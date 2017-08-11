Мэр по объявлению

Петр Саруханов / «Новая»

В городе Шарья Костромской области развернулись поиски мэра. Не подумайте, что мэр заблудился в лесу или подался в бега. Он под надежным присмотром, и скоро его будут судить по уголовной статье. А в Шарье ищут нового мэра. Поиски кандидата на эту должность ведутся как обычными методами, так и новым способом, доселе в демократической России вроде не применявшимся: через раздел частных объявлений в местной газете.

Ну да, вы же представляете, что такое частные объявления. «Отдам щенка в хорошие руки», «Освобождаю мужчин от алкогольной зависимости», «Снимаю с женщин порчу и все остальное»… И вот среди повседневного информационного потока — необычный спрос: нужен кандидат в мэры без вредных привычек.

Как поясняет интернет-ресурс «7х7», объявление разместила инициативная группа граждан, желающих видеть во главе своего города порядочного человека, который усматривал бы свою задачу не в личном обогащении, а в налаживании жизни горожан. Многие скажут, что найти такого трудно. Проще, пожалуй, взять какого-нибудь кандидата от «Единой России» и попробовать снять с него порчу.

Кстати, «Единая Россия» уже провела праймериз, и со своим кандидатом в мэры Шарьи у нее проблем нет. Как не было их и два года назад, когда региональное отделение партии провело в мэры города Ивана Царицына, ныне обвиняемого в превышении должностных полномочий (речь идет о квартирных манипуляциях).

Вообще что-то не то у нас в стране с мэрами. Видно, принадлежность к «Единой России» не гарантирует честной работы. Хочется помечтать: а если мэр будет не только членом безупречной партии, а еще и выходцем из суровых правоохранительных органов? Впрочем, кое-где такая мечта сбылась. И что же? На днях отправлен под домашний арест мэр города Черногорска (это Республика Хакасия), который, помимо того что состоит в «Единой России», является полковником полиции в отставке. Василий Белоногов, как и Иван Царицын, превысил полномочия. Как выявило следствие, Белоногов мобилизовал муниципальные возможности и построил автомоечный комплекс на земельном участке своей супруги. Может быть, жена просила мойку для кухни, а он ей — автомойку. Ошибся. Зато теперь есть возможность доставить его в суд на чистом автозаке.

Так что же с поисками мэра Шарьи по объявлению? Сообщается, что пока откликнулись двое. А ведь можно было ожидать, что откликнутся 320 тысяч человек. Правда, все население Шарьи 24 тысячи, но мы тут берем весь ресурс активистов Костромской области. Откуда такие данные? В мае этого года в Шарье прошла восьмая областная конференция органов ТОС (территориального общественного самоуправления). Бодрая публикация в одной из здешних газет под заголовком «Нужные, активные, лучшие» уведомляла доверчивых читателей о том, что «в регионе зарегистрировано 800 органов ТОС, объединивших 320 тысяч человек, активно участвующих в решении вопросов местного значения». Если это не пена со вскипевшего отчета, если «нужных, активных и лучших» подсчитали правильно, то жители любого здешнего населенного пункта вполне могут подыскать себе управленцев по любому объявлению. Даже на заборе.