Черный мундир — белая ворона

Глава 1.

«Опомнитесь!»

21 июля в 15.30 в Управлении федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ленинградской области, которое арендует один из трех корпусов бизнес-центра «Сенатор» на Большом проспекте Васильевского острова, управление «М» УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержало по обвинению во взятке замначальника УФССП, экс-прокурора города Сосновый Бор Станислава Румянцева.

Станислав Румянцев. Фото: mayaksbor.ru

В тот же день об этом успели сообщить региональные СМИ, добавив подробности: задержанный пытался кому-то позвонить, один из участников операции выхватил у него мобильный, завязалась потасовка, а Главный судебный пристав Ленинградской области Наталья Денисенко крикнула теперь уже своему бывшему заму: «Опомнитесь!»… Судя по этой детали, СМИ получили эту информацию от Денисенко же, но забыли уточнить, что утром в тот день, наверняка уже зная о предстоящей операции, она вызвала экс-прокурора на работу из отпуска, хотя арестовать Румянцева без всякого шума можно было и дома: его задержали не с поличным, а на основании показаний свидетелей, которые к тому же были получены уже довольно давно.

Всем в УФССП было известно о нарастающей напряженности в отношениях между Денисенко и ее замом. Экс-прокурор драться с операми ФСБ точно не стал бы. Наконец, как указывают его сторонники, он же из Соснового Бора, о котором в Санкт-Петербурге и области слагаются легенды: это городок вокруг атомной электростанции, народ там особый, в Сосновом Бору взяток не берут. Правда, в 2012 году Румянцев перешел прокурором во Фрунзенский район Санкт-Петербурга, но, судя по всему, принципов не изменил: там он пытался закрыть криминогенный рынок, проиграл борьбу с главой района, был вынужден уволиться, и тут его подобрала Денисенко, пригласив заниматься в УФССП розыском и дознанием.

Разумеется, это пока не аргумент, но может им оказаться в свете того, что мы еще узнаем. Пока же главным доводом в пользу Румянцева можно считать саму «взятку»: ему инкриминируется пользование двумя парковочными местами в гараже бизнес-центра «Сенатор», в результате чего ООО «М-Стиль» (арендодатель) недополучило за год и 3 месяца 255 тыс. рублей («крупный размер»).

Тема не была для Румянцева новой: среди других документов мы располагаем и копией его объяснительной записки директору ФССП РФ Д.В. Аристову, в которой он отчитывается по поводу этой парковки: во-первых, машина у него одна, зачем ему два парковочных места? Договор аренды заключала Денисенко, так что «вымогать» себе какие-то привилегии он и не мог; иногда он, правда, ставил там свою машину, но использовал ее и по службе (перечень маршрутов прилагается); наконец, там же ставили машины и другие сотрудники УФССП, а одно из двух мест было постоянно занято служебной машиной, попавшей в аварию…

Но тут, подобно главному судебному приставу Денисенко, нам пора воскликнуть: «Опомнитесь!»… Причем адресовав этот призыв Василеостровскому районному суду, удовлетворившему ходатайство следствия о заключении Румянцева под стражу. Вот это — «взятка»?! Тогда мало кто из имущих малейшую власть останется у нас на свободе. И это все, что удалось нарыть против вице-главного пристава за несколько месяцев (как минимум), в течение которых велась его скрытая разработка?

Глава 2.

Тесно стало в Тосно

Итак, в 2015 году Румянцев стал замом Денисенко, к чьему ведению — с учетом его прежнего прокурорского опыта — были отнесены вопросы розыска и дознания. Одно из первых его поручений касалось информации из Тосно: там настораживали и запредельная для районного отдела ФССП сумма в 184 млн 832 тыс. руб., и стороны по исполнительному листу о ее возврате в результате неисполнения инвестиционного договора (поскольку он не был исполнен, это просто бумажка).

Как и своими следователями-«важняками» в Бору, в УФССП Румянцев особенно дорожил особым межрайонным отделом судебных приставов: одному из них — Анне Т. (она ушла из службы, и ее фамилию коллеги просили не называть) он и передал производство по таинственному исполнительному листу, изъяв его из Тосно. Вскоре та подала Румянцеву рапорт от 10 сентября 2015 года, где была разобрана вся схема.

