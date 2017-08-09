Осенью 2016 года бизнесмену из Новокузнецка Андрею Семенову пришло официальное письмо из администрации Кемеровской области. Его пригласили на совещание с участием вице-губернатора «по какому-то волнующему нас вопросу». Бизнесменов-строителей собрали в актовом зале и после небольшой вступительной речи начальника департамента (вице-губернатор так и не появился) погасили свет и включили фильм.

«Оказалось, что это полная биография Тулеева — о том, откуда происходит его казахский род, о том, что его предок Чингисхан. Говорили про знаки, которые сыграли роль в его жизни, как он один вытянул страну, пока Ельцин бухал. Вонючая, гнилая пропаганда», — рассказывает Семенов. Бизнесменам объяснили, что фильм сняли, потому что Тулеева в последнее время «очерняют».

Больше всего Семенова поразила история про Аркадия Гайдара, который якобы расстрелял во время Гражданской войны прадеда Тулеева в наших местах, на берегу реки Томь. «Причем Гайдар сначала сказал красноармейцу стрелять в Тулеева, но тот не упал, потом сам Гайдар выстрелил, но все равно стоял Тулеев. Даже шашкой его взять не могли. Видимо, с Егором Гайдаром у Амана Гумировича серьезный конфликт был», — говорит Семенов.

Оппозиционер Учватов рассказывает, что выпивал с журналистами, которые пишут Тулееву мемуары. «Они говорят, что там клиника. Типа «я просыпаюсь утром, подхожу к зеркалу и вижу в отражении Чингисхана. Когда я родился, померк свет Маркса, Энгельса и Ленина», — говорит Учватов.

Он добавляет со ссылкой на слова одного «угольщика», что и биография Тулеева частично выдумана. «Он рассказывает, что его отец погиб на войне как герой, а на самом деле тот был запойным прокурором в Красноводске. Он ушел из семьи, женился на молодой, добухался и умер. Знакомый мой на его могиле был», — говорит Учватов.