Поколение «туристов» и новые границы
Дайджест крупнейшего российского фотофестиваля «Фотопарад в Угличе» от фотокорреспондента «Новой» Виктории Одиссоновой
Виктория Одиссоновафотокорреспондент
«Фотопарад» прошел уже в 11 раз; в этом году фестиваль был посвящен теме памяти. В течение пяти дней несколько сотен фотографов – молодых и опытных, известных и не очень - участвовали в лекциях, мастер-классах, фотовыставках, обсуждениях работ и мультимедийных показах.
Среди фотографов на фестивале большинство – рожденные в 80-е. Британский социолог Зигмунд Бауман называл это поколение «туристами». Для этих людей уже не существует естественных границ, они вечные путешественники. Но свобода в передвижении влечет за собой оторванность от места и изолированность.
Четыре молодых российских фотографа, участники фотофестиваля, рассказали «Новой», как, работая над своими проектами, они обретают связь со своим поколением, временем, местом.
Евгений Молодцов
«Вепсский лес»
«Вепсы – это малый народ, традиционно проживающий на территории Карелии. Они были насильно расселены в советское время.
Я не вепс. Через этот проект я пытаюсь стать вепсом, хотя это невозможно. Мне не хватает связи с местом. Мы потеряли привязку к какой-то конкретной территории. Я, например, родился в Пензенской области, учился в Москве, затем переехал в Питер. А для меня связь с предыдущими поколениями может быть только через место. Работая на этим проектом, я пришел к пониманию того, что нужно возвращаться в родные места и изучать свое родовое дерево».
Оксана Юшко
«Балаклава: Потерянная история»
«В советское время Балаклава была закрытым военным городом. Внутри горы находился огромный завод по ремонту подводных лодок. С распадом Советского Союза этот город потерял самоидентификацию. Все, с кем я разговаривала, живут, обратившись в прошлое.
Это история про память места. Проект строится на основе диптихов, потому что город для меня – это люди и место.
В Балаклаве я познакомилась с дирижером военного оркестра. Мы встретились, он стоял в своем любимом месте в Балаклаве. Стоял и пел мне песню».
Сергей Строителев
«Планета К.»
«Этот проект я снимал в Калининграде, полгода. Я думал: вот эта абсолютно чужая земля оказалась заселена нашими согражданами. Я думал: произошла или нет интеграция культур?
На улицах Калининграда я знакомился с людьми, стучался в двери – просил снять их в доме. Когда мне нужен был ночлег, я также стучался в двери к незнакомцам и оставался у них.
Я спрашивал: что их связывает с этой землей? Ведь они дети людей, которые приехали сюда после войны. Как они относятся к немецкому наследию? И я понял, что ничего их не связывает ни с немецким наследием, ни с культурой. Только с природой, с какими-то конкретными местами.
Проект состоит из диптихов: тела «рифмуются» с природой, и это про изоляцию людей. Тут нет героев. Тело – это фактура. Скорее природа – это герой».
Ксения Диодорова
«Глубоко внутри»
«У проекта есть свой сайт. Это мультимедийное путешествие: путь, который совершает человек в психоневрологический интернат и обратно.
Интернат находится под Петербургом. Ты приезжаешь в Петергоф, и от остановки нужно идти по пустой дороге вдоль леса. Каждый раз, когда мы туда приезжали, лес как бы подготавливал нас к входу и выходу из интерната. И в проекте лес стал самостоятельным персонажем.
Интернат - за чертой города, о нем самом - мало кто знает. Для людей с такими множественными тяжелыми нарушениями развития благотворительная организация "Перспективы" создает условия максимально приближенные к условиям жизни обычных людей. Подопечные интерната изолированы – стенами и лесом. Нам нужно было рассказать об этих людях и показать, как и над чем работает благотворительная организация, которая им помогает.
Это самая сложная история, которой я когда-либо занималась. Часто в работе над проектом многое узнаешь и понимаешь. Эта история не дала мне никаких ответов, только прибавила вопросов».