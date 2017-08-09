Правильно делает

Представляем историю из собрания Русфонда, старейшего благотворительного фонда в России, который около 20 лет помогает тяжелобольным детям. Это обычный семейный портрет и простой рассказ о том, как люди преодолевают самое сложное, что может быть в жизни, — недуг собственных детей.

Насте Боиштяну хорошенько досталось от жизни. Родилась с тяжелым пороком сердца, врачи решили, что ребенку придется нелегко — надо будет делать несколько сложных операций. Мир сразу решил не церемониться с маленькой Боиштяну. Отец ушел из семьи, мать принялась плакать и глотать успокоительные таблетки. Проблемы начали собираться сами собой и идти по пятам за девчонкой, даже когда она не начала еще ходить. Сейчас ей уже 12, а одноклассники до сих пор держатся в стороне и шепчутся за спиной, как будто Боиштяну окружает невидимая стена невезения. Но за этой загадочной стеной только сама Настя знает все лучшие тайны мира. Она вообще родилась радостным ребенком. Рыжая, конопатая, непонятно в кого худая, но по-настоящему крепкая, живучая, как сама жизнь. Все для нее нашлось и ей досталось. Хорошие люди, врачи, способы и средства справиться с проблемами. Девочка даже собирается стать актрисой, чтобы рассказать всем о радостях бытия. Да и как не сделать из жизни представление, если в ней тебе предназначено совершенно сценическое имя — Анастасия Боиштяну? Выходит, каждое сердце болит за несовершенство мира, но бьется за его красоту. Об этом мы и разговариваем с мамой будущей артистки Татьяной Боиштяну:

«Я родилась и выросла здесь, в поселке Рощино в Ленинградской области. Когда-то это была финская территория, поселок назывался Райвола. Сейчас тут живет немного народу, но летом население вырастает в десять раз. Курортная зона, Финский залив. Здесь гостиницы, базы отдыха. Хорошее место. Правда, я отсюда уезжала, жила в Петербурге девять лет. Работала на базе отдыха, а в начале девяностых все начало рассыпаться, работы не стало. Так что я уехала, устроилась сначала уборщицей в частный магазин. Потом меня перевели в продавцы. Генеральный директор, точнее хозяин так называемый, у нас был хороший человек — полковник КГБ в отставке. Так что у нас все было по закону, честно, справедливо.

В 35 лет я вышла замуж. Познакомились в ночном клубе. Пошли после работы с подругами, вот и познакомились. Его зовут Володя. Ну а как еще? Как говорится, хорошего человека Володей не назовут. Но вот познакомились, поженились, через год родилась Настюха. Я назвала ее так, после того как мне сказали, что у нее врожденный порок сердца. Анастасия с греческого переводится как «возрожденная», «возвращающаяся к жизни».

В первый же день мне все и сказали: так и так, сердце шумит, проблемы. Мне стало тяжело. Дело в том, что это были вторые роды, первые очень сложные были у меня в семнадцать лет. Я родила тогда дочь, она прожила тринадцать дней и умерла. И вот когда тебе снова говорят, что что-то не так, ты не знаешь, как быть. Я рыдала дней пять подряд без передышки. У меня был настолько сильный стресс, что пропало молоко.

Дело в том, что нас после родов перевели в Петербурге в педиатрическую академию, чтобы поставить более точный диагноз, и слава богу, конечно, что после этой академии я встречала в жизни только хороших людей, которые мне и дочери помогали. А там оказалась такая нянечка, которая следит за детьми… Понимаете, врач мне разрешила Настю кормить. Говорит: обязательно прикладывайте ее к груди. Ей, говорит, будет тяжело, но нужно, чтобы она взяла грудь. Я ее приложила, а тут эта нянечка. Говорит мне: да вы что, мамочка, делаете?! Она же у вас сейчас посинеет и умрет. Когда я это услышала, у меня была такая истерика, что меня отпаивали врачи.

