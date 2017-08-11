Поставили крест?

Автомобиль ГАИ догнал пастора Евгения Пересветова на МКАД, когда он с женой вез в больницу девятилетнего сына. «Вижу — по встречке летит ГАИ, пересекает двойную сплошную, орет: «Перестраивайтесь! Тормозите!», — вспоминает Пересветов. — Прям кино. И понимаю, что кино про нас. Останавливаюсь, выхожу из машины. Гаишники делают шаг назад, кричат: «Оставайтесь на месте». Я говорю: спокойно, у нас ребенок в машине. Поворачиваюсь — а около сына уже два человека с автоматами».

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Напомним: «Новая» писала о том, как в начале января Следственный комитет возбудил уголовное дело против организаторов благотворительного фонда «Восстановление», открывших сеть приютов по реабилитации наркозависимых. Сотрудников фонда обвинили в незаконном удержании шестерых наркозависимых и похищении двух из них. Пятерых обвиняемых отправили в СИЗО (позже трех выпустили под домашний арест), двое похищенных пропали (адвокаты обвиняемых уверены, что их прячут в рамках программы защиты свидетелей), а остальные наркозависимые, жившие в приюте, дали показания, что пришли туда добровольно.

«Новая» выяснила, что фонд был открыт прихожанами одноименного Христианского центра «Восстановление» (ХЦВ) — евангелической церкви, 10 лет назад созданной в Москве уроженцем Украины, пастором Евгением Пересветовым. Все волонтеры и сотрудники фонда были прихожанами ХЦВ. Как еще в марте рассказали нам жители реабилитационных центров, на допросах следователи требовали от них дать показания против организаторов центра и против главы ХЦВ.

Тогда опрошенные «Новой» эксперты предполагали, что дело против сотрудников ребцентра возбуждено именно для давления на ХЦВ. В последнее время евангелические и баптистские церкви не раз попадали под пристальное внимание правоохранителей. Социолог религии, ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Лункин допустил тогда, что, задерживая сотрудников ребцентров, спецслужбы пытались запугать лидеров церквей и ограничить их деятельность. Из-за усилившейся в последнее время «борьбы с сектами» такие дела стали возникать регулярно. ХЦВ мог привлечь внимание спецслужб из-за украинского происхождения пастора. Все последние дела по насильственному удержанию и по «закону Яровой» (он накладывает ограничения на деятельность религиозных организаций) были связаны с церквями, созданными в Латвии и Украине.

Предположение оказалось верным: спустя полгода пастор ХЦВ действительно оказался под угрозой ареста. Завтра, 11 августа, Пересветов должен прийти на допрос в Первое следственное управление ГСУ Следственного комитета России. Следователь заранее предупредил пастора, что на свободу после допроса тот не выйдет.

***

Эпизод с задержанием на МКАД закончился для Пересветова неожиданно мирно: штрафом в 500 рублей за якобы грязные автомобильные номера. На следующий день Пересветов выехал на автомобиле снова — и опять был задержан и оштрафован за нечитаемые номера. На машине несколько раз выезжала его жена Ольга. Каждый раз, как говорит Пересветов, за ней тоже выезжал эскорт из вооруженных гибэдэдэшников — но, проверив документы, исчезал, даже не выписав штраф.

— Два-три раза в день задерживали, — вспоминает пастор. — В последний раз Олю гибэдэдэшник, пузатый такой дядька, остановил. Она разревелась, спрашивает: ну что вам надо? Он показывает ей планшет: «Вашу машину подали в розыск. Заявитель — УФСБ России. Машина фигурирует как участвовавшая в особо опасном преступлении». И объяснил, что, когда он остановил ее машину, позвонил за инструкциями. Ему сказали: если за рулем Пересветов — штрафуйте за любое административное правонарушение. Если кто-то другой — отпускать без штрафа.

По закону за два административных правонарушения любого иностранца можно выдворить из страны. Так гражданин Украины Пересветов догадался, что его хотят выставить из России.