Почти 185 млн руб. перечислялось со счета ООО «СТАЛФОРД ТЕХНОЛОДЖИ» на счет TOPPING TRADER LTD, зарегистрированной в Гонконге, в одном из банков Эстонии на основании исполнительного листа Арбитражного суда Пермского края от 3 марта 2015 года. Этот лист, в свою очередь, был им выдан на основании решения постоянно действующего третейского суда при ООО «ЭМ БИ СИ КЭПИТАЛ» в Санкт-Петербурге. 21 апреля 2015 года ООО «СТАЛФОРД ТЕХНОЛОДЖИ» из Перми подало в тот же третейский суд заявление о замене должника на ООО «СПЕКТР КОНСАЛТ» (в лице представителя Волкова В.С.), зарегистрированное Васильевой Е.С. из Санкт-Петербурга по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 3.

Пристав доложила Румянцеву, что при проверке адреса в Тосно, со слов давно там живущих людей, организация ООО «СПЕКТР КОНСАЛТ» никогда там не находилась. Опрошенная ею гражданка Васильева пояснила, что по просьбе лиц, с которыми она познакомилась через сеть «ВКонтакте», она зарегистрировала 6 различных ООО, за каждое из которых получила по 2000 руб. Счет ООО «СПЕКТР КОНСАЛТ» был открыт на 10 000 руб. лишь 24 июля 2015 года (через 3 месяца после замены должника третейским судом), притом что в Тосненский отдел судебных приставов исполнительный лист поступил на 10 дней раньше. Затем на счет начали приходить миллионы рублей, которые через депозит приставов сразу уходили на конвертацию в Сбербанк, а оттуда — на счет TOPPING TRADER LTD в Эстонском банке.

Формально эти транзакции выглядели тогда законными (к зачистке «третейских судов», используемых для мошеннических схем, Минюст РФ приступит в 2017 году), а благодаря казначейским счетам они также не попадали под контроль Федеральной службы по финансовому мониторингу. Экс-прокурор Румянцев сделал вывод, что налицо редко применяемая статья 193-1 УК РФ: «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов», а по-простому — отмывание денег: для зарубежных банков, куда они затем уходили, чтобы, вероятнее всего, осесть где-то на счетах офшорных фирм, они уже выглядели как «чистые».

Разумеется, сразу было понятно, что эта остроумная схема реализуется не только через Тосно: доследственная проверка Румянцева указывала на вывод порядка 600 млн руб. таким же способом в Выборгском, Кировском и Кингисеппском районах Ленинградской области, но вряд ли схема ограничивалась только ею. Около 100 млн руб. были правдами и неправдами заморожены на депозите межрайонного отдела УФССП по ЛО, была сделана и попытка задержать уже перечисленные полмиллиарда при их конвертации в Сбербанке, но там это предупреждение проигнорировали.

Чтобы это остановить, надо было возбудить уголовное дело, зацепившись хотя бы за один уже задокументированный эпизод. И 10 сентября 2015 года Румянцев наложил на рапорте пристава по Тосно резолюцию с волшебным словом «КУСП» (сокращенно от «Книга учета сообщений о преступлениях»). КУСП означает, что заведены «корки» (папка) и присвоен номер делу, которое должно быть передано по подследственности, но эту папку уже не получится просто так выбросить в корзину.

Глава 3.

«Палка» о двух концах

Петр Саруханов / «Новая»

Кстати, материалам, собранным в порядке проверки к сентябрю 2015 года, по Книге регистрации сообщений о преступлениях УФССП по ЛО был присвоен «КУСП № 01» — это означает, что ранее, по крайней мере в этом году, служба самостоятельно никаких преступлений в сфере своей компетенции не регистрировала.

Эти материалы Румянцев дважды официально направлял служебной почтой в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и дважды осенью 2015 года там их отказывались принимать. Параллельно и на опережение УФСБ по тем же фактам возбудило дело по ст. 286 УК РФ (о превышении служебных полномочий), которое относилось к подследственности МВД. Румянцев, настаивая, что действия приставов и их сообщников квалифицируются по статье 193-1 УК РФ, направил эти материалы в УФСБ в конце концов коммерческой почтой, после чего их там все же вынуждены были принять и зарегистрировать.

В справке без адресата, копия которой у нас имеется, Румянцев сообщает (кому-то, вероятнее всего, в УСБ ФСБ РФ), что возбуждению уголовного дела по ст. 193-1 активно противодействовали конкретные сотрудники ФССП РФ и УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, с применением угроз и физического насилия они пытались изъять материалы у пристава, требовали передать дело в ведение МВД и завершить транзакции (по решениям третейского суда при «рогах и копытах»). Организаторы такого бизнеса брали за него тогда еще обычно 10 процентов — значит, это миллион долларов только по выявленным транзакциям. Вскоре тот сотрудник УФСБ по СПб и ЛО, который курировал работу УФСПП, был переведен на другое направление.

