Кемеровская набережная. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В администрации губернатора Кемеровской области термина «Тулеевский социализм», любимого московскими СМИ, избегают. «Мы это называем «системой социальной поддержки жителей Кузбасса», но не скрываем, что считаем ее уникальной. Аман Тулеев придумал так делать, ведь для него всегда в приоритете простые люди, которым он старается оказывать помощь», — говорит пресс-секретарь губернатора Алексей Доронгов.

Система заключается в том, что малоимущим пенсионерам, многодетным семьям и многим другим категориям населения оказывается разнообразная помощь из областного бюджета. Кому-то к дому привозят бесплатный уголь для растопки, кому-то дарят овец или куриц, кто-то получает льготную ипотеку или надбавку к пенсии.

«В Кузбассе создана система поддержки необеспеченных слоев населения, которым оказывается реальная помощь. Это не всегда выплаты. Например, выдача овечек носит стимулирующий характер. Можно было оказать помощь колбасой, но идея в том, чтобы дать возможность семье заниматься овцеводством. Предоставляются льготные кредитные займы на жилье, чем стимулируется жилищное строительство. Из бюджета города мы помогаем малообеспеченным семьям подготовить детей к школе, купить одежду для выпускных вечеров, чтобы дети могли получить тот же заряд удовольствия, что и их сверстники, и попрощаться со школой в праздничной атмосфере. Еще у нас существует наш кузбасский капитал, который добавляется к общероссийскому за рождение третьего ребенка», — перечисляет некоторые виды льгот мэр Кемерово Середюк.

— А как так получилось, что это стало визитной карточкой Кузбасса? Ведь многие губернаторы, наверное, хотели бы также делать.

— Характер нашего губернатора такой, что он относится к проблеме человека как к своей личной, и его акценты — относиться к бабушке, как к своей маме, и к ребенку как к своему, — в своем стиле отвечает Середюк.

Политолог Коновалов, которого вроде бы не назовешь малообеспеченным человеком, тоже получил от областной власти немало бонусов. «Я к Тулееву отношусь с большим уважением, ведь он мне ипотечный кредит помог получить под 0%, одну из книг оплатил, потому что денег не было в университете. Еще у нас молодым ученым дают премии за защиту кандидатских и докторских, чего нет даже в Москве. Каждый кандидат наук получает 15 тысяч, доктор — 25 тысяч, да и научный руководитель получает за каждого премию. Но самое главное — это беспроцентные ссуды на жилье на 20 лет без первоначального взноса для молодых семей, имеющих заслуги перед областью», — рассказывает политолог.

Вроде бы прекрасный «тулеевский социализм» в Кузбассе тем не менее поддерживают не все. В штабе Навального в Новокузнецке, когда я заговариваю о льготах, начинают громко возмущаться.

— Тулеев пришел на протестной волне, а потом превратился в зажравшегося олигарха со своим островом в Таиланде. Льготы — это блеф и видимость, — говорит один из волонтеров.

— Я из многодетной семьи, и давайте про поддержку не будем заикаться. Никакой помощи нашей семье не оказывается, мы бегаем по всем инстанциям, требуем, чтобы нам дали субсидии, а нам дают 600–700 рублей в месяц. Еще, простите, дали 5 куриц, но вид у них какой-то страшный, по-моему, они чем-то болеют, — вступает в разговор молодая активистка Дарья.

— Палки скандинавские я видела, как бабушкам давали, они не знают, что с ними делать, — добавляет другая.

— Помидоры подвязывать. Раз в год дают детям путевки в лагерь, но прикол в том, что в эти лагеря уже почти невозможно съездить. Например, из-за того, что хотят новый разрез делать рядом с «Сибирской сказкой», туда полетит угольная пыль, люди за деньги туда не поедут. Поэтому из трех лагерей у нас останется два всего, — добавляет Дарья.

— Все окружено разрезами, выкачивают весь уголь из Кузбасса и увозят его, а на развитие ничего не остается, — резюмирует первый мужчина.

Бизнесмен Олег Мальцев считает, что «тулеевский социализм» плохо влияет на жителей Кузбасса. «Где-то 30 % бюджета уходит на социальные нужды населения, то есть людей призывают не к тому, чтобы думать, как заработать, а как подойти к батюшке царю, чтобы он машину угля привез», — вещает Мальцев как хрестоматийный предприниматель.

— Пенсионерки вряд ли должны думать, как им деньги заработать? — А какая разница? Если пенсионерка такая, то и внук таким вырастет. Помогать ей должны дети, внуки в первую очередь — А если не помогают? — Значит, она их плохо воспитывала, значит, нужно работать над воспитанием...

— ...Должна быть программа на перевоспитание людей на самостоятельность, чтобы у них росла способность к тому, чтобы брать ответственность за свою жизнь самим, чтобы они смотрели, где и как можно зарабатывать.

Сам Тулеев обещал, что «несмотря ни на какие трудности, социальные льготы населению никогда не уберут», однако чиновники уже сейчас рассуждают об изменении модели «тулеевского социализма».

— Я думаю, что система сохранится, но переформатируется. Я бы ее переформатировал, особенно в области ЖКХ, так, чтобы поддержка была четко сконцентрирована на тех, кому она необходима. Мы, бывает, встречаемся с угольными генералами и друг другу задаем вопросы, зачем нам предоставляются льготы, ведь мы можем и 100 % платить, — говорит и. о. губернатора Чернов.

— Олигархи имеют льготы?

— Некоторые, по оказанию услуг ЖКХ — да. Потому что система выстроена по территории.

Мэр Новокузнецка Кузнецов согласен с Черновым, что заботиться надо не обо всех, потому что «это порождает у молодого поколения иждивенческие настроения». Но его коллега из Кемерово Илья Середюк, видимо, как человек, находящийся ближе к Тулееву (мэрия Кемерово расположена на той же площади, что и администрация области), спорит: «Когда ты перестаешь поддерживать население, ты теряешь это население».