт, что он никак не связан со старой чиновничьей командой», — написали журналисты про своего начальника.

Местные чиновники на вопрос о преемнике скромно отвечают, что говорить об этом рано, но если все-таки надо, то им должен быть кто-то из Кузбасса. Только яростный оппозиционер Учватов говорит: «Кого-то извне должны назначить из Кремля, и лучше поставить силовика, чтобы он порядок начал наводить. Я готов безвозмездно подключиться и заняться оптимизацией гигантского чиновничьего аппарата».

Наиболее уверенно в СМИ говорили о кандидатуре Носова, который в свое время работал управляющим директором Западно-Сибирского металлургического комбината в Новокузнецке. Писали даже, что он уже «начал знакомиться с делами в Кузбассе», ждали его представления на сессии областного парламента 12 июля.

— Носов-то приезжал? — уточнил я у и. о. губернатора Чернова.

— Я не видел, а если бы он приехал, я бы железно знал. Я слово мужика даю, что в здании [администрации] его не было. Может, погулял где-то по парку.

— А вы бы пустили его в здание?

— Почему нет?

— Ну, оборону стали бы держать.

— Нет, это же коллега, тем более он работал в Кузбассе, — не поняв шутку, ответил Чернов.