Но то же самое произошло и со слишком ретивым экс-прокурором. Надо пояснить, что, выявляя схему отмывания денег через райотделы УФССП, Румянцев действовал с ведения и в согласии с Натальей Денисенко — он даже ее фактически «отмазывал»: ведь если бы те же преступления были выявлены другими структурами, начальник УФССП поплатилась бы за это как минимум должностью. А дальше дело надо было спускать на тормозах — например, направлять его в МВД, как ему предлагали. Но: «У нас в Сосновом Бору так не делали».

В конце концов Денисенко, чтобы приуменьшить роль своего зама, согласилась «подарить» «палку» (раскрытие) по ст. 193-1 УФСБ (хотя документы говорят о том, что это сделал именно Румянцев), а его самого вопреки его возражениям и, видимо, без согласия ФССП в Москве начальник догрузила МТО — вопросами материально-технического обеспечения. Лучше бы она этого не делала.

Глава 4.

Рутина и развязка

Противники Румянцева в УФССП по ЛО (которых здесь, разумеется, тоже немало, как и сторонников, а всего штат с районными отделами там порядка 800 человек), считают, что бывший зам просто подсиживал Денисенко, чтобы занять ее место. Не возьмусь это опровергать, я его даже не видел: когда к нам обратились сторонники Румянцева, он был уже в СИЗО. Сами же эти сторонники видят причину конфликта в его личностных особенностях: у него все должно быть по закону — и трава не расти.

Занявшись вопреки желанию МТО, Румянцев постепенно в это тоже погрузился со всей своей добросовестностью и обнаружил тут много настолько же интересного, насколько и обыденного — начиная с того, что помещения в центре «Сенатор» (два парковочных места в котором теперь вменяются ему как «взятка») Денисенко 10 лет арендует у сестры своей подруги за 22 млн руб. в год, а на предложения переехать в бесплатные казенные помещения отвечает отказом. С целью улучшить показатели в работе приставы закрывают исполнительные листы, когда ничего еще не сделано, но зарплату им все равно вовремя не платят: хватит «подножного корма», которого на этой поляне вдоволь. Зато некоторым сотрудникам управления из того же фонда зарплаты выдается «материальная помощь» — но не в исключительных случаях, а за здорово живешь, правда, половину суммы полагается затем вернуть начальству (так по объяснениям, собранным с получателей «помощи»).

Короче, обо всяком таком должна быть целая справка по результатам проверки, проведенной ФССП РФ. Ее, правда, никто в Санкт-Петербурге так и не увидел, но она и удивила бы разве что какого-нибудь пришельца, а любому россиянину читать ее было бы скучно: будто не точно так же это заведено повсеместно. Тут детективной романтики нет, зато это объясняет, почему экс-прокурора задержали именно сейчас и именно в офисе УФССП при всем честном народе: судьба Румянцева должна стать назиданием для всех, кто давал объяснения, в том числе о «материальной помощи». Ведь взрывоопасные материалы тоже лежат в том же самом управлении «М» УФСБ, но теперь дело о них будет объединено с делом о взятке заму, она «перевесит», а все остальное, о чем Румянцев же и сообщал, будет размыто и спущено на тормозах.

Продолжение следует

Разумеется, эта заметка — ни в коем случае не журналистское расследование: мы лишь наскоро проверили и скомпоновали то, о чем говорят сторонники Станислава Румянцева в Санкт-Петербурге. Сейчас главный вопрос — его заключение под стражу по поводу тем более смехотворному, чем больше мы знаем о его истинных причинах.

Но «продолжение следует»: мы знаем, что в суде Тосно тихо тлеет первое в России дело по ст. 193-1 УК против экс-главы районного отдела ФССП Чернышевой и двух организаторов отмывания денег через этот канал, но там не фигурирует, например, ловкий председатель третейского суда. Ушли от наказания и некоторые приставы (притом что их коллеги помогали следствию) и сотрудники УФССП по ЛО, которые не могли не быть в курсе. Вызывает вопросы роль Сбербанка, конвертировавшего и отправившего на зарубежные счета, наверное, не только выявленные Румянцевым 10 млн долларов — вероятно, с такой высоты им были отчетливо видны и похожие транзакции в других регионах.

Мы продолжим работать, а Станислав Румянцев, мы надеемся, будет освобожден и поможет нам своим опытом и знаниями.