Тут и без цапков — Кущевка!

Почти семь лет Кущевка и ее соседи живут без банды Цапков. Похищения и убийства людей прекратились, девушки ходят по улицам без страха быть изнасилованными. Но благополучие — лишь на поверхности: за главный в этих краях актив — землю — идут ожесточенные споры, напоминающие войну всех против всех.

Петр Саруханов / «Новая»

Действующие лица (физические, юридические и должностные) «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева — крупнейший латифундист Северной Кубани, связан с родственниками министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Агрохолдинг «Кущевский» — компания, принадлежащая бывшему цапку Федору Стрельцову, которого сейчас называют «человеком Ткачева». Концерн «Покровский» — предприятие из Ростова-на-Дону с ежегодной чистой прибылью около 1 млрд рублей, активно пытающееся занять свой кусок краснодарской земли. Судья Елена Хахалева — известный организатор свадеб, зампред Краснодарского краевого суда, возглавляет судебную коллегию по административным делам. Ее подчиненные рассматривают практически все земельные споры в регионе. Роберт Хахалев (Зилкимиани) — бывший муж Елены Хахалевой. Земледелец, способный оплатить свадьбу с Басковым, Меладзе, Кобзоном и Верой Брежневой. Анна Ивановна Данько — 87-летняя пенсионерка, ветеран труда. Обидевшись на цапков, сумела обанкротить их семейное предприятие «Артекс-Агро» и отсудить у них 5000 га земли и 314 млн рублей. Фермеры — против всех.

Гектары бабушки Данько

Кущевка встречает большими плакатами с нарисованными подсолнухами, пшеницей и лозунгами: «Земля — основное богатство Кубани», «Кущевская земля навеки нам дана». Плакаты развешаны вдоль всей главной улицы станицы — Дзержинского, упирающейся в высокую церковь Иоанна Богослова.

— Ткачев себе все земли забрал, — таксист Рустем то ли усмехается, то ли ругается, переходя с русского на азербайджанский. — Раньше цапки были, а теперь он.

«Двенадцатая» тормозит у двухэтажного коттеджа из красного кирпича. Кованый забор, намытые до блеска окна. У ворот — Priora и Forester. Здесь живет легенда Кущевки бабушка Данько. Точнее говоря, ветеран труда Анна Ивановна Данько.

Легендой она стала недавно: в СМИ попало ее письмо в администрацию президента, в котором бабушка подробно рассказывала о том, как отсудила у цапков 5000 га земли и более 300 млн рублей, но кроме судебных решений ничего не получила.

Долго стучусь в ворота. С противоположной стороны заходятся лаем две собаки. Наконец с крыльца слышится недовольный мужской голос: «Сейчас открою». Константин Лесной, зять Анны Ивановны, приоткрывает створку не больше чем на 20 сантиметров.

— Чего вам? — смотрит он с недоверием. Услышав, что я журналист, калитку закрывает: «Буду общаться только в присутствии адвоката».

Адвокат Данько Сергей Лаптев от общения также отказывается: «Высокая занятость во все ближайшие дни». Отказ можно понять — у семьи Данько сейчас непростые времена: стартовый успех 80-летней пенсионерки на ниве передела цапковских активов сменился фиаско. Не осталось ни земли, ни денег, да еще и сестра Константина Лесного Виктория, юрист, также представлявшая интересы бабушки Данько, оказалась в тюрьме.

Как все это случилось? 87-летняя бабушка, суды с цапками — звучит абсурдно. Ситуация и вправду запутанная.

После задержания в конце 2010 года лидеров цапковской банды их активы остались без защиты. В 2011 году в Кущевский районный суд поступил иск Анны Данько к Надежде Цапок с требованием признать незаконной покупку 5000 га земли для семейного предприятия Цапков «Артекс-Агро». Данько требовала не только аннулировать договоры купли-продажи, но и перевести цапковскую землю на себя, а также — выплатить ей упущенную выгоду: 82-летняя пенсионерка в иске настаивала, что сама могла бы обрабатывать земли «Артекс-Агро» и что цапки получили землю незаконно, так как у нее со времен распада СССР остался на этой территории пай в 6,33 га, и, соответственно, она имела первоочередное право покупать смежные участки.

5 октября 2011 года судья Кущевского райсуда Владимир Аносов иск бабушки удовлетворил. Данько стала счастливой обладательницей 5000 га земли и 300 млн рублей компенсации. Правда, только на бумаге.

