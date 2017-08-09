Где, кого, за что

«Это их проблемы»

Как живет семья Полухиных, отправленная по этапу за продажу кондитерского мака

Суд: Левобережный районный суд Воронежа

Подсудимые: Александр Полухин, Мария Полухина, Евгения Полухина, Нина Чурсина

Статья: 228.1 УК РФ

Приговор: 8 лет 4 месяца строгого режима и 8 лет 6 месяцев общего режима

Ровно два года назад Левобережный районный суд Воронежа вынес приговор семье предпринимателей Полухиных — ​тем самым, которые владели кафе «Очаг» и магазином при нем, где продавали среди прочего булочки с маком и сам кондитерский мак в розницу. Этого хватило, чтобы семью всем составом — ​папу, маму, дочку и тетю — ​пустили по этапу. Пустили после пяти лет следствия, суда и предложений от правоохранителей заплатить за прекращение дела. Александр Полухин получил 8 лет и 4 месяца строгого режима, Мария Полухина, Евгения Полухина и Нина Чурсина — ​8 лет и 6 месяцев общего режима по ст. 228.1 УК «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Полухины, как и сотни других мелких предпринимателей по всей стране — ​бакалейщиков, аптечников, владельцев и продавцов магазинов химической продукции, — ​попали под каток ФСКН — ​органа, еще недавно осуществлявшего выработку госполитики в сфере оборота наркотических средств и их противодействию. И хоть ФСКН уже не существует, остались инициированные ею дела. И люди продолжают, как по конвейеру, идти на приговоры.

Вступил приговор в силу в феврале 2016 года, Полухиным тогда скостили по 3–4 месяца, убрав ряд эпизодов продаж мака. Александра Полухина отправили в город Россошь Воронежской области. Марию и Евгению Полухиных, мать и дочь, а также Нину Чурсину, сестру матери, этапировали в женскую колонию в поселке Шахово Орловской области. Мария и Нина — ​в одном отряде. Женя в другом. Она трудится на «швейке» (так на зоне называют цех по швейному производству). Мама и тетя не работают — ​пенсионерки. Мария Полухина сейчас в основном лежит — ​через несколько месяцев после этапирования у нее диагностировали онкологическое заболевание. Болезнь прогрессирует, сильные кровотечения и боли. Нужна экстренная операция. Спустя год после обнаружения ни одной операции так и не сделали. Администрация ИК предлагает провести ее только в тюремной больнице в Самаре, куда женщину из Орловской области повезут этапом две недели, без медиков и медикаментов. Она боится не доехать. Провести операцию тут же, в больнице колонии — ​приглашенными родней гражданскими врачами или в близлежащей клинике с наличием специализированного оборудования — ​администрация ИК отказывает.

Александр Полухин держится. Женя тоже. Тюремный психолог, оказавшийся на редкость для такого рода мест хорошим специалистом, посоветовала ей, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, организовать в колонии кружок по художественной гимнастике. Ведь она кандидат в мастера и до последнего занималась, ездила на соревнования. Женя поначалу отнеслась скептически: вряд ли разрешат, да и контингент будет смотреть косо. Никто косо не смотрел — ​женщины в свободное от работы время с удовольствием ходят заниматься, а начальство все разрешило.

Сегодня все попытки отменить приговор на родине Полухины исчерпали. Прошли областной суд, Верховный, президиум ВС. Глухо. Теперь ждут разрешения жалобы Европейским судом, что может занять годы.

Напомню дело. Полухины закупали мак оптом для выпечки и розничной продажи в своем кафе. Но бизнес в России должен делиться доходами. Силовики сначала приходили в кафе — ​требовали платить ежемесячную «дань», но получили отказ. В феврале 2010 года опера ФСКН нагрянули в «Очаг» с обыском. Основание — ​Полухины якобы сколотили «организованную преступную группу» для «сбыта наркотиков в особо крупных размерах». На прилавке визитеры увидели пищевой мак и завели уголовное дело. Оказалось, что начиная с июня 2009 года сотрудники ФСКН провели в кафе десять контрольных закупок. Для этого привлекли старых знакомых, в основном людей наркозависимых.

Обвинение основывалось на умозрительной идее ФСКН, что кондитерский мак, который Полухины использовали в выпечке или продавали, сам по себе и есть наркотическое вещество. Кондитерский мак, продажа которого разрешена, часто содержит частицы стеблей и семенную шелуху с небольшим количеством опийных соединений (100% чистых маковых семян не бывает). Опий же производится только из специального сока или опийных видов мака, а для изготовления кондитерского используют виды с низкой концентрацией опия.

