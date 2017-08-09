Что дальше

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Очевидно, что любого другого губернатора, который с апреля не показывается на публике, а с мая находится в отпуске по болезни, Путин бы давно отправил в отставку. Однако Тулеев пока остается на своей должности.

«Думаю, что в Кремле опасаются проблем. Сейчас Кемеровская область — очень дисциплинированная, тихая гавань, но как только у нас изменится руководство, наверняка возникнет целый ряд центров напряженности, например в Междуреченске и Новокузнецке. Все бурлит пока на просторах сети, но при новом лице это может и организованные формы принять», — опасается политолог Коновалов.

«Кузбасс такой специфический регион. Развал СССР пошел от шахтеров из Междуреченска, а началось все банально: шахтеры со смены вышли, а мыла нет, забастовку устроили, стачечные комитеты, касками стучали. И все прекрасно это помнят», — говорит Учватов.

Коновалов уверен, что «если будет хоть малейшая возможность, что Тулеев сможет дотянуть до конца полномочий в 2020 году, ему дадут доработать». «Может, часть полномочий распределят, но его не тронут, потому что будет полный коллапс всей системы», — констатирует политолог, который заверил меня, что «является одним из немногих, кто посвящен в какие-то вещи на протяжении многих лет».