— Понятно, что Анне Ивановне Данько эти земли нужны не были, — говорит кущевский юрист Андрей Карпенко. — Отсуженные у Цапков гектары должны были уйти ростовскому концерну «Покровский», который к тому моменту только заходил на Кубань. По моей информации, схема якобы была следующей: представители «Покровского» вышли на Викторию Лесную и судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову, предложив им 52 млн рублей за получение «цапковской земли». Те согласились. Лесная нашла зацепку для подачи иска — пай своей родственницы Данько. Несмотря на много лет назад истекшие сроки исковой давности и тот факт, что по иску одного собственника пая нельзя определять судьбу тысяч других пайщиков, Кущевский районный суд принял решение в пользу Лесной и пенсионерки. Однако дальше, насколько я понимаю, Лесная с Мартыновой решили нарушить договоренности с «Покровским» и не отдавать концерну землю. За что потом и получили уголовные дела: Лесная уже осуждена на 8 лет лишения свободы, Мартынова пока находится под следствием.

Уверенность в том, что бабушка Данько связана с концерном «Покровский», высказывает и часть работающих в Кущевке фермеров. Другие обращают внимание, что в приговоре Виктории Лесной говорится: в 2012 году она предлагала отдать цапковскую землю предпринимателю Федору Стрельцову, учредителю агрохолдинга «Кущевский» — принципиальному сопернику «покровских».

«Кущевские» и сейчас обрабатывают землю, которую когда-то получила по суду Данько. Более того, они смогли отсудить у нее 3930 цапковских га.

В борьбу за землю бабушки в начале 2017 года вступил скандально известный московский адвокат Сергей Жорин. Именно после его появления Данько написала открытое письмо в администрацию президента, где обвинила в отъеме своей земли агрохолдинг «Кущевский», судей и лично зампреда Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.

«Если Роберту понравится твоя земля…»

Судья Елена Хахалева

Хахалева, прославившаяся на всю страну в июле этого года свадьбой дочери то ли за 5 млн рублей, то ли за 2 млн долларов, на Кубани известна давно. Собеседники «Новой» из числа краснодарских фермеров и юристов рассказывают, что именно она де-факто решает большую часть земельных вопросов в регионе.

«Если тебе что-то нужно, то идти надо не к председательствующему судье, а к Хахалевой. Она решает все вопросы. Только не своими руками, а руками подчиненных», — делится своим мнением один из кущевских фермеров. Краснодарские юристы отмечают, что Елена Хахалева непосредственно влияет на решение земельных вопросов, так как является членом президиума краевого суда и рассматривает кассационные жалобы.

После скандала со свадьбой Елена Хахалева заявила, что торжество с Басковым и Меладзе оплатил ее бывший муж Роберт Хахалев — «довольно крупный предприниматель». Изучение активов Роберта Ониковича, правда, «крупности бизнеса» не подтверждает: официально за прошлый год он заработал около 200 тыс. рублей, сделав большую часть прибыли — 131 360 рублей — на скачках.

Однако на Кубани Роберта Хахалева действительно знают хорошо, и действительно — как очень богатого и влиятельного человека. Его вотчина — станица Новоивановская, в 78 километрах от Кущевки.

Валерий Иванченко. Фото автора

С фермером Валерием Иванченко мы едем на уазике по грунтовой дороге в полях подсолнуха, пшеницы и свеклы.

— Здесь практически вся земля — Хахалева, — рассказывает он. — У него только в нашем Новоивановском сельском поселении 3000 га. Причем формально он хозяином не является: все на подставных людях. Но вопросы решает сам.

Как фермера Роберта Хахалева Иванченко характеризует двояко:

— Рабочим расслабляться не дает. Пашут с раннего утра до позднего вечера. Они сами рассказывают, что за перевыполнение плана Хахалев выписывает хорошие премии, а за недоработки — жестко штрафует. При этом использует он землю на износ: может несколько лет подряд на одном поле сажать свеклу, хотя ее больше года нельзя — слишком много полезных веществ из почвы забирает. У него там скоро пустыня будет.

Иванченко о земле знает все: фермерством занимается с 1994 года. Выращивал свеклу, подсолнечник, тыкву, пшеницу, ячмень.

