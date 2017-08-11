Перед выборами не надышишься

Вот уже который месяц в Германии не стихает острая дискуссия по проблеме дизельных моторов. Ситуация накалилась настолько, что официальная родина дизеля всерьез обсуждала запрет на его использование в городских условиях. Чтобы избежать этого, власти пошли на сомнительный компромисс с автопроизводителями — и ударило по правительству Ангелы Меркель.

Все началось с того, что в 2015 году автоконцерн «Фольксваген» (VW) попался в США на манипуляциях с выхлопными газами на машинах с дизельными двигателями. Немецкие инженеры, чтобы обойти строгие требования по выбросу вредных веществ в атмосферу, устанавливали на авто специальный софт, позволяющий обманывать тестирующую аппаратуру. При контрольных замерах на стендах показатели оставались в норме, а на самом деле двигатели превышали допустимый уровень почти в 40 раз.

Около 500 тысяч проданных на территории США «народных автомобилей» оказались в черном списке. VW грозили судебные разбирательства и астрономический штраф в 18 миллиардов долларов. Ради спасения имиджа немецкий концерн добровольно согласился за свой счет отремонтировать все машины с хитрой начинкой и выплатить каждому автовладельцу по 5 тысяч долларов компенсации за моральный ущерб.

Но этим дело не закончилось. В ходе дальнейших проверок выяснилось, что в махинациях с дизельными двигателями замешаны практически все крупнейшие автопроизводители Германии. При этом свою продукцию они реализовывали не только на американском рынке, а по всему миру. Только в Европе было продано более 600 тысяч дизельных авто со специально заниженным уровнем выхлопных газов.

В Германии «дизельгейт», набирая обороты, послужил причиной того, что региональные и коммунальные власти стали ставить вопрос о запрете использования дизельных автомобилей в городской черте. Пример подал Штутгарт — столица земли Баден-Вюртемберг, где уже давно загрязнения воздуха в центре города зашкаливает все допустимые нормы.

Еще в феврале земельное правительство Баден-Вюртемберга решило ограничить въезд с 2018 года в центр Штугарта для дизелей ниже стандарта евро-5 и евро-6. Аналогичные меры изучали в Гамбурге, Мюнхене и ряде других крупнейших городов Германии.

Проблема приобрела острое социально-политическое звучание. С одной стороны, введение запрета на дизель непосредственным образом затрагивала жизнь многих немцев. В настоящее время, по подсчетам экспертов, примерно 6 миллионов поддержанных дизельных авто находится в личной эксплуатации, которые бюндесбюргеры используют для ежедневных поездок на работу, за покупками и по другим делам. Не считая те машины, которые заняты в бизнесе — доставка продуктов, товаров и прочее.

С другой стороны, под угрозой оказывались немецкие автогиганты. Тотальный отказ от производства дизельных авто мог означать для них сокращение десятков тысяч рабочих мест. Кроме того, многие автовладельцы стали обращаться в суды с исками, полагая, что производители должны им заплатить за обман с низким уровнем выхлопных газов.

В начале августа федеральное правительство, созвав встречу в верхах с участием министров и глав всех ведущих автоконцернов, попыталось найти выход из этой непростой ситуации. Вопреки надеждам защитников окружающей среды государственные чиновники не проявили ожидаемой от их твердой принципиальности и не потребовали радикально реформировать сегмент производства дизельных авто.

Скорее наоборот. С излишней готовностью приняли предложенные автопромышленниками косметические меры, а именно: дооборудовать двигатели категории евро-5 и евро-6 электронным устройством, которое якобы понизить вредный выброс на 30 процентов. Это порядка 5 миллионов машин.

Не попавшим в это число владельцам поддержанных дизелей оставалось на выбор либо поставить свое авто на прикол, либо согласиться его обменять на новую машину по бонусной программе. «Фольксваген», например, предлагает скидку от полутора до 10 тысяч евро в зависимости от класса.

На первый взгляд казалось бы соблазнительное предложение. Однако, как считают независимые аналитики немецкого авторынка, потребители дважды оказываются в проигрыше. Во-первых, они лишены возможности самостоятельно продать старую машину, из-за чего теряют доход, который может быть выше бонуса. Во-вторых, им навязываются дополнительные расходы на покупку нового авто.

Представители экологических организаций и оппозиции резко раскритиковали итоги встречи министров с руководителями автомобильной промышленности. Правительство, по их убеждению, вступив в сговор с автомагнатами, игнорировало растущие проблемы с загрязнением воздуха в городах и интересы миллионов простых граждан.

О непопулярности принятых решений свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный телеканалом ARD. Так, 67% немцев считают, что правящие политики пошли на поводу у автоиндустрии. И если еще в июле деятельность правительства одобряли 55%, то теперь только 47%. При этом канцлер Меркель потеряла в глазах сограждан сразу 10 процентных пунктов, опустившись с 69% до 59%.

До выборов в Германии остается чуть более месяца. Мало кто из немецких аналитиков сомневается в том, что «дизельгейт» окажет на них свое влияние.