Поколение «туристов» и новые границы

«Фотопарад» прошел уже в 11 раз; в этом году фестиваль был посвящен теме памяти. В течение пяти дней несколько сотен фотографов – молодых и опытных, известных и не очень - участвовали в лекциях, мастер-классах, фотовыставках, обсуждениях работ и мультимедийных показах.

Среди фотографов на фестивале большинство – рожденные в 80-е. Британский социолог Зигмунд Бауман называл это поколение «туристами». Для этих людей уже не существует естественных границ, они вечные путешественники. Но свобода в передвижении влечет за собой оторванность от места и изолированность.

Четыре молодых российских фотографа, участники фотофестиваля, рассказали «Новой», как, работая над своими проектами, они обретают связь со своим поколением, временем, местом.

Евгений Молодцов

«Вепсский лес»

Фото Евгения Молодцова, из серии «Вепсский лес». Проект полностью

«Вепсы – это малый народ, традиционно проживающий на территории Карелии. Они были насильно расселены в советское время.

Я не вепс. Через этот проект я пытаюсь стать вепсом, хотя это невозможно. Мне не хватает связи с местом. Мы потеряли привязку к какой-то конкретной территории. Я, например, родился в Пензенской области, учился в Москве, затем переехал в Питер. А для меня связь с предыдущими поколениями может быть только через место. Работая на этим проектом, я пришел к пониманию того, что нужно возвращаться в родные места и изучать свое родовое дерево».

Оксана Юшко

«Балаклава: Потерянная история»

Фото Оксана Юшко, из серии «Балаклава. Потерянная история». Проект полностью

«В советское время Балаклава была закрытым военным городом. Внутри горы находился огромный завод по ремонту подводных лодок. С распадом Советского Союза этот город потерял самоидентификацию. Все, с кем я разговаривала, живут, обратившись в прошлое.

Это история про память места. Проект строится на основе диптихов, потому что город для меня – это люди и место.

В Балаклаве я познакомилась с дирижером военного оркестра. Мы встретились, он стоял в своем любимом месте в Балаклаве. Стоял и пел мне песню».

Сергей Строителев

«Планета К.»

Фото Сергея Строителева, из серии «Планета К.» Проект полностью

«Этот проект я снимал в Калининграде, полгода. Я думал: вот эта абсолютно чужая земля оказалась заселена нашими согражданами. Я думал: произошла или нет интеграция культур?

На улицах Калининграда я знакомился с людьми, стучался в двери – просил снять их в доме. Когда мне нужен был ночлег, я также стучался в двери к незнакомцам и оставался у них.

Я спрашивал: что их связывает с этой землей? Ведь они дети людей, которые приехали сюда после войны. Как они относятся к немецкому наследию? И я понял, что ничего их не связывает ни с немецким наследием, ни с культурой. Только с природой, с какими-то конкретными местами.

Проект состоит из диптихов: тела «рифмуются» с природой, и это про изоляцию людей. Тут нет героев. Тело – это фактура. Скорее природа – это герой».

Ксения Диодорова

«Глубоко внутри»

Фото Ксения Диодорова, из серии «Глубоко внутри». Проект полностью

«У проекта есть свой сайт. Это мультимедийное путешествие: путь, который совершает человек в психоневрологический интернат и обратно.

Интернат находится под Петербургом. Ты приезжаешь в Петергоф, и от остановки нужно идти по пустой дороге вдоль леса. Каждый раз, когда мы туда приезжали, лес как бы подготавливал нас к входу и выходу из интерната. И в проекте лес стал самостоятельным персонажем.

Интернат - за чертой города, о нем самом - мало кто знает. Для людей с такими множественными тяжелыми нарушениями развития благотворительная организация "Перспективы" создает условия максимально приближенные к условиям жизни обычных людей. Подопечные интерната изолированы – стенами и лесом. Нам нужно было рассказать об этих людях и показать, как и над чем работает благотворительная организация, которая им помогает.

Это самая сложная история, которой я когда-либо занималась. Часто в работе над проектом многое узнаешь и понимаешь. Эта история не дала мне никаких ответов, только прибавила вопросов».