Но следствие упорно настаивало: семена, приобретенные у семьи подставными лицами, были «смесью семян кондитерского мака и наркотических средств опия и маковой соломы». То есть якобы тонны закупленного кондитерского мака семья смешивала с наркотиками у себя в гараже. Правда, ни экспертиз этой смеси, ни вещдоков, ни свидетелей «смешения» никто не видел. Обвинение привело в суд только эксперта, но тот не смог подтвердить наличие в маке Полухиных наркотических веществ, превышающих нормальный для кондитерского мака уровень.

А вот известному биохимику, руководителю лаборатории биохимического анализа Пензенской сельскохозяйственной академии Ольге Зелениной судья Татьяна Лебедева выступить не дала. Зеленина в письменных показаниях объясняла, что содержание маковой соломы в маке Полухиных было в допустимых пределах, а анализ маковых семян, проведенный ФСКН, не соответствовал официально установленным госпроцедурам. Отказался суд вызвать и наркоманов, которым Полухины «сбывали» мак. Когда они пожаловались на это, Лебедева сказала: «Это ваши проблемы».

Вообще, эта судья как-то открыто демонстрировала свою предвзятость. Когда Полухины заявляли протесты прокурору, угрожавшему «посадить их очень надолго», Лебедева замечала: «Да после такого отношения и поведения, я думаю, вам еще долго посидеть придется».

Вера Челищева,

«Новая»

«Уедешь или хочешь сидеть?»

Крымчанина, вывесившего украинский флаг, осудили на 3 года и 7 месяцев

Суд: Раздольненский районный суд Крыма

Подсудимый: Владимир Балух

Статьи: ч. 1 ст. 222 УК («Незаконное приобретение и хранение боеприпасов») и ч. 1 ст. 222.1 УК («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ»)

Приговор: 3 года и 7 месяцев колонии общего режима

В Крыму завершился судебный процесс над 46-летним жителем села Серебрянка Владимиром Балухом. В декабре 2016 года он был задержан сотрудниками ФСБ после того, как во время обыска на чердаке его дома были якобы обнаружены 70 патронов от автомата Калашникова, 19 гильз и 5 тротиловых шашек. Балуха арестовали, ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Обвинитель просил для Балуха пять лет и один месяц колонии общего режима. Подсудимый вину не признал и заявил, что взрывчатку и боеприпасы ему подбросили. Суд назначил Балуху наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы.

Украинский МИД отреагировал требованием прекратить преследование Балуха, правозащитники называют судебный процесс репрессиями за публичную демонстрацию проукраинской позиции в Крыму.

Все началось в конце 2013 года, когда в самый разгар событий Евромайдана в Киеве Балух повесил на крыше дома украинский флаг, подчеркивая солидарность с митингующими в Киеве. Свои взгляды украинец не скрывал — ​он состоял в националистической партии «Конгресс украинских националистов», даже баллотировался на местных выборах. После аннексии кроме флага он прикрепил к стене дома табличку в память погибших на Майдане героев «Небесной сотни». И соседи, и местные полицейские, служившие еще в украинских правоохранительных органах, его прекрасно знали.

Первый обыск в доме Балуха прошел 30 апреля 2015 года. По версии полиции, некий гражданин рассказал, что выпивал в пельменной в Раздольненском райцентре, здесь же находился Балух, который якобы начал его уговаривать купить краденые запчасти от трактора Т‑74. Таких машин в хозяйстве Балуха было две, но никаких ворованных запчастей у него не нашли. Обыск проходил без хозяина дома. Когда оперативники нашли дома черно-красный флаг запрещенной в РФ украинской националистической организации «Правый сектор», для задержания Балуха была выслана группа. Он увидел машину и как из нее выходят вооруженные люди в масках и убежал. Про кражу все забыли, но из-за флага было начато отдельное производство по поводу принадлежности Балуха к запрещенному в РФ «Правому сектору». Однако все доследственные проверки результата не дали — ​во всех случаях в возбуждении уголовного дела было отказано. Флаг полицейские с дома сорвали и унесли, кроме этого у Балуха пропали украинские паспорт и водительское удостоверение. Семь месяцев он жил без документов, пока не восстановил их в Киеве. Украинский флаг он сразу же вновь повесил на крыше.

В ноябре 2015 года состоялся второй обыск. Теперь украинца подозревали в краже автомобиля ВАЗ‑2106. Ничего нового придумывать не стали, по версии полиции, Балух вновь выпивал в пельменной и хвастался, что в октябре угнал автомобиль. Машины во дворе дома Балуха не нашли, но после обыска возбудили дело по статье 319 УК «Оскорбление представителя власти» — ​полицейского Евгения Баранова, который, по словам Балуха, ворвался к нему в дом с ОМОНом. Балуха осудили на 320 часов обязательных работ; когда он отказался их выполнять, заменили 40 сутками ареста.

