Мэры и среды

В конце июля был опубликован рейтинг мэров региональных столиц и крупнейших промышленных городов. Его составляли на основе экспертного опроса, и первые места в списке заняли мэры Москвы, Белгорода, Уфы, Салехарда и Тюмени. Замыкают рейтинг градоначальники Кирова, Волгограда и Омска. Исследование интересно тем, что поднимает вопрос политики, который обычно не затрагивается в рейтингах и индексах российских городов.

Если мы посмотрим на недавний индекс качества городской среды, разработанный Агентством ипотечного и жилищного кредитования и КБ «Стрелка», рассчитанный по 76 крупнейшим российским городам, то обнаружим там показатели «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство». Т.е. речь идет преимущественно о материальной составляющей города и статистических показателях. Подразумевается, что комфорт городской среды объективен и его можно диагностировать с высокой точностью. Зависит ли этот показатель от деятельности мэров?

По многим позициям наблюдается совпадение. Например, первое место и в этом рейтинге занимает Москва, а Волгоград и Омск пребывают среди аутсайдеров. С другой стороны, в Уфе, несмотря на высокую позицию мэра в рейтинге, с точки зрения индекса городская среда ниже среднего. Киров, чей градоначальник получил низкую оценку экспертов, обгоняет Уфу на 20 пунктов по качеству городской среды.

Теперь возьмем исследование уровня жизни в российских городах, проведенное департаментом социологии Финансового университета, в основу которого легли социологические опросы. Ключевые показатели здесь — социальная инфраструктура, удовлетворенность жизнью, жилищно-коммунальное хозяйство и миграция. Москва, по результатам этого исследования, занимает второе место, а Тюмень вышла на первое, хотя, согласно индексу качества городской среды в Тюмени, оно находится на среднем уровне. Замыкают рейтинг традиционно Омск и Волгоград.

Эти исследования показывают, что благополучная позиция мэра города в целом соотносится с качеством городской среды представлениями жителей о комфортной жизни. Причем особенно это заметно на примере депрессивных городов, таких как Омск и Волгоград, и на примере Москвы. Для сравнения: бюджет Москвы составляет 2074 миллиарда рублей, а бюджет Волгограда чуть больше 15 миллиардов. Здесь возникает резонный вопрос, имеют ли отношение вышеописанные индексы к эффективности управления и публичной политике в сфере городского развития?

Журнал The Economist каждый год выпускает индекс World’s Most Liveable Cities, который оценивает привлекательность городов по всему миру. Традиционно первые места занимают города Канады — Торонто и Ванкувер. Одним из показателей этого индекса является «Стабильность», включающий в себя политические факторы, уровень коррупции, эффективность судебной системы. И это не удивительно, поскольку индекс в первую очередь ориентирован на международных инвесторов, для которых эти показатели являются залогом надежных вложений. За последние годы два города существенно потеряли позиции в этом индексе — Москва и Киев — как раз по показателю стабильности в связи с украинскими событиями. Прямым аналогом показателя стабильности для российских инвесторов является Национальный рейтинг мэров, полностью завязанный на отношениях мэров с субъектами Федерации и федеральным центром.

И качественная городская среда и удовлетворенность ею являются производными от последнего фактора. При этом, в отличие от западных аналогов, отношения мэра с центром принципиально неформальные, непубличные и кулуарные. Позиции мэров городов неустойчивы, что, в свою очередь, навязывает городской политике и инвесторам короткий горизонт планирования, принуждает к оперативным маневрам — с тем чтобы успеть воспользоваться окном возможностей хороших позиций градоначальника среди российской элиты.

Петр Иванов,

социолог города