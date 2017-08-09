В ногу со временным

Петр Саруханов / «Новая»

Появилась скучная-прескучная газетная новость под заголовком «Врио главы Марий Эл рассказал Дмитрию Медведеву о «Звениговском». Официальная фотография к ней еще скучнее: в московском кабинете двое отутюженных мужчин сидят по стойке «смирно» за полированным столом. Стол не то что бедно накрыт — на нем вообще нет ничего для того, чтобы хорошо посидеть. И это притом, что агрохолдинг «Звениговский» производит свыше ста наименований колбас, копченостей, консервов и деликатесов. Как можно об этом рассказывать за пустым столом?

Правда, мы нашим читателям о «Звениговском» рассказывали тоже без колбасной нарезки. Но тогда, в сентябре 2015-го, речь шла не столько о колбасе, сколько о Сталине. Памятник вождю в полный рост установили у входа в управление передового предприятия в поселке Шелангер, что не противоречит здешним нормам жизни. Ведь огромным «Звениговским» (200 тысяч свиней, 5 тысяч коров, 2500 работников) руководит видный коммунист Иван Казанков. Иван Иванович возглавляет также республиканский комитет КПРФ, и если бы он заодно поставил прижизненный памятник Зюганову, то на привесах и опоросе это сказалось бы не менее благотворно.

Поселок Шелангер на выборах, если надо, дает КПРФ 60—80 процентов. А если не надо? Сейчас как раз такой немыслимый случай. Может быть, впервые на территории страны КПРФ не просто не выдвинула своего кандидата на губернаторских выборах, а еще и с энтузиазмом поддержала политического оппонента из «Единой России». Этот эпизод в борьбе за счастье народа случился в Марий Эл, и о нем тот оппонент, временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Александр Евстифеев, возможно, рассказал за скучным столом главному единороссу Дмитрию Медведеву. Вот, мол, Дмитрий Анатольевич, какое нынче аномальное лето: мы до сих пор без грибов и без помидоров, но зато с коммунистами.

КПРФ была в Марий Эл единственной силой, придававшей выборам состязательность. В предыдущей губернаторской кампании коммунист Сергей Мамаев при поддержке того же колбасного магната Ивана Казанкова едва не победил долгоиграющего главу Леонида Маркелова. Сейчас победивший Маркелов сидит за решеткой, ждет суда за взятки и пишет стихи: «Я оклеветан пред царем, а я был так уверен в нем». А чуть не победивший Мамаев неожиданно лишился поддержки Казанкова и выдвинулся в губернаторы уже не в Марий Эл, а в Кировской области, где с колбасой похуже, а с партийной солидарностью получше.

Впрочем, что мы понимаем в партийной солидарности? Знаете, как повела себя «Единая Россия» в ответ на любезность марийских коммунистов? В правящей партии как раз ломали головы над важной проблемой: кто станет представлять в Совете Федерации Александра Евстифеева, если тот перестанет быть временным и победит на выборах главы республики (а как он не победит, если нет реальных соперников?). Так вот, проблема решена: одним из кандидатов в сенаторы «Единая Россия» утвердила депутата Госдумы РФ… от фракции КПРФ. И кто же это? Сергей Казанков. Сергей Иванович, если кто-то не понял. Лидер марийских коммунистов Иван Иванович Казанков искренне поддержал «Единую Россию», а та от души поддержала его сына. Теперь выборы должны показать, что народ и две партии — едины.