Но вот после этого мы попали в первую городскую больницу, и все начало постепенно приходить в порядок. Там нам сказали: да, порок есть. Порок серьезный. Но все сейчас лечится, медицина развивается. Да, будет не одна, не две, а может быть, даже и не три операции. Но ребенок будет жить. И у меня, знаете, появился свет в конце тоннеля. Все эти четыре операции, через которые мы к сегодняшнему дню прошли, — они нам дались не скажу что легко, но осмысленно. Вначале нам поставили шунт с правой стороны. Через год поставили с левой. Потом прошло время, и нам сделали первую коррекционную операцию. А со второй нам помогал Русфонд. Врачи нам сказали, что нужно менять в сердце клапан, потому что Настя быстро растет. Но квоту на эту операцию в Петербурге нам было уже не получить: мы живем теперь в Рощино, в Ленинградской области, и должны были оплачивать ее сами, а это совершенно неподъемная сумма.

Все эти события, конечно, тяжелое испытание. Особенно когда ты понимаешь, что рушится вся предыдущая жизнь. Никакие таблетки толком не помогают успокоиться. Муж мой, например, вообще не выдержал. Мы развелись, когда Насте было пять месяцев. Не знаю, почему он так поступил. Наверное, испугался трудностей. Мне кажется, мужчины вообще как-то слабее женщин. Но я, конечно, все равно считаю, что ребенок должен знать, что у него есть отец, и должен видеть, кто он. Так что они с Настей общаются, хотя он живет сейчас в Москве.

Вспоминаю первый год Настиной жизни и понимаю, что и мне, и ей было трудно. У меня еще тогда умерла мама. То есть ситуация получалась ужасная. Но оказалось, что я оптимист, то есть человек, у которого нет выхода. Надо было спасать ребенка, я его и спасала. Теперь вижу, что мы многого добились. Настя, конечно, немного отстает пока в школе, потому что мы подолгу лежали в больницах. Она медленно пишет, а когда начинает торопиться, делает ошибки и ничего толком не запоминает. В классе ей из-за этого приходится нелегко. Дети дразнят ее, говорят, что она ничего не умеет, не такая, как все. А я считаю, это не недостаток, а преимущество: у Насти все только свое. Свои друзья, свои особенности, свои отношения, своя жизнь. Крестная ее, когда Настя еще была совсем маленькая и беспомощная, посмотрела на нее и говорит мне: «Таня, эта девочка — борец! Она будет жить!» Вот она и живет. И правильно делает».

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 10,111 млрд руб. В 2017 году (на 7 августа 2017) собрано 1 040 833 руб., помощь получили 1658 детей, протипировано 5698 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 5215 читателей «Новой газеты» помогли (на 07.08.2017) 64 детям на 359 815 руб.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Лина Лапшакова, 5 лет, сколиоз 3-й степени, требуется ортопедический корсет. 145 390 руб.

У Лины серьезная генетическая патология — гипомеланоз, поражение центральной нервной системы. Пять лет жизни дочки — это пять лет борьбы с эпилептическими приступами. Наша семья многое пережила за это время, а Лина перенесла несколько очень серьезных операций и множество курсов лечения и реабилитации. Из-за нарастающих контрактур с правой стороны (ограничений подвижности суставов. — Русфонд) тело дочки постоянно клонилось влево, началась деформация позвоночника. Лине поставили диагноз «сколиоз 3-й степени». Еще два года назад врач-ортопед назначил ей ортопедический корсет Шено для постоянного ношения. Но тогда из-за сильных приступов врачи-эпилептологи не разрешили носить корсет. Сейчас приступы у Лины стали значительно реже, но позвоночник деформируется все сильнее, искривленные ребра начинают сдавливать легкие. Эпилептолог дал разрешение на ношение корсета. Но мы не в состоянии оплатить его изготовление. Просим о помощи.

Ирина Лапшакова, мама Лины, г. Борзя, Забайкальский край.

ПОМОЧЬ ЛИНЕ ЛАПШАКОВОЙ

Реквизиты для помощи

Благотворительный фонд Русфонд

ИНН 7743089883

КПП 774301001

Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва

К/с 30101810200000000700

БИК 044525700

Назначение платежа: организация лечения, фамилия и имя ребенка (НДС не облагается). Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью. Вы можете также помочь детям, пожертвовав через приложение для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ФОНД (FOND) на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС и Теле2 нужно подтверждать отправку SMS.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru

e-mail: rusfond@rusfond.ru

Телефон 8 800 250-75-25 (звонок по России бесплатный, благотворительная линия от МТС), факс 8 495 926-35-63

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