8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ и полицейские провели обыск уже у матери Балуха, которой сразу сказали, что ищут патроны. С чердака оперуполномоченный Евгений Бобров принес сверток — ​пять тротиловых шашек, 70 патронов калибра 5,45 и 19 гильз. Балух был арестован.

«У следствия не было ни одного доказательства, что боеприпасы принадлежат украинцу», — ​говорит его адвокат Тарас Омельченко. Назначенная судом экспертиза не обнаружила на них следов Балуха, но в проведении повторной экспертизы, также как в проведении комплексных дактилоскопической, биологической и генетической экспертиз, суд отказал.

В суде Балух прямо заявил, что боеприпасы ему подбросили, очевидно, сотрудники полиции, проводившие обыск. Соседка, которую допрашивали в качестве свидетеля, рассказала, что примерно за час до обыска во дворе дома Балуха лаяли его собаки и слышался шум.

«Сотрудники правоохранительных органов хотят упечь его в тюрьму, — ​объяснила преследования Балуха его адвокат Ольга Динзе. — ​Он занимает активную жизненную позицию относительно Крыма. Считает себя гражданином Украины, не собирается принимать российское гражданство. Естественно, крымской госбезопасности он не нравится».

«Мне говорили: «Может, ты уже определишься и уедешь, или ты сидеть хочешь?» Еще год назад угрожали подкинуть оружие и патроны, лишить меня средств к существованию. Это бесполезно, меня можно лишить средств и жизни, но дух мой не сломить», — ​говорил Балух в суде.

Антон Наумлюк —

специально для «Новой», Крым

«Нарушил догмат 787 года»

В Сочи вынесли приговор за репост карикатур с Христом

Суд: мировой суд судебного участка № 101 Центрального района Сочи

Подсудимый: местный житель Виктор Ночевнов

Статья: ч. 1 ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»)

Приговор: штраф 50 тысяч рублей

2 августа мировой суд судебного участка № 101 Центрального района Сочи признал местного жителя, 32-летнего Виктора Ночевнова, виновным в «Оскорблении чувств верующих» (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей.

Как следует из приговора, преступление Виктора Ночевнова состояло в том, что в период между октябрем 2014 года и августом 2015 года он сделал перепост на своей странице в «ВКонтакте» семи карикатур с изображением Иисуса Христа, в частности, висящего на турнике, танцующего на стадионе, занимающегося на спортивном снаряде, а также изображенного в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец. И все это, подчеркивал суд, во время христианских праздников псковско-печерской иконы Божией Матери «Умиление», иконы Божией Матери «Всецарица», Рождественского Сочельника, в канун празднования Пасхи и непосредственно во время Пасхи.

В качестве свидетеля обвинения выступил благочинный церквей Сочи и настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский, который заявил, что размещение карикатур — кощунство, разжигание межрелигиозной розни и оскорбление чувств верующих православных христиан. Сами карикатуры настоятель назвал провокационными из-за «сниженного использования священного образа». При этом он сослался на установленный в 787 году догмат вселенской христианской церкви — ​иконопочитание, который Ночевнов «грубо нарушил».

Судья Виктория Исаева сочла Ночевнова виновным, установив, что тот «ввиду отсутствия устоявшихся принципов поведения» и «правильно сформировавшихся критических способностей, подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих, а также ко всем верующим».

Подсудимый не признал вину, заявив на суде, что у него не было цели кого-то оскорбить. Как рассказал «Новой» адвокат Александр Попков, приговор обязательно будет обжалован. «В последнее время сочинские правоохранители примеряют на себя костюмы инквизиторов и ведут неустанную борьбу за религиозную стерильность», — ​отметил Попков. Самого Ночевнова до вступления приговора в силу суд оставил под подпиской о невыезде.

На сегодняшний день самым громким делом, в котором фигурировало обвинение в оскорблении чувств верующих, стал процесс над блогером из Екатеринбурга Русланом Соколовским, которого приговорили к 3,5 года условно за игру Pokemon Go в Храме-на-Крови. Затем срок был уменьшен до 2,5 лет условно.

Александра Букварева —

для «Новой»

Где, кого, за что

Дело экс-охранника Кадырова

Бывший охранник первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюба Тунтуев приговорен к 11 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей.

Северо-Кавказский окружной военный суд признал Тунтуева виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и закрыл другое уголовное дело об участии экс-охранника в банде из-за истечения срока давности.

По версии следствия, Тунтуев участвовал в нападении с бандой Хаттаба и Басаева на служащих 104-го полка 706-й псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне. Еще в 2008 году Тунтуева приговорили к 24 годам колонии по делу о теракте в чеченском селе Знаменское. Бывший охранник президента свою вину не признает.