— Роберт появился в Новоивановской в 1996 году, но в наступление пошел только летом 2012-го, — вспоминает Валерий. — У меня как раз заканчивалась аренда двух участков — 115 га и 55 га, принадлежащих департаменту имущественных отношений Краснодарского края. Роберт, как «порядочный» сосед, подал заявку, чтобы эти земли передали ему. Я же подал заявку на продление аренды.

Когда наши заявки рассматривались, мне позвонили из департамента и попросили заявление о продлении аренды подать в районную администрацию: мол краевое правительство передало мою землю району. Благо знакомый в райадминистрации, услышав это, сказал, что это неправда, и попросил ни в коем случае ничего не делать. Так земля осталась за мной. Дальше Роберт подал на меня в суд, требуя лишить мое хозяйство 173 га, которые были «неправильно размежеваны». Забрать удалось лишь 32 га, но в судебном решении оказались не указаны координаты, из-за чего хахалевские несколько раз пытались занять по этому решению разные участки.

Получив, что было можно, через суды, предприятия Хахалева начали скупать земельные участки пайщиков Иванченко.

— Они предлагают 1,5 млн рублей за пай в 7,3 га, — говорит Валерий. — Разумеется, у меня подобных денег нет. Люди продают им свои наделы. До знакомства с Хахалевым у меня было 600 га земли, сейчас осталось 452 га.

Наличие конфликтов с Робертом Хахалевым «Новой газете» подтвердили еще трое фермеров. От комментариев они отказались, сославшись на нежелание терять бизнес: «Ситуация такая: если Роберту понравится твоя земля, то завтра она станет принадлежать ему. Когда деньгами берет, когда судебными решениями — зависит от настроения».

Фермеры также утверждают: в СМИ напрасно говорят о фиктивном характере развода Роберта и Елены Хахалевых — у Роберта есть другая женщина, но с зампредом Краснодарского краевого суда они сохраняют хорошие отношения, что помогает ему уверенно чувствовать себя среди крупных кубанских латифундистов. Общая площадь земельных активов Хахалева оценивается в 6500 га.

Уберем ваш урожай

Если Роберт Хахалев берет землю через деньги и суды, то концерн «Покровский», с которым может быть связана кущевская бабушка Данько, действует более нахраписто. В случае с землей Цапков на его пути встал другой крупный агрохолдинг — «Кущевский», но если речь заходит о фермерах-одиночках, то тут «Покровский» действует более смело.

Нина Карпенко. Фото автора

В конце 2013 года фермера из станицы Привольная Нину Карпенко пригласил к себе в офис гендиректор входящего в «Покровский» агрохолдинга «Каневской» Максим Мишарев.

— Он очень настойчиво предложил мне продать свою землю, но получил отказ. Я жизни не представляю без своего хозяйства и не готова его продавать. Но Мишарева это не устроило, он сказал, что я, наверное, очень плохо плачу налоги, и у меня могут быть проблемы.

Весной 2014 года у Карпенко действительно возникли проблемы с налоговой: ведомство разослало пятидесяти ее пайщикам уведомление о том, что они продали свои земельные участки и должны подать об этом декларацию. На деле люди ничего не продавали.

— На меня обрушились звонки с просьбой пояснить ситуацию. Я рассказала людям о «покровских» и сказала, что это форма прессинга. Сама поехала в налоговую. Те нехотя извинились: произошла, мол, ошибка. Всех пайщиков мне тогда удалось сохранить.

Вслед за налоговой к Карпенко пришла станичная прокуратура. На ее ферме нашли «нелегальную бензоколонку».

— Как и у всех фермеров, у меня есть хранилище для дизтоплива — заправлять трактора, — объясняет Нина. — Прокурорские прикопались к тому, что на нем установлена колонка — я ее использую, чтобы считать расход дизеля: кто, когда и на сколько заправился. Мне сказали, что такую иметь фермеру не полагается. Выписали штраф 15 000 рублей.

Той же весной 2014 года, после писем от налоговой и визита прокуратуры, «покровские» приехали к Карпенко «убирать урожай».

— Поспела пшеница. Мои работники приехали на поле, и ба! — там ездят комбайны «Покровского». Собирают зерно. Работники вызвали меня. Приехала с документами. Начала выяснять отношения. «Покровские» уехали — против документов не пошли. Но 10 тонн зерна с собой все-таки увезли. До сих пор я это зерно не вернула — рук не хватает, чтобы судиться. Потом у меня попытались отхватить целое поле — приехали 25 человек на КамАЗах, посадили на моей земле кукурузу и сказали, что теперь поле принадлежит им. Удалось отбиться через суд. Последний раз 4 июля этого года приезжали — выкосили 4,58 га пшеницы. Сказали, что один из пайщиков продал им свою землю. Надо разбираться. Все равно не понимаю, почему они убирают, если не сеяли?

