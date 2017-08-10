Терпеливый Ходорковский и дерзкий Дудь: 2 миллиона просмотров

Картинка поначалу кажется странной, если не сказать комичной. Друг напротив друга на хлипких офисных стульях в каком-то тесном помещении сидят два человека — средних лет и совсем молодой. Один — с седым ежиком на голове, очки в тонкой оправе, одет в неброского цвета курточку и джинсы ей в тон, в движениях сдержан, в словах аккуратен, но уважителен к собеседнику и отвечает на все его вопросы подробно и без раздражения. Второй с выбритыми по молодежной моде висками, в ярко-желтых джинсах, в вызывающе белых кроссовках на босу ногу, беспрестанно ерзает на неудобном стуле, меняет позы, то откидываясь на спинку, то закидывая ногу на ногу под прямым углом.

Если говорить о канонах телевизионного интервью, которому учат на факультетах журналистики, то перед нами классический пример «как не надо».

В свое время за попугайские костюмы, раскачивание на стуле во время интервью и неожиданные переходы от темы к теме немало досталось молодому Дмитрию Диброву, тоже ломавшему каноны. Только вот спустя годы выяснилось: каноны-то есть, а интересных интервьюеров да и самого жанра почти не осталось. Герои (особенно статусные) — не дураки. Теперь большинство заранее требует вопросы, а потом и согласования с ними их же собственных ответов. Интервьюеры читают вопросы по заранее писанному и, куда бы ни пошла беседа, от первоначальной схемы не отступают ни на шаг.

Юрий Дудь (а юноша в желтых штанах, раскачивающийся на стуле, — именно он, восходящая или даже, может быть, уже взошедшая звезда новой русской журналистики) тоже начинал в федеральных СМИ, работал в качестве спортивного журналиста на канале «Россия 2», а потом на «Матч ТВ», даже стал лауреатом премии журнала GQ «Человек года 2016» в номинации «Лицо из телевизора». Ныне же он один из самых популярных видеоблогеров, имеет свой канал на YouTube и шоу «вДудь». То есть, по сути, делает свое авторское ТВ и, невзирая на, мягко говоря, скудость изобразительно-выразительных средств, регулярно набирает миллионы просмотров.

Юрий Дудь и Михаил Ходорковский. Кадр Youtube

Вот и на минувшей неделе создал «бомбу» — поговорил с Михаилом Ходорковским о прошлом и настоящем. «Тюрьма, Ельцин, олигархи» — такие темы Дудь вынес в заголовок своего шоу и, следовательно, посчитал самыми важными.

Понятно, что у опального Михаила Ходорковского немного возможностей для появления перед российской аудиторией. Федеральные каналы если и вспоминают о его существовании, то исключительно в связи с каким-нибудь новым обвинением в его адрес, сладострастно выливая ему на голову ушаты очередных помоев. Так что пусть уж лучше молчат и делают вид, что нет в природе такого человека — народ у нас простодушный, доверчивый и искренне верит, что у сего злодея руки по локоть в крови.

Впрочем, это не означает, что лишенный широкой трибуны Ходорковский готов идти абы куда и абы к кому — лишь бы засветиться на каком-нибудь из публичных ресурсов и любой ценой напомнить о себе.

Шоу «вДудь», где уже побывал и Алексей Навальный, — это возможность быть услышанным среди молодой публики, составляющей костяк целевой аудитории Дудя, а именно ее сегодня вожделеют политики и общественные активисты всех мастей, включая даже Путина, устроившего разговор с юными на канале НТВ (правда, в стилистике «пенсионерской» «Прямой линии» с заранее приготовленными вопросами и специально отобранными умными ребятишками, с готовностью принявшими правила взрослой игры).

Юрий Дудь, в отличие от этой дрессированной юной поросли, сам выбирает темы и говорит о том, что ему по-настоящему интересно и что, стало быть, может заинтересовать его зрителей, которым в 2003 году, когда началась тюремная эпопея Ходорковского, было, как и самому интервьюеру, 17 (чуть больше или чуть меньше) лет. Перед интервью он что-то почитал и посмотрел, поэтому вопросы задает, в общем-то, с определенным знанием фабулы происходившего тогда, а если и ошибается порой с цифрами или географическими названиями, то сам себя уже в монтаже иронически поправляет. Хотя раздражения у героя отдельные его промахи не вызывают, поскольку им — интервьюируемому и интервьюеру друг с другом по-настоящему интересно.

Ходорковский рассказывает поколению детей, выросших в атмосфере официального поношения «лихих 90-х», свою версию недавней истории. Дудь без всякого стеснения и показного почтения его перебивает, уточняет, порой даже немного грубит: «Зачем вы избрали в 1996-м президентом страны фактически живой труп (при всем уважении к Ельцину)?» Собеседник, который, в общем-то, в отцы ему годится, терпеливо и со своей, разумеется, колокольни объясняет, перед какими драматическими развилками стояла тогда страна и что могло бы быть, не объедини свои усилия тогда богатейшие и влиятельные люди.

А в финале привет «главному интервьюеру страны» Владимиру Познеру с его главным вопросом от «друга Марселя Пруста»: «Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?» У молодого же конкурента Познера свой вариант этого вопроса:

«Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?» «Владимир Владимирович, почему вы не уходите?» — говорит без раздумий Ходорковский.

Его молодой и дерзкий собеседник слушает ответ с усмешкой, вынуждая своего героя так или иначе признать, что эта идея утопична, а вопрос исключительно риторический.

Это интервью, помимо почти двух миллионов просмотров, вызвало небывалый отклик в социальных сетях. Обсуждали и ответы Ходорковского, и манеру Дудя. Кто-то упрекал последнего в том, что не дожал, порой плавал в материале, мог бы в монтаже сделать беседу более динамичной, убрав из нее скучные и явно провисающие куски и придумав более живую и интересную мизансцену, нежели статичное сидение в тесном офисном помещении с редкими переходами в другой кабинет. Большинство же посмотревших сошлись на том, что Юрий Дудь, неизвестный широкой и традиционной телеаудитории, зарекомендовал себя по-настоящему профессиональным интервьюером, продемонстрировав все то, что необходимо в этой профессии: живой интерес, любопытство, искренность, свободу в выборе тем и поворотах в разговоре.

Хорковский и Дудь. Фото: соцсети

«Свобода» — тут ключевое слово, конечно. В неволе не только птицы не поют, но и классные прежде журналисты чахнут и идут на эфир с очередным навязанным сверху гостем как на Голгофу — «номер отрабатывают», как говорил когда-то Владимир Познер.

Альтернатива у тех, кому противно номер отрабатывать, теперь есть — свой канал или видеоблог. И обратная связь самая прямая и честная: количество просмотров и комментариев, а не просто безмозглый рейтинг — показатель зрительского поголовья, не находящего в себе силы выключить ящик. Пришли иные времена, рождающие новых кумиров.