Атаковать пастора начали со всех фронтов. В УФМС Пересветову (пока неофициально) сообщили, что в виде на жительство в России ему отказано (сейчас он живет в России по разрешению на временное пребывание, которое истекает в декабре 2018 года) и документы для его депортации уже готовятся.

А две недели назад Пересветову пришел вызов на допрос в Следственный комитет РФ. Следователь по особо важным делам Александр Нерютин вызывает пастора как свидетеля по тому самому делу о похищении и удержании.

— Следователь задал вопрос: вы постоянный его адвокат? — рассказывает защитник Пересветова Анатолий Пчелинцев. — Я говорю: что значит постоянный? Свидетелей допрашивают один-два раза. На что Нерютин ответил, что Пересветов больше не свидетель: «Его статус мы поменяем».

Адвокат понял, что следователь планирует сделать пастора подозреваемым или обвиняемым по делу о похищении и удержании. Для граждан другой страны это означает содержание в СИЗО.

В арест и Пересветов, и его адвокат поверили не очень, но напряглись. «Дело возбуждено еще семь месяцев назад, — говорит Пчелинцев. — Если бы у следствия были доказательства вины Пересветова, он бы давно уже был под стражей. К тому же обычно следователи таких вещей не произносят. Нерютин явно хотел, чтобы я передал подзащитному: «Парень, выбор у тебя такой: или тебя арестуют, или ты уезжаешь».

Пересветов тоже уверен, что слова следователя — «стопроцентная провокация»: «Мы же не в 37-м живем». Но угрозу ареста воспринимает серьезно.

— Неофициально в силовых структурах, свысока, мне сказали, что этот год объявлен годом борьбы с религиозным экстремизмом, — говорит пастор. — Сначала запретили Свидетелей Иеговы — это секта, я не спорю. Теперь хотят запретить протестантов. Дворкин (церковный историк, деятель антисектантского движения. — Е.Р.) вообще хочет уничтожить все, что не православие. Когда они (спецслужбы. — Е.Р.) увидели связь центров реабилитации с нашей церковью — для них это было счастье. Теперь они пытаются объявить преступными и центры, и церковь.

Сам Пересветов отрицает не только факт преступления, но и собственное участие в создании реабилитационных центров: «Если считать преступным сообществом волонтерскую деятельность людей — то да, я их вдохновитель. У нас в церкви сотни людей считают своим библейским долгом быть полезными обществу. Многие скажут, что их вдохновил это делать я. Хотя Андрей Малахов, например, вдохновляет тысячи людей. По сравнению с ним моя работа — мелочь».

На последней проповеди Пересветов на всякий случай попрощался со своей паствой. «Сказал, что мы можем больше не увидеться, поблагодарил за десятилетнее внимание. Многие, конечно, ревели», — удовлетворенно говорит он.

Паства действительно отреагировала на новость бурно. Как заявил «Новой» прихожанин ХЦВ Илья Ковалев, верующие собираются дежурить у здания Следственного комитета, пока Пересветов не выйдет оттуда: «Человек сто или больше. Это не будет несанкционированная акция, просто мирные граждане прогуливаются. Несколько граждан — человек десять — приняли решение жестить по полной и объявить бессрочную голодовку, я собираюсь объявить сухую голодовку. Мы подозреваем, что нас будут винтить. Поэтому к СК пойдут люди, которые готовы попасть в КПЗ или отсидеть 15 суток».

Днем во вторник Александр Нерютин заявил «Новой», что по делу о незаконном удержании «проходит пять обвиняемых. У Пересветова такого статуса нет». Отвечать на вопрос о том, будет ли этот статус изменен, следователь отказался. Вечером того же дня Нерютина от дела отстранили, в пятницу вести допрос будет уже кто-то другой. Ни Пересветов, ни его адвокат пока не понимают, изменит ли это что-либо для пастора и пятерых подозреваемых.