Проблемы экологии

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Координатор экологической организации «Экозащита» в Кузбассе Антон Лементуев бьет тревогу: «Масштабы [экологического бедствия], происходящего в Кузбассе, просто колоссальны, и настолько же колоссально то, насколько этой проблемой никто не занимается и насколько никто ничего об этом не знает».

В 2016 году «Экозащита» подготовила доклад «Цена угля», в котором объясняет, что из-за только увеличивающихся объемов добычи угля в регионе здоровье жителей Кузбасса (не говоря уже о состоянии окружающей среды) стремительно ухудшается. «По сравнению со среднероссийскими показателями, ожидаемая продолжительность жизни в Кемеровской области на 3–4 года меньше, умственно отсталых детей рождается в 2,4 раза больше, аномалии системы кровообращения у новорожденных встречаются в 1,6 раза чаще, аномалии женской половой системы в 3,3 раза чаще. По 15 онкологическим заболеваниям показатели в Кемеровской области выше среднероссийских. 93,8 % источников питьевой воды в Кузбассе не соответствуют государственным нормативам», — говорится в докладе.

При этом, добавляет Лементуев, в Кузбассе нет ни экологических организаций, занимающихся решением проблемы последствий угледобычи, ни правительственной программы, направленной на решение последствий.