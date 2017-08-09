Разрез «Инской» и коррупция

Кемеровский магнат Щукин. Фото: РИА Новости

В ноябре 2016 года в Кузбассе были задержаны сразу несколько высокопоставленных чиновников и силовиков. Уголовное дело возбудили в отношении и. о. первого зама губернатора Кемеровской области Александра Данильченко и простого зама Тулеева Алексея Иванова, руководителя местного управления СК Сергея Калинкина и других. Всех их, а также учредителя ООО «ПТК «Уголь», известного бизнесмена Александра Щукина арестовали. По версии следствия, они вымогали у акционера Антона Цыганкова принадлежащие ему 51 % акций АО «Разрез «Инской» на сумму не менее 1 миллиарда рублей.

Алексей Иванов, заместитель Тулеева, за решеткой. Фото: РИА Новости

Самого Тулеева в списке подозреваемых не оказалось, но кресло под Тулеевым зашаталось. Губернатор даже дал пресс-конференцию, что местные журналисты называют «уникальным событием». «Это его политическую карьеру полностью обрушило. Два зама плюс Щукин, которому Тулеев лепил звезду Героя Кузбасса. У нас так всегда и делалось: если плохой — забрать шахту. В 2007 году губернатор Тулеев забрал у Лисина корпорацию «Прокопьевскуголь», а это 8 шахт, три обогатительные фабрики, и отдал за один доллар своим корефанам. Так все у нас в области до последнего времени и делалось, пока не нашла коса на разрез Инской. Не с теми схлестнулись, и ответка какая прилетела», — объясняет Учватов.

Хотя и. о. губернатора Чернов утверждает, что изменения отношения федерального центра к Тулееву после этой истории не произошло, Коновалов подтверждает: «Это большой репутационный ущерб Тулееву, ведь не мелкие клерки находятся под подозрением». Политолог уверен, что именно в подборе кадров Тулеев совершал свои главные ошибки: «Огромное количество глав муниципалитетов совершенно не удовлетворяло требованиям, но он давал гарантии под свое имя».

Скандал с разрезом «Инской» губернатора в итоге не затронул, однако на коррупцию в Кузбассе жалуются многие бизнесмены. Новокузнецкий предприниматель Мальцев сравнивает область с Чечней: «В Кузбасс никто не идет с деньгами, потому что налоговая доит, барьеры нереальные, а коррупция просто космическая». Например, 2 августа 2017 года уголовное дело возбудили против начальника ГУФСИН по Кемеровской области.

Про коррупцию в области рассказывает и новокузнецкий бизнесмен Андрей Семенов: «В одном из городов мы выполнили проект на 100 миллионов, а мэр говорит: «Ну что, еще сможете? Стройте, но только привезите мне на дачу бетона 3 куба». Но этот мэр хотя бы выбивал у Тулеева деньги для города. Его уволили, а потом нам пришло письмо с просьбой о поддержке и номером избирательного счета от кандидата, отправленного ему на смену». Семенов, понимая, что с ним предстоит работать, перевел 150 тысяч, и когда «так называемые выборы прошли», этот кандидат победил.

«Мы работали дальше, а потом я узнаю, что у нас переманивают людей, договор аренды не продлен, и объект будет строить другая организация. Я приезжаю на прием к главе города и говорю: «Здравствуйте, а как так получается? У нас уже проектная работа выполнена». И он мне прямо в кабинете говорит: «Я уже три месяца сижу. Ты где был? Ты же молчишь». Я примерно начинаю соображать, но первый раз в жизни сталкиваюсь с таким, и это настолько комично», — рассказывает, смеясь, Семенов.

Мэр отвечает: «Хлеб же за брюхом не ходит», а бизнесмен делает вид, что не понимает. «Ну как, люди пришли предложили мне 10%, все в порядке, работаем, как везде», — не выдерживает чиновник. «Я говорю: «Может быть, вам 10% предложили, кто помидорами торгует, но у нас строительный бизнес, и цена примерно равна себестоимости, ведь все контролируется областным центром». Он отвечает: «Да мне это вообще неинтересно, я же здесь вечно сидеть не буду», — рассказывает Семенов.

Политолог Коновалов уверен, что Тулееву коррупционные дела вроде тех, что открыли на экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, не грозят: «У него есть политический опыт и мудрость, и навряд ли он будет где-то замешан».

Несмотря на то, что Тулеева никто задерживать и не собирался, кемеровский студент Семен уверен (и особого удивления или возмущения не испытывает), что губернатора уже сняли, причем именно из-за этого: «Как я понял, уже официально Тулеева сняли из-за того, что с шахтой проблема была, разворовали там».

— Да нет же, болеет он.

— Ну, голова-то у него не болеет!

— Не устали от губернатора-то?

— А кто лучше Тулеева? Он мутит нормальные дела. Детские садики поддерживает, допустим. Кто еще так делает? Лучше пусть будет стабильность. Когда один человек сидит, ему проще. Когда ты знаешь, что тебя будут поддавливать, если ты что-то неправильно сделаешь, ничего хорошего не будет. Человек должен просто думать о городе, об области, а не загоняться о том, как бы ему с собственного места не слететь, — поет оду патернализму студент Семен.