По данным правозащитной организации «Правовая инициатива», в отношении Тунтуева неоднократно применялось насилие: его избивали и пытали током, пытаясь добиться признания и отказа от адвоката, а также подписать 50 листов документов, содержание которых он не знает.

Дело против Навального

7 августа Люблинский суд Москвы отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова к главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Михайлов требовал выплаты 250 тысяч рублей и опровержения утверждений, что он авторитет солнцевской преступной группировки по прозвищу Михась, о чем шла речь в фильме ФБК «Чайка».

«Сейчас Земля налетит на небесную ось. Мы выиграли в российском суде у Михайлова-Михася по поводу нашего расследования Чайка», — ​отреагировал в твиттере на решение суда сам Навальный. Юристу Михайлова не удалось убедить суд в том, что речь в фильме-расследовании «Чайка» о сыновьях генпрокурора идет именно о Михайлове.

Михайлов известен тем, что ранее воспользовался правом на забвение и ограничил выдачу результатов в Google и «Яндексе» по запросам о его причастности к ОПГ.

Тем временем против Навального и ФБК подали еще один иск. На этот раз — ​Фонд поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект»). Из-за фильма-расследования «Он нам не Димон». Как следует из иска, поданного в Люблинский суд Москвы, фрагменты статьи и видео «содержат сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию Фонда».

Дело об экстремизме

7 августа Майкопский городской суд прекратил уголовное дело против эколога Валерия Бриниха за отсутствием состава преступления. Уголовное дело против Бриниха по обвинению в экстремизме (ч. 1 ст. 282 УК РФ) продолжалось почти три года. Поводом для преследования стала публикация на одном из местных интернет-сайтов статьи «Молчание ягнят», посвященной негативному, по мнению автора, влиянию свиноводческого комплекса в одном из районов Адыгеи на экологическую обстановку. Прокуратура настаивала на том, что в статье эколог оскорбил адыгейцев.

Решающим аргументом для прекращения дела для суда стала экспертиза Института криминалистики ФСБ, которая не выявила признаков экстремизма в статье «Молчание ягнят», сообщил «Новой» сам Бриних.

Дело о госизмене в СМС

Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании Марины Джанджгава и Анник Кесян, ранее осужденных на реальные сроки за госизмену путем передачи SMS о составе с военной техникой на границе России и Грузии в 2008 году. Как сообщается на сайте «Команды 29», Джанджгава в 2013 году была осуждена на 12 лет лишения свободы, а год спустя Кесян приговорили к 8 годам колонии. Женщины были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). Через 10 дней после вступления указа о помиловании в силу 8 августа обе женщины вышли на свободу.

В начале марта этого года Путин подписал указ о помиловании еще одной осужденной за госизмену посредством SMS — ​Оксаны Севастиди, осужденной ранее на 7 лет колонии. По словам адвоката помилованных женщин Ивана Павлова, дело Севастиди было далеко не первым по обвинению людей в государственной измене из-за нескольких SMS-сообщений, отправленных в 2008 году, незадолго до войны с Грузией, своим знакомым.

«Болотное дело»

Осужденный по «болотному делу» оппозиционер Сергей Удальцов вышел на свободу после 4,5 года заключения в колонии в Тамбовской области. Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев были признаны виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года во время «Марша миллионов». Дело возбудили после того, как на НТВ показали фильм «Анатомия протеста».

С февраля 2013-го Удальцов находился под домашним арестом, а 24 июля 2014 года суд приговорил обоих к 4,5 года лишения свободы.

Дело 26 марта

В Тверском суде Москвы началось рассмотрение по существу дела в отношении Дмитрия Крепкина, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, он пнул полицейского ногой и ударил по дубинке во время акции 26 марта. Крепкин свою вину не признает. На сегодняшний день по этому делу осуждены трое участников акции в Москве и один в Волгограде. Актер Юрий Кулий получил восемь месяцев колонии-поселения, столяр Александр Шпаков — ​полтора года колонии. Студент Максим Бельдинов получил условный срок, ветеран боевых действий в Чечне Станислав Зимовец — ​два с половиной года колонии. Еще одному обвиняемому, Дмитрию Борисову, продлили срок содержания под стражей еще на месяц.

Дело Улюкаева

В Замоскворецком районном суде прошли предварительные слушания по делу о получении взятки бывшим министром экономразвития Алексеем Улюкаевым. Суд продлил ему срок содержания под домашним арестом еще на пять месяцев, до января. Рассмотрение дела по существу начнется 16 августа. Свидетелем обвинения заявлен глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Вера Челищева,

Александра Букварева

и ОВД-Инфо