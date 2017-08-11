Инициатива наказуема

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Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор специальному корреспонденту РБК Александру Соколову, которого обвиняли в организации деятельности экстремистского сообщества. Журналист получил три с половиной года колонии общего режима, его соратников — активистов Валерия Парфенова и Кирилла Барабаша — приговорили к четырем годам колонии, а бывший главный редактор журнала «Дуэль» Юрий Мухин получил условный срок.

Александра Соколова задержали в 2015 году после того, как он зарегистрировал сайт инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ). Гособвинение считает, что он и другие фигуранты под предлогом организации и проведения референдума собирались продолжить деятельность созданной Мухиным «Армии воли народа» (АВН), которая в 2010 году была признана экстремистской и запрещена в России. Во время чтения приговора судья Алексей Криворучко сказал, что цель ИГПР — распространение экстремистских материалов и разжигание ненависти к президенту, Совету Федерации и другим чиновникам, а проведение референдума — лишь «благовидный предлог» в целях конспирации.

В свою очередь, адвокаты утверждали, что их подзащитные не занимались экстремистской деятельностью. Основной целью инициативной группы, как отмечали фигуранты дела, являлось проведение референдума для принятия закона «За ответственную власть», который позволил бы гражданам оценивать работу всех должностных лиц и привлекать их к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

«Я поздравляю вас с тем, что идея референдума в России признана экстремизмом», — сказал Соколов после оглашения приговора.

Сам Соколов считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью. Работая на РБК, он занимался журналистскими расследованиями, в том числе писал о хищениях на космодроме «Восточный», о заработках российских чиновников и вербовке россиян в Донбасс. Редакция РБК просила президента страны Владимира Путина обратить внимание на дело Соколова. «Если он сидит за какие-то разоблачения по поводу «Восточного», если дело только в этом, безусловно, я помогу вашему изданию», — сказал Путин.

Однако год спустя, когда редакция напомнила о своей просьбе, глава государства ответил, что если ничего не изменилось, «значит, не все там так просто».

В поддержку журналиста выступали уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее предшественница Элла Памфилова, президентский Совет по правам человека (СПЧ) и международная организация «Репортеры без границ».

Правозащитный центр «Мемориал» признал Александра Соколова и других фигурантов дела инициативной группы по проведению референдума политзаключенными.