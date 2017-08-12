Вычислить всех по IP

Минсвязи подготовило постановление с перечнем данных о пользователях интернета, которые «организаторы распространения информации» (ОРИ) должны будут хранить в течение года в соответствии с «пакетом Яровой» и которые обязаны будут представлять правоохранительным органам. Список получился впечатляющим: в него входит логин пользователя, дата его рождения, настоящее имя и полные паспортные данные, адрес, список языков, которыми пользователь владеет, и даже список его родственников. «Пакет Яровой» целиком должен вступить в силу с 1 июля 2018 года.

Таким образом, Минсвязи и курирующие этот закон силовики прямо отменяют действие 23-й статьи Конституции, защищающей тайну переписки и делающей исключения только для случаев, когда у правоохранительных органов есть постановление суда. Тот факт, что российские соцсети сотрудничают со спецслужбами и прозрачны для них, новостью не является, но теперь все будет предельно упрощено — достаточно любого повода для того, чтобы представитель спецслужб автоматически получил всю вашу личную информацию.

для справки Какие данные государство хочет получать от мессенджеров и соцсетей Список ФИО

сетевой никнейм

дата рождения и другие паспортные данные

контактные данные: телефон, IP, email

местонахождение

список языков, которыми владеет пользователь

список родственников

круг общения

файлы, которые передавал по интернет-связи

аудио- и видеозаписи разговоров

данные о платежах в инетрнете

В этом контексте становятся понятными и бессмысленные на первый взгляд усилия Роскомнадзора по включению крупных социальных сетей и мессенджеров в реестр ОРИ — сейчас в нем 89 позиций. Требования о тотальной слежке за пользователями в интересах спецслужб, сформулированные Минсвязи, действуют не по отношению ко всему интернету, а только для официально зарегистрированных в реестре компаний. Поэтому сначала вы включаете, например, Telegram в реестр, а потом уже на законных основаниях требуете от него паспортные данные пользователей.

Сейчас подобная трагикомическая история разворачивается вокруг крупнейшего в мире мессенджера Snapchat, ориентированного на подростков. Роскомнадзор требовал от Snapchat регистрации в реестре, но мессенджер российских чиновников игнорировали. Тогда в Роскомнадзоре попросили уточнить, правильные ли у них контактные данные Snapchat. Компания подтвердила корректность данных, а Роскомнадзор немедленно опубликовал релиз о большой победе — включении мессенджера в реестр. К месту здесь придется, разумеется, и закон о запрете VPN, не сотрудничающих с российскими властями.

Но катастрофы не случится. Видимо, увеличится число уголовных дел за экстремизм, участятся случаи преследования оппозиции за информацию, переданную в сети. При этом крупные западные игроки, такие как Facebook, выполнять требования российских властей не будут, как не выполняют их уже сейчас (закон о хранении персональных данных на территории РФ). Какие-то площадки заблокируют, как это уже случилось с LinkedIn и Zello, другие будут шантажировать блокировкой — как «Википедию» и Telegram.

Граждане, которые хотят по-прежнему пользоваться свободным интернетом, найдут для этого способ — хотя он вряд ли будет дешевым или простым.

Кибернетическая гражданская война, развязанная российскими чиновниками, будет разрастаться,

причем для части IT-компаний борьба с российской цензурой станет новой рыночной нишей.

Хуже всего в нынешней ситуации, пожалуй, две вещи.

Во-первых, российские социальные сети, оставляющие своих пользователей один на один с товарищем майором, будут постепенно терять рынок — так чиновники еще раз поддержат отечественного производителя. Во-вторых, интересы приватности и вообще человеческого достоинства граждан России лучше всего будут защищать в интернете американские компании, а отнюдь не российское государство, что довольно-таки стыдно.