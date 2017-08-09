Новая газета

Чингисхан

Глава Малой кемеровской энциклопедии Ильи Азара

Илья Азарспецкор «Новой газеты»

Осенью 2016 года бизнесмену из Новокузнецка Андрею Семенову пришло официальное письмо из администрации Кемеровской области. Его пригласили на совещание с участием вице-губернатора «по какому-то волнующему нас вопросу». Бизнесменов-строителей собрали в актовом зале и после небольшой вступительной речи начальника департамента (вице-губернатор так и не появился) погасили свет и включили фильм.

«Оказалось, что это полная биография Тулеева — о том, откуда происходит его казахский род, о том, что его предок Чингисхан. Говорили про знаки, которые сыграли роль в его жизни, как он один вытянул страну, пока Ельцин бухал. Вонючая, гнилая пропаганда», — рассказывает Семенов. Бизнесменам объяснили, что фильм сняли, потому что Тулеева в последнее время «очерняют».

Больше всего Семенова поразила история про Аркадия Гайдара, который якобы расстрелял во время Гражданской войны прадеда Тулеева в наших местах, на берегу реки Томь. «Причем Гайдар сначала сказал красноармейцу стрелять в Тулеева, но тот не упал, потом сам Гайдар выстрелил, но все равно стоял Тулеев. Даже шашкой его взять не могли. Видимо, с Егором Гайдаром у Амана Гумировича серьезный конфликт был», — говорит Семенов.

Оппозиционер Учватов рассказывает, что выпивал с журналистами, которые пишут Тулееву мемуары. «Они говорят, что там клиника. Типа «я просыпаюсь утром, подхожу к зеркалу и вижу в отражении Чингисхана. Когда я родился, померк свет Маркса, Энгельса и Ленина», — говорит Учватов.

Он добавляет со ссылкой на слова одного «угольщика», что и биография Тулеева частично выдумана. «Он рассказывает, что его отец погиб на войне как герой, а на самом деле тот был запойным прокурором в Красноводске. Он ушел из семьи, женился на молодой, добухался и умер. Знакомый мой на его могиле был», — говорит Учватов.

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