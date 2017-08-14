Ынская баллада

От автора. Предлагаемый опус выдержан в жанре исторической баллады, которая наиболее глубоко и успешно разработана в России Алексеем К. Толстым. 24 августа (5 сентября н. ст.) исполнится 200 лет со дня рождения великого автора «Князя Серебряного», «Змея Тугарина», «Потока-богатыря» и драматической трилогии. Этот юбилей всеми забыт на фоне другого, столетнего, тоже, впрочем, никак не отмечаемого. Автор просит рассматривать эту балладу как скромное приношение в память любимого поэта, недооцененного при жизни, но признанного пророком после смерти.

Петр Саруханов / «Новая»

Этот мир не пропал, хоть не раз погибал,

И злодеи случались крутые —

И Ашшурбанапал, и Гелиогабал,

И захватчики типа Батыя,

Александр Македонец, Аттила-злодей

И не менее сотни великих людей,

Что без комплексов мелких и паник

Потопили бы этот Титаник.

Череду роковых и кровавых картин

В поздний час меж собакой и волком

Так внезапно собой увенчал Ким Чен Ын,

Что никто не готовился толком.

Ну добро бы идейный, кровавый маньяк —

Но чтоб мир уничтожил лукавый хомяк,

Беззаветный фанат Эмменталя

И готовый клиент Борменталя?!

Понимаю, что все интернет-хомяки

Соберутся орать не по делу:

Не равно ли, от чьей неразумной руки

Погибать обреченному телу?

Не могу согласиться, ответит поэт:

Политически — да, поэтически — нет.

От кого погибать — все едино,

Но противно от рук Ким Чен Ына.

Леонардо и Данте, Толстой и Шекспир,

Строй богов от Аллаха до Зевса,

Грандиозный, гротескный, трагический пир

Человечности, роскоши, зверства,

Освященный распятьем, косневший в грехе,

Увенчался адептом идеи чучхе —

Как гигант, преисполненный силы,

Погибает от жалкой бациллы.

Почему же злодея не скинут свои,

Атакуя то справа, то слева?

Почему же подземные эти слои

Не трясутся от грозного гнева?

Но других не достоин несчастный народ,

Подставляющий власти то зад, то перед,

А достоин как раз Ким Чен Ына —

Своего наилучшего сына.

Не восстали же немцы в свой час роковой,

И явилась к ним кара Господня;

И в России подумать своей головой

Как-то сделалось стыдно сегодня;

В тяжкий сон погрузились отчизны сыны —

Не свергать же последнюю скрепу страны? —

И, подобно обеим Кореям,

Мы достойны того, что имеем.

Все достойны сегодня такого конца —

От воителя до мещанина.

Молодца, стервеца, наглеца, удальца

Накрывает мурло Ким Чен Ына.

Да и нам, обитателям пленной страны,

Нынче время подумать, кому мы равны:

Как заметил певец достославный,

Только равный убьет.

Только равный.