Уничтожено Ткачевым

Станица Шкуринская — в 19 километрах от Кущевки. До 2009 года здесь работал СПК «Шкуринский», обеспечивавший работой 645 человек. Хозяйство было внушительным: 12 000 га земли, ферма крупного рогатого скота, 4 свинофермы.

— Нас еще цапки пытались прибрать к рукам, — говорит экс-директор «Шкуринского» Сергей Рыбальченко. — Цапок первый раз пришел в 2008 году, предложил отдать ему предприятие по-хорошему. Я отказался. Были угрозы, но я нашел способ управиться: обратился к людям, которые, в силовом смысле, были на уровень выше цапков. Тогда Сергей (Цапок. — И. Ж.) зашел с другого конца: через главу Кущевского района Владимира Ханбекова. Ханбеков навязал СПК «инвестора» — ООО «Рассвет». Это странная организация с уставным капиталом в 10 000 рублей «присоединила» к себе СПК, скупив на полученные в кредит от «Россельхозбанка» 8 млрд рублей паи наших сотрудников. Меня отодвинули от дел, но вскоре цапков задержали, и выяснилось, что «Рассвету» нечем возвращать кредит.

ООО «Рассвет» вошло в процедуру банкротства. Земли предприятия, как и большую часть земель цапков (50 000 га из 63 000 га), выкупил «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева.

Показать мне результаты хозяйствования в Шкуринской самого крупного российского агрохолдинга вызвался житель станицы и бывший пайщик СПК Николай Полевой.

Николай Полевой. Фото автора

Первое время мы едем вдоль ухоженных полей.

— Растениеводством ткачевские занимаются, претензий нет, — говорит Николай Полевой. — Проблема в том, что они не занимаются животными. А именно со скотом работали почти все наши сотрудники: сейчас из 645 человек, дай бог, чтоб осталось 20, кого Ткачев взял к себе на работу.

«Нива» сворачивает на дорогу с исчезающим асфальтом. Едем между разрушенных и заросших деревьями зданий.

— Здесь у нас был пропускной пункт, здесь фермы, — показывает Николай. — Десяти лет не прошло, а ощущение, будто все давно заброшено.

На месте бывших загонов для скота и амбаров жители «Шкуринской» сейчас устроили помойку. Часть зданий растащили на кирпичи.

Бывшие пайщики СПК до сих пор пытаются судиться, доказывая, что инвестор в лице ООО «Рассвет» был им не нужен. Но, по их собственным признаниям, понимают, «что выиграть получится едва ли».

Поворот с дипломом

Надежду на окончание земельного передела на Кубани местные фермеры и юристы видят, как ни странно… в судье Хахалевой. После скандальной свадьбы дочери зампреда Краснодарского краевого суда недоброжелатели обвинили не только в миллионных тратах на Баскова, но и в связях с грузинской мафией — вором в законе Пецо (Реваз Бухникашвили) и, самое главное, в подделке диплома о высшем юридическом образовании.

Обвинения в получении поддельного диплома Тбилисского государственного университета выдвинули все те же фермеры. Откуда у земледельцев информация о якобы фальшивке — неизвестно, но из Грузии уже получен ответ: диплом Елене Хахалевой не выдавался.

— Сейчас эта информация отправлена в ФСБ, — рассказал «Новой газете» один из краснодарских юристов. — Случай беспрецедентный: благодаря этой корочке Елена Хахалева стала судьей Динского районного суда Краснодарского края. Потом она получила еще одно высшее юридическое образование — уже в Кубанском аграрном университете. Если ФСБ признает, что первый диплом Хахалевой поддельный, — нужно отменять все решения, которые она принимала начиная с 2000 года. Чем это может обернуться — предугадать невозможно.

Сама Елена Хахалева в разговоре с «Новой газетой» заверила, что диплом грузинского университета у нее настоящий.

— Я действительно училась в Тбилиси и готова это доказать, — заявила она. — Представлю свои аргументы, когда ответ на мой запрос насчет диплома придет из Грузии через Швейцарию. Предположительно, на этой неделе.