Сторонники Навального

В новокузнецком штабе Навального. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

У штабов Навального в Кемерово и Новокузнецке до середины июля была вольготная жизнь. Пока по всей стране задерживали агитаторов и изымали листовки, в Кузбассе штабы спокойно работали. Основная версия самих навальнистов была в том, что пока Тулеев болен, его заместители не решаются взять на себя ответственность за силовые действия.

Пресс-секретарь Тулеева Алексей Доронгов, впрочем, уверял меня, что дело не в этом, ведь Тулеев и не выступает против Навального. «Штаб открылся задолго до того, как Тулеев улетел в Германию на операцию. Насколько я могу судить, губернатор считает Навального политиком, который имеет право на существование на нашем политическом ландшафте, и ни в коем случае не отдает распоряжений с ним бороться, тем более жестко», — говорит чиновник.

Может, и так, но уже 14 июля в кемеровский штаб Навального пришли с обыском и изъяли агитматериалы.

Возглавляет штаб бывший член ЛПДР адвокат Павел Будников. Сам он в беседе со мной об этом не упоминает, напирая на то, что с 2013 года участвовал в политике вместе с партией «Гражданская платформа».

Павел Будников готовится записывать видео для Youtube. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Говорит он очень косноязычно и на оппозиционера не похож. «Тулеев — это губернатор-тяжеловес. Социальная стабильность в регионе есть, поддержка малоимущих и пенсионеров действительно идет», — признается Будников. Он хвалит систему социально-экономического партнерства и уверяет меня, что Тулеев честные выборы в Кузбассе выиграет, потому что «реально есть поддержка».

— Экономику вы тоже позитивно оцениваете?

— Показатели региона, скажем так, устраивают федеральный центр, поэтому серьезных вопросов к управлению не возникало у Москвы. Кузбасс не на последнем месте в общей статистике, но ситуация стабильно тяжелая, стагнация. Развития нет, инвестиционная привлекательность региона падает, бизнесмены, с кем я общаюсь, уходит в Новосибирск или офшоры. В Кемерово только торговые центры строятся.

В кабинете Павла Будникова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Вы, вообще, почему штаб Навального возглавили?

— Мне интересно заниматься общественной работой.

— А почему Навальный?

— Это политик новой формации. У нас есть нафталин — Зюганов, Жириновский, Миронов. А Навальный может говорить с людьми, он доносит до людей те вещи, которые объективно есть. Наша молодежь абсолютно стерильная, они родились при Путине и видят один сложившийся порядок вещей. Я не говорю, что система выстроена неправильно, но мы не должны идти в политическую изоляцию, мы не можем замкнуться на себе со своими духовными скрепами.

Зарождается новая политическая реальность, и мы исходим из того, что нужно показать, как должна система правильно работать.

Антон Волошин. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Критиковать Путина, а не Тулеева старается и координатор штаба Навального в Новокузнецке Антон Волошин. Преподаватель новокузнецкого филиала Кемеровского госуниверситета прославился в 2012 году, когда его попытались уволить за насмешки над Путиным в твиттере (Волошин ведет там популярный сатирический аккаунт «Вязанный твиттер»).

«Я присматривался к Навальному с 2011 года и понял, что этому человеку доверяю. За эти годы он не сказал ничего, под чем бы я не подписался», — объясняет Волошин, почему он возглавил новокузнецкий штаб.

Навальный собирает подписи для выдвижения в президенты России, и перед штабом в Новокузнецке стоит задача обеспечить 3500 подписей. «Я хочу понять, возможны ли здесь изменения среднесрочные, или уже все без толку. Нам сложно, ведь Кузбасс — регион авторитарный. Мы идем в темноте на ощупь, не понимая, сколько людей за нас, но думаю, что необходимые подписи соберем. Большая часть населения аполитичная, им вообще все до фени, и все идет пока туго, ведь вокруг Навального создают ореол опасности, что как минимум придут с обыском, а то еще и по голове дадут», — говорит Волошин.

Штаб Навального в Новокузнецке. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В региональной политике преподаватель Волошин разбирается не слишком и не очень по этому поводу переживает: «Локальные изменения ничего не дадут в этой системе. Это как часть зараженного организма. Мы можем вылечить палец, но организм болеет раком, который все равно до пальца доберется. Только федеральная кампания спасет дело».

Тем не менее на митинге 20 июля сторонники Навального выступали не только против коррупции высших должностных лиц, но и против повышения цен на ЖКХ и проезд в общественном транспорте в Новокузнецке. «У дома, где я живу, 8 лет есть большая дыра в виде сердечка. Это федеральная или местная проблема? Яма здесь, но деньги должны прислать из Москвы, и это тонкая грань, где кончается федеральная повестка и где начинается местная», — размышляет Волошин.