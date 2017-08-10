«Я должен рассказать вам об искусственном хрусталике»
Вспоминая Святослава Федорова
Фото: РИА Новости
- «Для меня жизнь — постоянное
восхождение на Эверест.
Нелегкое это восхождение.
Карабкаешься, падаешь,
обдираешь руки в кровь.
Но сознание, что впереди вершина
и ее непременно надо одолеть,
заставляет продолжать путь».
- Святослав Федоров
Далекий 1963 год. Первый Всероссийский съезд офтальмологов в Красноярске, на который меня, молодого врача, делегировала с докладом Московская глазная клиническая больница в качестве награды за недавно защищенную кандидатскую диссертацию. Гуляя накануне открытия съезда по Красноярску, у входа в краеведческий музей встречаю профессора М. М. Золотареву из Минска, которая знакомит меня со своим спутником — молодым человеком, слегка коренастым, с красивым мужественным лицом, волевым подбородком, цепким, искрящимся взором и ежиком густых волос. «Знакомьтесь, Леночка, Святослав Федоров из Чебоксар. Очень хочу, чтобы вы подружились, ведь вашему поколению принадлежит будущее офтальмологии». Дорогая Мария Михайловна! Всю жизнь благодарю вас за эту встречу и ваше напутствие, подарившее мне лучшего друга!
Так вот он какой, Федоров! Слух о смельчаке, имплантировавшем в глаз вместо мутного хрусталика искусственную линзу, доходил до московских окулистов, вызывая у молодых удивление, недоверие, неподдельный интерес, а у большинства законодателей офтальмологической науки — абсолютное неприятие.
Оказалось, что мы оба остановились в небольшом мотеле на окраине Красноярска, где было немало молодежи. Все вечера, а порой и до поздней ночи в тесных номерах, коридорах, даже гладильной комнате шли горячие споры, бурные дискуссии о жизни, о времени, горизонтах будущего, целях и средствах их достижения. Свежий ветер шестидесятых годов будоражил наши умы и вселял надежды...
Когда появлялся Святослав Федоров, разноголосица стихала. Все невольно прислушивались к его смелым суждениям, подчиняясь властному, сильному рокоту его голоса, заманчивости дерзких мечтаний. Черты лидера уже тогда становились очевидными. В один из дней была экскурсия на знаменитые Красноярские горы «Столбы». Поднимаясь наверх, мы, держась за руки, помогали друг другу, и это было как символ стремления к вершинам науки, преодоления трудностей, неизменной взаимной поддержки на крутых поворотах судьбы.
Компания была шумной, веселой. Святослав оказался заводилой, интересным собеседником, остроумным, подчас озорным шутником, очень спортивным. Он легко побеждал в перетягивании каната, других спортивных играх, часто демонстрировал ходьбу на руках. Причина подобной ходьбы открылась нам очень скоро. При спуске с горы Слава быстро пошел, вернее, как-то поскакал, обгоняя других. Случайно он зацепился спортивными брюками за куст и... мы увидали протез. Каким же мужеством, какой силой духа надо обладать, чтобы тренировкой полностью функционально нивелировать наличие дефекта!
Это было только начало постижения Титана, осмыслить значение которого для офтальмологии и для России еще предстоит в будущем. 1964 год. Конференция молодых изобретателей и новаторов в Минздраве СССР. Программа исчерпана, и вдруг я слышу громкое, требовательное «Прошу слова» и вижу Святослава, уверенно идущего к трибуне. «Мой доклад не включили в программу, — говорит он, — но я должен рассказать вам об искусственном хрусталике, о возможности дать полноценное зрение тысячам слепых людей с катарактой». Зал, как завороженный, внимал яркой, страстной речи, открывающей невиданные ранее перспективы в офтальмологии.
Искусственные хрусталики, пущенные Святославом по рядам, так и не вернулись к автору, несмотря на все его просьбы.
Потом мы долго бродили по Москве, я слушала и слушала мечтателя, идеи которого мне подчас казались иллюзорными, но убедительность доводов была неоспоримой. Всю последующую жизнь я убеждалась, что в отличие от сказочников Святослав Николаевич, великий романтик-прагматик, умел сказку делать былью, превращал самые смелые фантазии в плодотворную реальность. Потому что его идеи не были маниловщиной, они рождались благодаря огромной эрудиции, творческому таланту, интуиции изобретателя, отсутствию раболепия перед авторитетами, духу новаторства. Он обладал способностью в сложных научных и организационных проблемах находить подчас простые, но неординарные решения, используя аналогии из разных отраслей науки, техники, социальной жизни. За воплощение своих идей он боролся как истинный воин, прибегая ко всем видам «оружия», и в главном добивался победы.
Постоянный генератор идей, он, достигнув одного, уже мыслил о новом, не останавливаясь ни на миг в своем стремлении к прогрессу, эффективному действию. Идеями своими он щедро делился с соратниками, с молодежью, таланты которых умел распознавать, всегда им радовался, помогал реализовывать, что способствовало формированию уникальной офтальмологической научной школы С. Федорова с многочисленными учениками, последователями, сподвижниками.
Люди любили его. И не только тысячи пациентов, которых он спас от мрака слепоты. Мужественный облик, бесстрашие борца, огромная внутренняя сила, страстная убежденность, властный голос, лучезарная улыбка, проницательный взор покоряли многих. Магия его личности, его присутствия была поразительной. Я не раз наблюдала на различных форумах, как все приобретало значительно более важный и интересный смысл, стоило Святославу Николаевичу появиться в зале заседания. Его биополе, носитель огромной психической энергии, собеседники часто ощущали на себе, подчиняясь обаянию этого удивительного человека. Святослав Николаевич очень любил технику, техническое совершенство, удивляясь и радуясь человеческой изобретательности и в большом и совсем в малом.
Святослав Николаевич страстно любил жизнь, ценил каждый ее миг, радовался счастью жизни, которого достигал, преодолевая все препятствия, и учил быть счастливыми других.
Он и ушел счастливым, в зените славы. Улетел в вечность, окрыленный триумфальным VII съездом общества офтальмологов России, который на рубеже тысячелетий подвел итоги пройденного и определил вектор дальнейшего развития офтальмологии, вновь безоговорочно доверив Святославу Николаевичу лидерство на этом пути.
«Не говори с печалью, что их нет, а с благодарностью, что были…»
Елена Либман, академик РАЕН, РАМТН