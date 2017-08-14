Камбэк в клеточку

Когда-то 13-й чемпион мира был одним из самых популярных и узнаваемых людей на планете. Он был героем «черно-белого» мира, удерживая титул сильнейшего гроссмейстера с 1985-го по 1993-й, а в целом почти 20 лет единолично возглавлял рейтинг ФИДЕ. В 2005-м он ушел из шахмат, потому что потерял мотивацию. И ударился в политику, превратившись в ярого оппозиционера. Но поставить «мат» Путину у него не вышло, и он совершил «рокировку»: покинул страну и исчез с радаров. И вот с 13 по 17 августа в Сент-Луисе он опять решил тряхнуть стариной за доской из 64 клеток. Пиар ли это, или Гарри Кимович действительно соскучился по настоящей игре?

А его игра завораживала. В моем личном рейтинге спортсменов он давно забронировал 3-е место. После Марадоны и Мэджика Джонсона. Я и сейчас помню, сколько партий он провел с Анатолием Карповым за мировую корону в первом матче (48). Помню новости, которые начинались с информации о противостоянии двух «К». Я до сих пор не забыл общий итог их битвы во «втором тайме», начавшемся 1 сентября 1985 года. Каспаров победил 13:11 и 10 ноября стал самым молодым чемпионом в истории шахмат. А чуть позже 22-летний Гарри пришел на «прямую линию» в «Комсомольскую правду». Его разговор снимал мой отец, фотокорреспондент Евгений Успенский. В перерыве папа предложил Каспарову сгонять партейку с мальчиком, которым, как вы поняли, оказался я. Чемпион, заскучавший от вопросов про любимую еду и одежду, внезапно оживился. Он сам быстро расставил фигуры и провел за спиной жеребьевку: белые достались мне. Мы сделали по шесть ходов, а на седьмом он предложил мне ничью. И пожал мою маленькую ладошку. Потом очень долго друзья отказывались садиться со мной за доску, зная, что меня не смог одолеть сам Каспаров…

Одолеть же самого Каспарова долго не мог никто. В 1999-м он вышел победителем в исключительном матче против всего мира, а в последующие полтора года выиграл подряд шесть супертурниров. Он первым бросил вызов компьютерам и уступил лишь в одном из пяти поединков против машины. Только искусственный разум «Дип Блю» не покорился чемпиону среди людей. В 2005-м, после форума в Линаресе, он завязал с индийской забавой, обидевшись в том числе и на то, что ему не дали возможность вновь бороться за титул после поражения от Крамника.

Мне казалось, что Каспаров уйдет в бизнес, откроет собственную школу, будет писать книжки, преподавать (и тем и другим он впоследствии занялся). Однако Гарри Кимович с головой нырнул в политику. Причем радикально.

Успокоился он в 2013-м, после того как его несколько раз вызывали в Следственный комитет. Поняв, что его «пешечные» атаки могут закончиться для него «вилкой», которая приведет к настоящему и недетскому «мату», Каспаров убыл транзитом через Хорватию в США, где и проживает.

В 2014-м он решил все-таки побороться за честь шахмат, чья популярность из-за постоянных скандалов упала ниже плинтуса. Но и тут попал в историю. Непотопляемый президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов уличил

13-го чемпиона мира в даче взятки в размере полумиллиона долларов генсеку международной федерации Игнатиусу Леонгу. В результате Каспаров заработал двухгодичное отстранение от любых мероприятий под эгидой ФИДЕ.

…Я смотрел за «приключениями» 11-кратного обладателя шахматных «Оскаров», и мне было очень грустно. Человек, которому на роду написано «двигать ферзей» и «брать в плен» королей, на мой взгляд, потерялся во времени и пространстве, заразившись вирусом Бобби Фишера. И даже его друзья не скрывали, что Гарри занимается не своим делом, ввязываясь в различные политические проекты…

Сможет ли Каспаров, получивший «вайлд кард», удивить соперников, среди которых будут Левон Аронян, Виши Ананд и Сергей Карякин, и побороться за 150 тысяч долларов?

Большинство знатоков шахмат уверены, что его шансы на успех мизерные, так как наука нынче ушла далеко вперед, и адепты старой школы против «компьютерного» поколения рядом не стоят. К слову, ровесников мэтра нет даже в топ-50. Но есть и эксперты, которые не сомневаются, что Гарри Кимович, наверняка поигрывавший инкогнито в интернете и сотрудничавший с чемпионом мира Магнусом Карлсеном, в курсе современных новинок и идей. И вопрос заключается только в мотивации: что для него сейчас важнее — победа или участие? Действительно ли он соскучился по большой игре, или просто затосковал по отсутствию внимания к своей персоне?

Вот что сказал о решении 54-летнего мастера Сергей Карякин: «Это единственная хорошая новость, связанная с Каспаровым за последнее время. Наивно думать, что можно вот так в любой момент появиться и сразу выиграть, но я очень рад его возвращению. Шахматы — это лучшее, что он умеет, причем с огромным отрывом».